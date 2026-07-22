PLANET #3: พาเหรดเปลือยกายปั่นจักรยานในอังกฤษ ถูก‘คู่หูหัวร้อน’แล่นอี-สกูตเตอร์สวนเข้าถีบกล่องดวงใจ แต่พลาดเป้าแถมตัวเองกลับหวิดเละคารถเมล์

หนุ่มเปลือยล่อนจ้อน ปั่นจักรยานปิดท้ายขบวนพาเหรดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อังกฤษ เจอสองชายหัวร้อนแล่น อี-สกูตเตอร์ เข้าโจมตีโดยยกเท้าถีบ หมายจะถล่มกล่องดวงใจ หวุดหวิดเฉียดฉิวจะได้เปรี้ยงเข้ากับรถบัสที่วิ่งตามมากันเลยทีเดียว เหตุร้ายอันตรายถึงชีวิตนี้ เกิดขึ้นที่เมืองเคลม์สเฟิร์ด เคาน์ตีเอสเซกซ์ เดอะซันรายงาน พร้อมยิงคลิปชวนให้ใจหายใจคว่ำ
เขาชื่อ “โม” หนุ่มดวงแข็งซึ่งเปลือยกายล่อนจ้อน โดยสวมใส่เพียงสิ่งเดียวคือ แว่นดำกันแดดหนึ่งอัน เขาปรากฏอยู่ในคลิปที่รถจักรยานของเขาเป็นคันปิดท้ายขบวนรณรงค์การกุศล “โฟร์ ซีซันส์ เน็กกึด ไบค์ ไรดส์”
แล้วมี อี-สกูตเตอร์ วิ่งตามหลัง และแซงขึ้นไประยะหนึ่ง ก่อนจะเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาโจมตี
ทันใดนั้น เหล่าร้ายสองชายห้าวเป้งที่ยืนบน อี-สกูตเตอร์ แบบ “คิก สกูตเตอร์ ไฟฟ้า” ทำการบังคับแฮนด์รถให้พุ่งสวนเข้าหาจักรยานของคุณโม แบบมุ่งร้ายหมายรังแกกันดิบๆ ดื้อๆ
ชายเกรียนในกางเกงขาสั้นสีดำ ซึ่งยืนด้านหลัง มือโอบตัวคนด้านหน้า พลางยกเท้าถีบไปยัง “กล่องดวงใจ” ของคุณโม แต่เพราะเป็นการพุ่งเท้าขณะที่อี-สกูตเตอร์ก็เคลื่อนตัวแรง จึงไม่ประสบเป้าหมายดั่งความมุ่งร้าย ทำได้แค่กระแทกถูกต้นขา
และเสี้ยววินาทีถัดจากนั้น เท้าทรชนถีบแถมไปโดนเฉียดๆ ด้านข้างของหน้าท้องคุณโม ทำเอาคุณโมซวนเซบ้าง แต่เป็นฝ่ายอี-สกูตเตอร์ ที่เสียหลัก พร้อมกับเฉี่ยวเฉียดกับรถบัสที่พุ่งสวนเข้าหาในระยะกระชั้นชิด เดอะซันรายงานเหตุการณ์ตามคลิปไว้อย่างละเอียด
“ผมขี่จักรยานปิดท้ายขบวน ตอนที่สองคนนั้นพุ่งรถเข้ามาครับ” คุณโมเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดไว้กับเดลิเมลออนไลน์
“ตอนแรก สองคนนั้นแล่นอี-สกูตเตอร์ตามขึ้นมา ตะโกนด่าอะไรไม่ทันฟัง แล้วพุ่งเลยขึ้นไป หลังจากนั้น ก็วนกลับมา พุ่งตรงเข้าหาผม และวินาทีถัดมาคนที่ยืนด้านหลัง ยกเท้าถีบผม
“เท้าเขาถีบกระแทกต้นขาส่วนล่างของผมครับ แล้วไถลเลื่อนมาย้ำที่ท้อง
“โชคยังดี คือแรงกระแทกมันกระจายไปหลายบริเวณ น้ำหนักของแรงถีบจึงไม่เต็มร้อย พื้นที่ซึ่งถูกรองเท้าของเขากระทบก็ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นรอยฟกช้ำจ้ำแดงหลายหย่อม ตั้งแต่ต้นขาส่วนล่าง ไปถึงต้นขาส่วนบน”
คุณโมเล่าไว้ พร้อมกับย้ำเจตนารมณ์ดังนี้
“ผมจะไม่ยอมให้การใช้ความรุนแรงอย่างนี้ มาหยุดยั้งบทบาทของผมที่เข้าร่วมปั่นจักรยานต่อต้านการใช้รถยนต์และน้ำมันอันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม”
