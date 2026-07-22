ระอุ! ปักกิ่งส่ง "เรือรบพิฆาตจีนติดมิสไซล์นำวิถี" เปิดฉากซ้อมยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของญี่ปุ่น EEZ เป็นครั้งแรก

รอยเตอร์ – การซ้อมรบเกิดขึ้นห่างจากเกาะโอกิโนโตริ (Okinotori Island) ที่ไกลสุดของญี่ปุ่นไปราว 180 ก.ม ปักกิ่งส่งเรือรบพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถีเปิดฉากซ้อมยิงกระสุนจริงวันอาทิตย์(19 ก.ค)ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลญี่ปุ่น EEZ เป็นครั้งแรก เป็นการซ้อมรบร่วมกับรัสเซีย แสดงการอ้างสิทธิเหนือเกาะโอกิโนโตริ ด้านโตเกียววันอังคาร(21 ก.ค) ยื่นประท้วงปักกิ่งทันที
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(21 ก.ค)ว่า ญี่ปุ่นแถลงวันนี้(21)ว่า ได้ทำการประท้วงจีนต่อการซ้อมยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลญี่ปุ่น EEZ ที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์(19) สร้างความโกรธให้กับปักกิ่งที่ออกมาปฎิเสธสิทธิขออ้างของโตเกียวต่อน่านน้ำเขตมหาสมุทรแปซิฟิกไกล
เหตุการณ์ล่าสุดส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียทั้งสองญี่ปุ่น จีน ที่เกิดความตรึงเครียดนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหญิง ซานาเอะ ทาคาอิจิ ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันที่ปักกิ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีน
การซ้อมรบที่ใช้กระสุนจริงนี้มีเรือรบรัสเซียเข้าร่วมโดยห่างออกไปราว 180 ก.มทางตะวันตกเฉียงใจ้ของเกาะโอกิโนโตริ(Okinotori Island) เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นวันอาทิตย์(19) อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่น
AI ของกูเกิล เกาะโอกิโนโตริ (Okinotori Island) เป็นเกาะปะการังขนาดเล็กและจุดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในทะเลฟิลิปปินส์ ห่างจากกรุงโตเกียวลงไปทางใต้ประมาณ 1,700 กิโลเมตร พื้นที่บนบกมีขนาดจิ๋วมากเพียงไม่กี่ตาราง
เมตร แต่มีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์สูง เนื่องจากญี่ปุ่นใช้เป็นฐานอ้างสิทธิ์ในการครอบครองเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ขนาดใหญ่กว่า 400,000 ตารางกิโลเมตร
รอยเตอร์ชี้ว่า อย่างไรก็ตามจีนออกมาโต้ว่า เกาะโอกิโนโตริแท้จริงเป็นแค่ปะการังมากกว่าที่จะเป็นเกาะและทำให้ “ญี่ปุ่น” ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในน่านน้ำโดยรอบของเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลญี่ปุ่น EEZ
“รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นคำร้องประท้วงจีนผ่านช่องทางการทูตบนพื้นฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวเช่นนั้นสามารถเป็นอันตรายต่อการเดินเรือของเรือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง” โฆษกรัฐบาลโตเกียว มิโนรุ คิฮารา (Minoru Kihara) แถลงต่อนักข่าวในวันอังคาร(21)
ที่กรุงปักกิ่ง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน หลิน เจียน (Lin Jian) เรียกคำวิตกของโตเกียวว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลโดยสิ้นเชิง พร้อมเสริมว่า ปักกิ่งขอต่อต้านอย่างหนักแน่น
“การเคลื่อนไหวของจีนในทะเลเปิดนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฎิบัติ” พร้อมกล่าวต่อว่า “ญี่ปุ่นพยายามป้ายสีและทำให้รู้สึกตื่นเต้นต่อการกระทำที่ชอบตามกฎหมายของประเทศอื่น” โฆษกจีนกล่าว
โฆษกกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นแถลงว่า เป็นครั้งแรกที่โตเกียวออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะถึงการซ้อมยิงกระสุนจริงของจีนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลญี่ปุ่น EEZ ที่โตเกียวอ้างสิทธิ์ในทรัพยากรทั้งการพลังงานและการประมง
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งจีนและรัสเซียเพิ่มการตรวจการร่วมทางทะเลและทางอากาศรอบญี่ปุ่นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้โตเกียวยิ่งต้องเพิ่มการเฝ้าจับตาและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการทหารของตัวเองทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้
กองกำลังญี่ปุ่นกล่าวว่า สังเกตพบเรือ 4 ลำ เรือรบพิฆาตจีนชั้น Renhai ติดมิสไซล์นำวิถี เรือรบพิฆาตจีนชั้น Luyang III ติดมิสไซล์นำวิถี เรือจีนชั้น Fuchi ส่งกำลังบำรุงทางทะเล และเรือฟริเกตรัสเซียชั้น Steregushchiy เดินเรือมุ่งหน้าสู่ EEF ของญี่ปุ่นก่อนเปิดฉากการซ้อมรบโดยหนึ่งในเรือรบพิฆาตจีน
ขณะที่เรือที่อยู่ข้างเคียงได้รับการเตือนทางวิทยุทันทีก่อนการฝึกซ้อมรบระหว่างจีน-รัสเซียจะเริ่ม โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นคิฮาราชี้