‘อเมริกา-อิหร่าน’ดวลเดือดทั่วตะวันออกกลาง สงครามขยายวง!‘ฮูตี’ปิดล้อมทางทะเล‘ซาอุฯ’

สหรัฐฯถล่มโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน ขณะที่เตหะรานก็พุ่งเป้าเล่นงานสถานที่ต่างๆ ในภูมิอ่าวเปอร์เซียของฝ่ายวอชิงตันเมื่อวันอังคาร (21 ก.ค.) ไม่ว่าจะเป็นที่ บาห์เรน, คูเวต, และจอร์แดน รวมทั้งเล่นงานเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซ ด้านกบฏฮูตีในเยเมนที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่าน ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ด้วยการปิดกั้นช่องแคบบับเอล-มันเดบที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดน
กองบัญชาการทหารด้านกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงในตอนเช้าวันอังคารว่า ในช่วงคืนวันจันทร์จนล่วงเข้าวันอังคาร ได้โจมตีศูนย์บัญชาการทางทหาร ขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทะเล สถานที่ปล่อยขีปนาวุธและโดรน ตลอดจนระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน พร้อมกบเผยแพร่คลิปการโจมตีเป้าหมายต่างๆ
ด้านสื่อของทางการอิหร่านก็รายงานว่า มีเสียงระเบิดในจังหวัดฟาร์ส โฮร์โมซแกน อิลาม เคอร์มาน และซีสถาน และบาลูจิสถาน
คำแถลงของ CENTCOM ย้ำว่า กองกำลังสหรัฐฯ พร้อมดำเนินการเพื่อให้อิหร่านรับผิดชอบต่อการโจมตีลูกเรือพลเรือน ที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างอิสระและเปิดกว้าง
อย่างไรก็ดี ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างรายงานว่ามีเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคลฮอร์มุซน้อยลงเยอะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นต้นว่า ลอยด์ ลิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ระบุว่า เมื่อวันอาทิตย์ (19) มีเรือเพียง 3 ลำที่แล่นผ่านฮอร์มุซ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพอังกฤษ รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตีในฮอร์มุซบริเวณนอกชายฝั่งโอมานเมื่อเช้าวันอังคาร ทำให้ลูกเรือต้องหนีออกจากเรือ
ทั้งนี้ เส้นทางผ่านฮอร์มุซสายที่แล่นเรียบชายฝั่งโอมาน เป็นเส้นทางที่กองทัพสหรัฐฯ สนับสนุนให้เรือสินค้าใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกควบคุมของอิหร่าน กระนั้นก็ยังคงถูกฝ่ายเตหะรานตามรังควาญ
ในเวลาต่อมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีเรือลำดังกล่าวในตอนเช้าวันอังคาร รวมถึงเรืออีก 2 ลำเมื่อวันจันทร์ (20)
นอกจากนั้น IRGC ยังเผยว่า ได้โจมตีผลประโยชน์ของอเมริกาในคูเวต บาห์เรน และจอร์แดน ซึ่งรวมถึงสถานีเรดาร์ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และอาคารที่ทำการ พร้อมเตือนวอชิงตันให้เตรียมพร้อมรับการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงกว่าเดิม
วันจันทร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่า ทุกครั้งที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิต อิหร่านต้องสูญเสียมากกว่าหลายเท่า ขณะที่ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน กล่าวว่า ความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้ว
วันเดียวกันนั้น ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. มีทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บเกือบ 100 นาย ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการสมองกระทบกระเทือนเล็กน้อย และ 96% กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว ส่วนจำนวนทหารที่เสียชีวิตอยู่ที่ 3 นาย และสูญหาย 1 นาย
ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคำเตือนพลเมืองอเมริกันว่า อิหร่านและพันธมิตรอาจเล็งโจมตีผลประโยชน์ของอเมริกาในต่างประเทศหรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาหรือคนอเมริกันทั่วโลก
ฮูตีขู่ปิดล้อมซาอุดีฯ
ในวันจันทร์เช่นกัน กบฏฮูตีในเยเมนที่เป็นพันธมิตรกับเตหะราน ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ด้วยการปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอล-มันเดบ ที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดน เพื่อตอบโต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานา เมืองหลวงของเยเมนถูกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทางฮูตีเชื่อว่า เป็นฝีมือริยาด
ทั้งนี้ ระหว่างที่ฮอร์มุซถูกปิด ซาอุดีอาระเบีย ได้หันมาใช้ช่องแคบบับเอล-มันเดบ ส่งน้ำมันจำนวนมากออกสู่ตลาด ขณะที่ก่อนหน้านี้ ช่วงที่เกิดสงครามกาซา ฮูตีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถปิดกั้นช่องแคบนี้ด้วยการโจมตีเรือกว่า 100 ลำ
อย่างไรก็ตาม พลเอกเตอร์กี อัล-มัลกี โฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบีย ประกาศว่า กองทัพจะจัดการกับคำขู่ของฮูตีอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด และสำทับว่า คำขู่ดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้ง อีกทั้งยังถือเป็นการกระทำอันเป็นโจรสลัด
ตลาดลุ้นหยุดยิง10วัน
แม้อเมริกาและอิหร่านหันกลับมาสู้รบกันอย่างรุนแรงมากว่าสัปดาห์แล้ว ถึงจะยังไม่เท่าระดับความดุเดือดของช่วงเกิดสงครามเดือนแรกๆ แต่กระนั้น ความพยายามทางการทูตโดยผ่านคนกลางเพื่อยุติสงคราม ก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีรายงานว่า เอสกันดาร์ โมเมนี รัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่าน เดินทางถึงกรุงอิสลามาบัด ของปากีสถาน เมื่อวันจันทร์เพื่อเจรจาเป็นเวลา 2 วันกับนายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ และอาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน
ขณะเดียวกัน มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า อเมริกายังคงเปิดกว้างในการเจรจากับอิหร่าน
นอกจากนั้น เมื่อวันอังคาร รอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของอิหร่านว่า เตหะรานได้รับข้อเสนอจากประเทศผู้ไกล่เกลี่ยสำหรับการหยุดยิงนาน 10 วันเพื่อพยายามฟื้นข้อตกลงชั่วคราวที่ลงนามเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ซึ่งมีเป้าหมายในการผลักดันข้อตกลงยุติสงครามถาวร
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี/เอเอฟพี)