ตำรวจเคาน์ตีเอสเซกซ์ยืนยันว่าอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนมาตลอด นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งความเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2026 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจับกุมใคร
“เราอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน นี่เป็นเหตุการณ์ในเมืองเคลม์สเฟิร์ด ซึ่งมีการแจ้งความว่าชายคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายที่ถนนดยุก ช่วงเวลาระหว่าง 16.00 – 13.20 นาฬิกา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
“ในชั้นนี้ ยังไม่มีการจับกุม” สำนักงานตำรวจแห่งเคาน์ตีเอสเซกซ์ ให้ข้อมูลแก่นักข่าวไว้อย่างนั้น
เมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้ว ก็มีการทำร้ายร่างกายทำนองนี้เกิดขึ้นในเอสเซกซ์ ในขบวนรณรงค์การกุศลต่อต้านการใช้รถยนต์และการเชิดชูความงามของร่างกาย “โฟร์ ซีซันส์ เน็กกึด ไบค์ ไรดส์ ปี 2025”
เหยื่อแห่งความรุนแรงดังกล่าวคือ โรเบิร์ต บราวน์ ซึ่งเป็นข่าวเกรียวกราวว่า คนเก็บขยะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นพวกวิตถารเปิดเปลือยร่างกาย ก็จึงไปชกเขา และทำให้ล้มกลิ้งจากจักรยาน
โรเบิร์ต บราวน์ นักนิยมธรรมชาติและนักออกแบบเว็บไซต์ วัย 59 ปี แห่งเมืองเทนดริงในเคาน์ตีเอสเซกซ์ ขี่จักรยายอยู่ในขบวนโฟร์ ซีซันส์ เน็กกึด ไบค์ ไรดส์ ปี 2025 ช่วงถนนโคลเชสเตอร์ เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และถูกทำร้ายร่างกายหนักหนาทีเดียว
โดย ลี เทอร์เนช อาชีพเก็บขยะ ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปทันรถจักรยานของ โรเบิร์ต บราวน์ แล้วชกอย่างหนักหน่วงและแม่นยำ ทำให้คุณลุงบราวน์กระเด็นออกจากรถจักรยาน กลิ้งไปตามพื้นถนน มือไม้ แขนขา เป็นแผลแตกเต็มไปหมด ยิ่งกว่านั้น ความสามารถในการเดินถึงกับเดี้ยงอย่างมากมาย หากจะเดินไกลหน่อย ก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วย
ในอาชญากรรมครั้งนั้น ตำรวจจับกุม ลี เทอร์เนช ได้ในเวลาไม่นาน คดีทำร้ายร่างกายนี้จบในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน โดยศาลกำหนดโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา
“ขบวนแห่ Four Seasons Naked Bike Rides เป็นไปอย่างสงบ ทุกอย่างราบรื่นอย่างยิ่งครับ” คุณลุงนักออกแบบเว็บไซต์เล่าไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
“ผมเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา แล้วชูมือทำสัญลักษณ์หยาบคายใส่พวกเรา พร้อมกับตะโกนว่าพวกเราเป็นไอ้วิตถาร
“ผมรีบปั่นจักรยานขึ้นหน้าพวกเพื่อนหูหนวก และให้เพื่อนอ่านริมฝีปากว่า รีบปั่นจักรยานหลบไปที่จอดรถชั่วคราว เพราะผมรู้เลยว่า เขาจะต้องวนรถตามมารังควาญเราแน่
“แล้วเขาก็มาจริงๆ ครับ และก่อนที่ผมจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ผมรู้สึกถึงแรงกระแทกหนักหน่วงมหาศาลเข้าที่ศีรษะ
“ผมคิด – ผมมาทำอะไรอยู่ตรงพื้นถนนแถวนั้น”
