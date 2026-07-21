ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ

กลุ่มม็อบเยาวชน "แมลงสาบ" ในอินเดียประกาศเมื่อวันอังคาร (21 ก.ค.) ว่าจะยังคงเดินหน้าประท้วงต่อไป ทว่าจะไม่เดินขบวนอีก หลังจากเมื่อวานนี้ (20) มีผู้สนับสนุนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับตำรวจที่พยายามสกัดกั้นการเดินขบวนไปยังรัฐสภา
ตำรวจนิวเดลีแถลงว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 180 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจ 118 นาย และผู้ประท้วง 60 คน เมื่อวันจันทร์ (20) จากการปะทะกันที่ใจกลางกรุงนิวเดลี
ผู้ประท้วงหลายพันคนทั้งจากนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงรวมตัวกันเพื่อเดินขบวนไปยังรัฐสภาในวันจันทร์ (20) ในความเคลื่อนไหวของขบวนการที่เริ่มต้นจากการล้อเลียนทางออนไลน์ แต่กลับกลายเป็นวิกฤตท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ในวาระที่ 3 ของเขา
ขบวนการที่ดำเนินมาหลายเดือนโดยพรรคประชาชนแมลงสาบ (Cockroach Janta Party - CJP) ได้รับการสนับสนุนจากคนหนุ่มสาวชาวอินเดียรุ่น Gen Z หลายล้านคนที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ธาร์เมนดรา ปราธาน ลาออก เนื่องจากปัญหาข้อสอบรั่วไหลที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากกว่า 2 ล้านคนในเดือน พ.ค.
ตำรวจแถลงเมื่อค่ำวันจันทร์ (20) ว่า ผู้ประท้วง 70 คนถูกควบคุมตัว และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เช้าวันอังคาร (21) ผู้ประท้วงประมาณ 150-200 คนรวมตัวกันที่สถานที่ประท้วงจันทาร์มันตาร์ในใจกลางกรุงนิวเดลี ตะโกนคำขวัญท่ามกลางฝนปรอยเล็กน้อย การรักษาความปลอดภัยยังคงเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารลาดตระเวนในบางส่วนของใจกลางกรุงนิวเดลี และมีการตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อชะลอการจราจร
“เราต้องยุติการประท้วงเมื่อวานนี้ เพราะเราไม่ต้องการให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น” อภิจีต ดิปเก ผู้ก่อตั้ง CJP ระบุในการแถลงข่าว
“เราจะไม่เดินขบวนอีก เพราะมันจะทำให้ตำรวจทำร้ายเยาวชนอีก” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าผู้ประท้วงมากกว่า 150 คนกำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้
สำหรับขบวนการม็อบแมลงสาบนั้นมีที่มาจากคำพูดของ สุริยา กันต์ (Surya Kant) ประธานศาลฎีกาอินเดีย (Chief Justice of India) ซึ่งได้กล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อเดือน พ.ค. โดยเปรียบเทียบกลุ่มเยาวชนที่ว่างงานและพวกนักเคลื่อนไหวว่าเป็นเหมือน "แมลงสาบ" และ "กาฝากของสังคม"
ต่อมา อภิจีต ดิปเก นักยุทธศาสตร์การสื่อสารการเมืองวัย 30 ปี ได้นำคำดูถูกดังกล่าวมาดัดแปลงและประชดประชัน ด้วยการประกาศตั้ง "พรรคประชาชนแมลงสาบ" (CJP) บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการล้อเลียนชื่อพรรครัฐบาลภารติยะชนตะ (BJP) ของนเรนทรา โมดี
CJP เปิดตัวด้วยสโลแกนอย่าง "เสียงของคนขี้เกียจและคนว่างงาน" โดยเปิดรับสมัครทุกคนที่ถูกระบบหลงลืมหรือโดนมองข้าม
ที่มา: รอยเตอร์, MGROnline