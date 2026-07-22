ใครจะพินาศก่อนกัน!อิหร่านขู่ถล่มยับทั่วภูมิภาค ตอบโต้ทรัมป์ประกาศจะเล่นงานที่ตั้งนิวเคลียร์

กองทัพอิหร่านส่งเสียงเตือน จะมีการตอบโต้อย่างเด็ดขาดในระดับภูมิภาค หากสหรัฐฯโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของพวกเขา ความเคลื่อนไหวตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา ที่ประกาศกร้าวว่าจะเล่นงานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของเตหะราน หากมีความพยายามคืนชีพขึ้นมาใหม่
ถ้อยแถลงของกองบัญชาการกลาง คาทาม อัล-อันบิยา ศูนย์บัญชาการสูงสุดของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(21ก.ค.) เป็นการส่งเสียงเตือนไปยังสหรัฐฯ ต่อการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของเตหะราน "ชัดเจนว่า หากกองกำลังผู้รุกรานและกลุ่มก่อการร้ายของประเทศดังกล่าวตัดสินใจดำเนินการเช่นนั้น มันจะถูกมองว่าเป็นการขยายความขัดแย้งไปทั่วภูมิภาค"
"ในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินทั้งหมดของอเมริกา เช่นเดียวกับของเหล่าพันธมิตรและของบรรดาผู้สนับสนุนของพวกเขา จะถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงโดยกองกำลังแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน" ถ้อยแถลงระบุ
คำเตือนนี้มีขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าจะโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ใดก็ตาม ที่ระบอบปกครองอิหร่านพยายามรื้อฟื้นมันขึ้นมา
"พวกเขาเป็นคนแบบไหนกัน พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะอาวุธนิวเคลียร์ แล้วพวกเขายังจะพยายามฟื้นฟูที่ตั้งหนึ่งๆขึ้นมาใหม่อีกหรือ เราจะเล่นงานที่ตั้งดังกล่าว ไม่ว่าที่ตั้งไหนๆ ที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับนิวเคลียร์แม้แต่น้อย เราจะโจมตีมันอย่างหนัก อย่างหนักหน่วงมากๆ" ทรัมป์กล่าวระหว่างพบปะกับ โจโซฟ อูน ประธานาธิบดีเลบานอน ที่ทำเนียบขาว
ความเห็นของทรัมป์มีขึ้น หลังจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานอ้างคำประเมินของหน่วยข่าวกรองอิสราเอล บ่งชี้ว่าอิหร่านได้โยกย้ายเครื่องหมุนเหวี่ยงเสริมสมรรถนะยูเรเนียม จำนวนหลายพันเครื่อง ไปยังที่ตั้งลึกลงไปใต้ดินแห่งหนึ่ง ใต้ภูเขาพิกแอกซ์ วตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว
รายงานข่าวระบุว่าอิสราเอลแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับสหรัฐฯ และบ่งชี้ว่าการขนย้ายเกิดขึ้นตามหลังสงครามเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ครั้งที่อิสราเอลและอิหร่านโจมตีเป้าหมายที่ตั้งนิวเคลียร์หลัก 3 แห่งของอิหร่าน
ทรัมป์ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า “พิกแอกซ์เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้สำหรับการโจมตีหนัก ๆ ที่ประตูทางเข้าด้านหน้า” พร้อมกล่าวเสริมในขณะนั้นว่า “เราไม่เห็นความเคลื่อนไหวใด ๆ ที่นั่น สถานการณ์นิวเคลียร์ของพวกเขาไม่ค่อยสู้ดีนัก เราอาจจะโจมตีที่พิกแอกซ์ในเร็วๆนี้”
(ที่มา:อิสราเอลเนชันแนลนิวส์/รอยเตอร์ส)