สื่อเขมรตีปิ๊ป!เย้ยเศรษฐกิจไทยมีแววดิ่งเหว สหรัฐฯเล็งเล่นงานภาคส่งออก'สงสัยใช้แรงงานบังคับ'

สื่อมวลชนกัมพูชากระพือข่าวเยาะเย้ยไทย ระบุเศรษฐกิจของชาติที่อยู่ติดกันแห่งนี้มีสิทธิ์ดิ่งเหว หลังสหรัฐฯกำลังพิจารณากำหนดข้อจำกัดอันหนักหน่วงต่อการส่งออกของไทย ฐานต้องสงสัยใช้แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน
สำนักข่าวเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าข้อกังวลดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมงอันใหญ่โตของไทย กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสหรัฐฯอย่างเข้มงวด เป็นไปได้ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง 2 ชาติตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนวุ่นวายอีกครั้ง สื่อแห่งนี้อ้างข้อมูลที่รั่วออกมา บอกว่าเวลานี้อเมริกากำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้า 1974 กำหนดมาตรการคว่ำบาตรสินค้าไทย
กระนั้น เคบีเอ็นนิวส์ รายงานแม้มีข่าวว่าสหรัฐฯเริ่มบังคับใช้เพดานภาษีเพิ่มเติม 25% แต่เดอะเนชั่น สื่อมวลชนไทยภาคภาษาอังกฤษ รายงานเมื่อวันอาทิตย์(19ก.ค.) ว่าทางสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ(USTR) ยังไม่เผยแพร่ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการขั้นสุดท้ายใดๆ ในขณะที่ประเด็นนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาอันเข้มข้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สื่อมวลชนกัมพูชาอ้างความเห็นของพวกนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ระบุว่าถ้าสหรัฐฯตัดสินใจบังคับใช้มาตรการรีดภาษีนี้ มันจะก่อความเสียหายร้ายแรงต่อห่วงโซ่การผลิตและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ยิ่งไปกว่านั้น เคบีเอ็นนิวส์ระบุว่า มันอาจกระตุ้นให้บรรดาบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย เปลี่ยนทิศทางการสั่งซื้อหรือย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปยังบรรดาชาติเพื่อนบ้านทั้งหลายในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการบริหารจัดการสิทธิแรงงานที่ดีกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการค้า
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)