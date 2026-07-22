ฮือฮา! ผอ.FBI สหรัฐฯ “แคช พาเทล” คนของทรัมป์บินมา “ไทย” ครั้งแรก ประชุมซัมมิตเกือบ 20 ประเทศกวาดล้างศูนย์สแกมเมอร์ข้ามชาติ ทูตสหรัฐฯแซวนายกฯ “ยินดีต้อนรับการกลับมา” หลังเพิ่งบินกลับจากจีน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ผู้อำนวยการสอบสวนกลางสหรัฐฯ FBI แคช พาเทล เดินทางเข้าทำเนียบพบนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ฌอน เค. โอนีลล์ ในเช้าวันอังคาร(21 ก.ค) ในโอกาสเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นหลังนายกฯเพิ่งเดินทางกลับมาจากจีน คลิปไวรัลทั่วโซเชียล ทูตสหรัฐฯแอบแซวทักทาย “ยินดีต้อนรับการกลับมา”
ผู้อำนวยการสอบสวนกลางสหรัฐฯ FBI แคช พาเทล (Kash Patel)โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ในวันอังคาร(21) กล่าวถึงการเดินทางมาไทยครั้งแรก
ในการโพสต์มีเนื้อหาว่า
“สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯหรือ FBI เป็นครั้งแรกที่จัดการประชุม Scam Center Summit ขึ้นในไทย พร้อมผู้แทนเข้าร่วมเกือบ 20 ประเทศ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหลายร้อยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งการต่อสู้เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ”
พร้อมกล่าวว่า “นี่เป็นโครงการแข็งอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อทำลายองค์กรอาชญากรรมที่มีเป้าหมายไปที่พลเมืองสหรัฐฯ”
และพาเทลยังโพสต์โชว์ผลงานของ FBI ในรอบ 16 เดือนที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จยึดได้มากถึง 15.2 พันล้านดอลลาร์ จับกุมอาชญากรหลายร้อยคน ทำลายศูนย์สแกมเมอร์หลายสิบแห่ง กำจัดศูนย์ลักลอบค้ามนุษย์หลายแห่ง
ในการโพสต์ยังกล่าวถึง 4 ปฎิบัติการสำคัญที่ประสบความสำเร็จรวม ปฎิบัติการทะลายเครือข่าย Prince Group ในกัมพูชาที่โด่งดัง และสามารถยึด 127,000 บิตคอย์น (15 พันล้านดอลลาร์) ถือเป็นการยึดมาได้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสสตร์สหรัฐฯ
และในการโพสต์เป็นต้นยังกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง FBI และไทยที่นำมาสู่การทะลายฐานปฏิบัติการ Shunda Park นำมาสู่การจับกุมและเป็นครั้งแรกที่มีการยึดบัญชีเทเลแกรม
ทั้งนี้ Shunda Park ศูนย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์/หลอกลงทุนคริปโตข้ามชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านมินละป่าน ใกล้เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกับพื้นที่ชายแดนไทย (บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)
พาเทลกล่าวว่า "ปฎิบัติการที่ยกตัวอย่างมาแสดงให้เห็นถึงการสู้โดยตรงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้เป็นเช่นไร"
พร้อมกันนี้ในการโพสต์ยังเปิดเผยภาพการประชุมซัมมิต Executive Scam Center Summit ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ก.ค – วันที่ 21 ก.ค โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง FBI สหรัฐฯและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ้างอิงจากรายงานสื่อไทยพบว่า นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ FBI สหรัฐฯ แคช พาเทล และเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ฌอน เค. โอนีลล์ ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาราว 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(21)
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก
ในการหารือ นายกฯอนุทินกล่าวว่า การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็น "วาระแห่งชาติ"
ซึ่งฝ่าย FBI ได้แสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม Summit for the Scam Centers ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20–21 กรกฎาคม 2569 และยังแสดงความชื่นชมไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์
โดยในคลิปที่เผยแพร่แสดงการเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรีไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ทูตสหรัฐฯได้แสดงการทักทายนายกฯอนุทินอย่างเป็นกันเอง โดยกล่าวกระเซ้าว่า “ขอต้อนรับการกลับมา” โดยเป็นที่รู้กันว่า นายกรัฐมนตรีไทยนำคณะไปเยือนจีนก่อนหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Artificial Intelligence Conference ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ก.ค - วันที่ 20 ก.คที่ผ่านมา