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ โรเบิร์ต บราวน์ ถูกชกและร่วงเหวี่ยงออกจากจักรยาน แล้วร่างทั้งหมดก็ไปกระแทกกับทางเท้า ส่วนชายหัวร้อน ลี เทอร์เนช นั้น เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ บึ่งหนีไป
เมื่อถูกจับกุม ลี เทอร์เนช ให้การว่า เข้าใจผิด คิดว่าโรเบิร์ต บราวน์ เป็นพวกจิตวิตถาร
“ผมคิดว่าผมคงไม่มีกระดูกแตกหักตรงไหน เพราะสามารถขยับขาทั้งสองข้างได้ แต่ก็พบว่ามีบรรดากรวดทรายฝังติดอยู่ตามที่ต่างๆ ของร่างกาย” โรเบิร์ต บราวน์ เล่าไว้อย่างนั้น
หลังจากถูกทำร้ายร่างกายอย่างดุเดือดนั้น โรเบิร์ต บราวน์ ให้สัมภาษณ์ว่าตนร่วมขบวนปั่นจักรยานเปลือยกายเพื่อประท้วงเรียกร้องให้ยกระดับสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี รวมได้ 15 ปีแล้ว และย้ำว่าสิ่งสำคัญคือ สาธารณชนจะต้องเข้าใจว่า ทำไมการเปลือยกายในที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย
“ถ้าผมกลัวและเลิกเข้าร่วมขบวน ชายคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะ ดังนั้น ความรุนแรงไม่อาจจะหยุดยั้งผมได้
“เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนให้ได้สักหนึ่งเจเนอเรชัน แล้วก็จะเปลี่ยนทัศนติของทุกเจเนอเรชันโดยรวมได้ สิ่งต่างๆ กำลังปรับเปลี่ยน แต่เป็นไปอย่างแช่มช้าอย่างยิ่ง
ที่แน่ๆ คือ ผมไม่ได้เป็นคนวิตถาร ผมเป็นนักนิยมธรรมชาติครับ” โรเบิร์ต บราวน์ กล่าวอย่างนั้น
การสำรวจที่จัดทำโดยองค์การบริติช แนทเชอริซึม ในปี 2022 พบว่าในประเทศอังกฤษมีนักนิยมธรรมชาติประมาณ 6.7 ล้านราย เดลิเมลออนไลน์รายงาน
แนวคิดแห่งนักนิยมธรรมชาติระบุว่า เป็นปรัชญาที่เชื่อวิถีชีวิตซึ่งผู้คนมีเสรีภาพที่จะเปลือยกาย เพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ปลดปล่อยความอึดอัด และสร้างความเท่าเทียมโดยไม่ตัดสินกันที่รูปร่าง
ด้านวิทยาลัยการตำรวจในอังกฤษระบุว่า นักนิยมธรรมขาติมีเสรีภาพที่จะแสดงออก และอาชญากรรมเกิดขึ้นเมื่อไปทำร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น
ที่ผ่านมา ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาครั้งคราวในเรื่องของการข่มขืนภายในชุมชนคนเปลือยกาย แต่ผู้เชี่ยวชาญจะชี้ประเด็นว่า อัตราการข่มขืนในสังคมสวมเสื้อผ้าสูงกว่าในชุมชนคนเปลือยกาย
เช่น ในปี 2017 ในคลับยูเรกา ซัน ชุมชนฟอว์กแฮม เคาน์ตีเคนท์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งน่าจะปลอดภัยเพราะเป็นคลับสำหรับสมาชิกเท่านั้น หญิงสาวนักนิยมธรรมชาติ เข้าพักในรถคาราวานตามลำพัง
โดยก่อนเกิดเหตุร้าย เธอสนทนากับชายนักนิยมธรรมชาติกลุ่มหนึ่งจนดึกดื่นหลังเที่ยงคืน และเมื่อเธอกลับไปยังรถคาราวาน เธอถูกชายมากกว่า 5 คน ตามไปข่มขืนและทำร้ายร่างกาย ตลอดจนขโมยโทรศัพท์มือถือไปด้วย เว็บไซต์ข่าวดิอินดีเพนเดนท์รายงาน
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: เดอะซัน เดลิเมลออนไลน์ ดิอินดีเพนเดนท์)