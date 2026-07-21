ฟิลิปปินส์-จีน ต่างเรียกทูตอีกฝ่าย โวยกรณีวางมวยในทะเลจีนใต้

สำนักงานของประธานาธิบดี เฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ แห่งฟิลิปปินส์ ระบุในวันอังคาร (21 ก.ค.) ว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเรียกตัวเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบ หลังจากที่ทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งถูกเรียกตัวเข้าพบเช่นกัน จากกรณีที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท
แคลร์ คาสโตร ปลัดกระทรวงการสื่อสารของประธานาธิบดี ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า มาร์กอสได้เรียกตัวเอกอัครราชทูต จิง ฉวน ของจีนเข้าพบเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันอังคาร ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ระบุว่าได้เรียกตัวทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศจีนเข้าพบเช่นกัน
การเรียกตัวทูตเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ฟิลิปปินส์และจีนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่า เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการปะทะกันในบริเวณสันดอนเซคันด์โทมัส ในทะเลจีนใต้ โดยทางเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ระบุว่า เจ้าหน้าที่กองทัพเรือคนหนึ่งถูกตีที่ศีรษะ แต่ปักกิ่งระบุว่ามะนิลาเป็นฝ่ายก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า "ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายเริ่มเหตุการณ์ก่อน แต่กลับพลิกสถานการณ์โดยกล่าวหากลับ บิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างกระแสข่าวอย่างมุ่งร้าย"
หน่วยยามฝั่งจีน (CCG) ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า เรือยางสองลำ ที่มาจากเรือ BRP Sierra Madre ของฟิลิปปินส์ซึ่งเกยตื้นอยู่ ได้พุ่งชนเรือลาดตระเวนของจีนในทะเลจีนใต้ และเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้เริ่ม "โจมตีอย่างมุ่งร้าย" ต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนโดยใช้ไม้พายและไม้ท่อนยาว
การเรียกตัวทางการทูตเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แม้ว่าจะมีความตึงเครียดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้อยู่บ่อยครั้ง
การประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งที่สามที่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการที่จีนเรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี เฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากเดือนมกราคม 2024 เมื่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แสดงความยินดีกับ ไล่ ชิงเต๋อ ผู้นำไต้หวันคนใหม่ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2024 เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเขตทางทะเลและกฎหมายเส้นทางเดินเรือในหมู่เกาะของมะนิลา
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศของจีนยังเคยเรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เพื่อชี้แจง ซึ่งเป็นขั้นตอนทางการทูตที่รุนแรงน้อยกว่าการเรียกตัวอย่างเป็นทางการ ในประเด็นต่างๆ รวมถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน
ครั้งที่แล้ว ตอนที่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า มาร์กอสเรียกตัวเอกอัครราชทูตจีน คือในปี 2023 หลังจากเรือยามฝั่งของจีนใช้เลเซอร์ทางทหารส่องไปยังเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์
กระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกการกระทำของฟิลิปปินส์ระหว่างการเผชิญหน้าเมื่อวันจันทร์ว่า "ร้ายแรงอย่างยิ่ง"
มะนิลากล่าวหาปักกิ่งว่าใช้กระบองตีศีรษะเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของตนอย่างรุนแรง และกล่าวว่าเรือยางของกองทัพเรือได้รับความเสียหายหนึ่งลำ
ในแถลงการณ์แยกต่างหากเมื่อวันอังคาร หน่วยยามฝั่งจีน (CCG) ระบุว่า จีนอนุญาตให้ฝ่ายฟิลิปปินส์เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเรือเล็กจากเรือรบฟิลิปปินส์ที่เกยตื้น "ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม"
"CCG ได้สอบถามและตรวจสอบเรือของฟิลิปปินส์ และเฝ้าติดตามกระบวนการทั้งหมด" โฆษก CCG เจียง ลุ่ย กล่าวเสริมว่า จีนจะยังคงดำเนินการ "ปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิและบังคับใช้กฎหมาย" ในน่านน้ำใกล้กับสันดอนเซคันด์โทมัสต่อไป
ในวันอังคาร กองทัพฟิลิปปินส์ เรียกคำกล่าวอ้างของจีนว่า "เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด" โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ของตนไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นการเผชิญหน้าใดๆ
ที่มา รอยเตอร์