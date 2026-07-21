ศาลอินเดียตัดสินจำคุกตลอดชีวิต 44 โจรสลัดโซมาเลีย

ศาลอินเดียได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตชาวโซมาเลีย 44 คน ในข้อหาปล้นเรือนอกชายฝั่งประเทศในแอฟริกาตะวันออก
ในสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแยกกัน โจรสลัดได้ปล้นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่และเรือประมง โดยจับลูกเรือเป็นตัวประกัน ก่อนที่เรือของกองทัพเรืออินเดียจะเข้าช่วยเหลือและจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในปี 2024
ระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยชาวโซมาเลียทั้ง 44 คนยอมรับผิด ตามคำพิพากษาในทั้งสองคดีที่ศาลพิเศษในมุมไบอ่านคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ (20 ก.ค.)
“การกระทำที่เป็นโจรสลัดในทะเลหลวง โดยการจี้เรือและจับลูกเรือเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่โดยพยายามฆ่าพวกเขาและใช้พวกเขาเป็นโล่ห์มนุษย์นั้น เป็นเรื่องร้ายแรงมากที่ไม่สามารถมองข้ามได้” ผู้พิพากษา กล่าว
การจี้เรือครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2023 เกิดขึ้นโดยชาวโซมาเลีย 35 คน โจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Ruen ที่ติดธงชาติมอลตา ในเดือนมีนาคม 2024 ส่วนโจรสลัดอีก 9 คนได้จี้เรือประมง Al Kambar ที่ติดธงชาติอิหร่าน
กลุ่มดังกล่าวซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่มุมไบ ตั้งแต่ปี 2024 ได้มาปรากฏตัวที่ศาลเมื่อมีการประกาศคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
เหล่าโจรสลัดได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ส่งตัวกลับไปยังโซมาเลียเพื่อเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่นั่น
โจรสลัดแพร่หลายนอกชายฝั่งโซมาเลียในช่วงทศวรรษ 2000 โดยสูงสุดในปี 2011 ด้วยการโจมตีหลายร้อยครั้ง การส่งกำลังทางเรือระหว่างประเทศและยุทธวิธีใหม่ๆ ของผู้ประกอบการขนส่งทางเรือพาณิชย์ได้ลดความเสี่ยงลงอย่างมากนับตั้งแต่นั้นมา
กองทัพเรืออินเดียประจำการอยู่นอกชายฝั่งโซมาเลียตั้งแต่ปี 2008 และได้เพิ่มความพยายามต่อต้านโจรสลัดในปี 2023 หลังจากการโจมตีที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ที่มา เอเอฟพี