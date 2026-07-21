เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนต่อสู้กับไฟป่าครั้งใหญ่ในสเปน

ในวันอังคาร (21 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทหารกว่า 600 นาย กับเครื่องบิน 29 ลำ ต่อสู้กับไฟป่าขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของกรุงมาดริดเป็นวันที่หกแล้ว ซึ่งทางการระบุว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าที่หนักหนาที่สุดที่พวกเขาเคยเผชิญ
ประชาชนประมาณ 1,200 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน และเปลวไฟได้ทำลายพื้นที่ 29,000 เฮกตาร์ในจังหวัดกัวดาลาฮารา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของสเปนไปทางเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร
เอมิเลียโน การ์เซีย-ปาเก ประธานภูมิภาคกัสติยา-ลามานชา ระบุว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ "หยุดยั้ง" การลุกลามของไฟไปยังเมืองโซเรียได้แล้ว แต่ไฟป่ายังคงควบคุมไม่ได้
ทั้งนี้ เหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีในบริเวณป่าที่ห่างไกล และได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังเนินเขาใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การควบคุมไฟป่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีประชากรในพื้นที่น้อย มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจำนวนมาก และประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง
นักดับเพลิงบอกว่า หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล 34 แห่งในแคว้นกัสติยา-ลามานชา ได้รับการอพยพแล้ว ซึ่งนอกจากประชาชน 1,200 คนที่ได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากบ้านแล้ว ประชาชนในอีก 14 เขตก็ได้รับคำสั่งให้อยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงเปลวไฟ
อุณหภูมิในสเปนกำลังสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากเกิดไฟป่าเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 คน
ที่มา เอเอฟพี