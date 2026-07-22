น้ำมันขึ้นเกือบ$2หลังฮูตีขู่ปิดล้อมซาอุฯ หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองคำพุ่งแรง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 2% ในวันอังคาร(21ก.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังพวกฮูตีในเยเมนขู่ปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตามความหวังต่อสถานการณ์ที่คลี่คลายในตะวันออกกลง ผลักทองคำปรับขึ้น ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์ ปิดที่ 84.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 1.79 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
มีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ที่มุ่งหน้าสู่เอเชีย ต้องหันหัวเรือกลับในทะเลแดงในวันอังคาร(21ก.ค.) หลังมีคำขู่โจมตีมาจากฮูตี พันธมิตรของอิหร่าน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่กองกำลังสหรัฐฯยังโจมตีเป้าหมายทางใต้และตะวันตกของอิหร่านในค่ำคืนที่ผ่านมา ส่วนเตหะรานตอบโต้ด้วยการถล่มที่ตั้งต่างๆของอเมริกาในบาห์เรน คูเวตและจอร์แดน และมีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย 1 ลำ ถูกเล่นงานในช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 1% ในวันอังคาร(21ก.ค.) จากความหวังสหรัฐฯและอิหร่านผ่าทางตันด้านการทูต ที่อาจช่วยคลายแรงกดดันที่มีต่อราคาพลังงานและลดความคาดหมายต่อแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 60.50 ดอลลาร์ หรือ 1.5 % ปิดที่ 4,076.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(21ก.ค.) โดยมีแนสแดคเป็นตัวชูโรง ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดัตเตอร์ ที่เบี่ยงเบนความสนใจจากสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลางและศึกรีดภาษี
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 385.38 จุด (0.74 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,224.64 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 65.92 จุด (0.89 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,509.20 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 329.13 จุด (1.29 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,837.21 จุด
การฟื้นตัวเมื่อเร็วๆนี้ของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์เป็นแรงสนับสนุนสำคัญสำหรับดัชนีหลักทั้ง 3 ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามนักลงทุนเตือนว่าการพุ่งขึ้นของหุ้นก่อนเผยแพร่รายงานผลประกอบการ มันอาจทำให้ราคาหุ้นขยับตัวตามได้ยากขึ้น ในการตอบสนองรายงานผลประกอบการในทางบวก
(ที่มา:รอยเตอร์ส)