สงครามราคาแพง!สหรัฐฯผลาญเงินมหาศาลทำศึกกับอิหร่าน เฮกเซธยอมรับใช้งบไปแล้ว1.2ล้านล้าน

สงครามที่สหรัฐฯทำศึกกับอิหร่าน จนถึงตอนนี้ใช้งบประมาณไปแล้ว 37,500 ล้านดอลลาร์(ราว 1.26 ล้านล้านบาท) จากการเปิดเผยของ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมในวันอังคาร(21ก.ค) เพิ่มขึ้นมาเกือบ 8,000 ล้านดอลลาร์ หลังเปิดเผยตัวเลขต่อสาธารณชนรอบล่าสุด
เฮกเซธ ให้ปากคำกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในวอชิงตัน อ้างว่าตัวเลขดังกล่าวนับรวมบางแง่มุมของสงคราม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ 30 กันยายน อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าตัวเลข 37,500 ล้านดอลลาร์ของเพนตากอนนั้นมาจากไหน ขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์สว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เคยคาดหมายไว้ว่า ในช่วง 6 วันแรกของสงคราม ได้ใช้งบประมาณไปอย่างน้อย 11,300 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ เฮกเซธ ยังกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาว่า การฝึกซ้อมทางทหาร อาจจำเป็นต้องถูกตัดทอนลง หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน
ถือเป็นครั้งแรกที่ เฮกเซธ ต้องเผชิญกับคำถามจากสมาชิกสภาคองเกรส นับตั้งแต่กองทัพสหรัฐฯกลับมาเริ่มปฏิบัติการทางทหารเล่นงานอิหร่านในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา โดยเขาเข้าให้ปากกับคำกับคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณแห่งวุฒิสภา เคียงข้างพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐฯ
ด้วยที่เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ พรรครีพับลิกันของทรัมป์อาจเผชิญงานหนักในการรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฏร โดยพรรคเดโมแครตกำลังมีคะแนนนิยมพุ่งสูงในผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆนานา ในขณะที่พวกเขาพยายามเชื่อมโยงสงครามในอิหร่านซึ่งไม่ได้รับความนิยม เข้ากับประเด็นเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูง
ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านพังครืนลงในเดือนนี้ และทั้ง 2 ฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาในทุกๆวัน
จำนวนทหารสหรัฐฯที่เสียชีวิตระหว่างทำสงครามกับอิหร่าน เพิ่มเป็น 17 รายแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ และเจ้าหน้าที่กำลังควานหากำลังพลอีกนายที่ยังคงสูญหาย ตามหลังถูกอิหร่านโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในจอร์แดน ทั้งนี้ 2 จาก 17 คนที่ยืนยันเสียชีวิต ถูกสังหารในปฏิบัติการโจมตีของอิหร่าน ที่เล็งเป้าเล่นงานบุคลากรของอเมริกาในจอร์แดน
นอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตข้างต้น จนถึงตอนนี้ยังมีกำลังพลสหรัฐฯอีกราวๆ 430 นายที่ได้รับบาดเจ็บในความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพนตากอนระบุในวันจันทร์(20ก.ค.) ว่าในนั้นมีอยู่ 100 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นอีกรอบในวันที่ 7 กรกฏาคม อย่างไรก็ตามอ้างว่า 99% กลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ขู่ขยายเป้าหมายการโจมตีในอิหร่าน ในนั้นรวมถึงโรงไฟฟ้าและสะพาน พร้อมทั้งจะส่งทหารภาคพื้นเข้ายึดศูนย์กลางน้ำมันบนเกาะคาร์กของอิหร่าน และทิ้งบอมบ์เล่นงานภูเขาพิกแอกซ์ ที่้ว่ากันว่าเป็นที่ตั้งที่โรงงานนิวเคลียร์ลับลึกลงไปใต้ดินของอิหร่าน และในวันอังคาร(21ก.ค.) ประธานาธิบดีสหรัฐฯส่งเสียงขู่อีกรอบ บอกว่าอเมริกาจะจัดการทำลายฐานปฏิบัติการในภูเขาแห่งนี้ "เร็วๆนี้"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)