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ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มม็อบเยาวชน "แมลงสาบ" ในอินเดียประกาศเมื่อวันอังคาร (21 ก.ค.) ว่าจะยังคงเดินหน้าประท้วงต่อไป ทว่าจะไม่เดินขบวนอีก หลังจากเมื่อวานนี้ (20) มีผู้สนับสนุนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับตำรวจที่พยายามสกัดกั้นการเดินขบวนไปยังรัฐสภา

ตำรวจนิวเดลีแถลงว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 180 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจ 118 นาย และผู้ประท้วง 60 คน เมื่อวันจันทร์ (20) จากการปะทะกันที่ใจกลางกรุงนิวเดลี

ผู้ประท้วงหลายพันคนทั้งจากนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงรวมตัวกันเพื่อเดินขบวนไปยังรัฐสภาในวันจันทร์ (20) ในความเคลื่อนไหวของขบวนการที่เริ่มต้นจากการล้อเลียนทางออนไลน์ แต่กลับกลายเป็นวิกฤตท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ในวาระที่ 3 ของเขา

ขบวนการที่ดำเนินมาหลายเดือนโดยพรรคประชาชนแมลงสาบ (Cockroach Janta Party - CJP) ได้รับการสนับสนุนจากคนหนุ่มสาวชาวอินเดียรุ่น Gen Z หลายล้านคนที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ธาร์เมนดรา ปราธาน ลาออก เนื่องจากปัญหาข้อสอบรั่วไหลที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากกว่า 2 ล้านคนในเดือน พ.ค.

ตำรวจแถลงเมื่อค่ำวันจันทร์ (20) ว่า ผู้ประท้วง 70 คนถูกควบคุมตัว และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เช้าวันอังคาร (21) ผู้ประท้วงประมาณ 150-200 คนรวมตัวกันที่สถานที่ประท้วงจันทาร์มันตาร์ในใจกลางกรุงนิวเดลี ตะโกนคำขวัญท่ามกลางฝนปรอยเล็กน้อย การรักษาความปลอดภัยยังคงเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารลาดตระเวนในบางส่วนของใจกลางกรุงนิวเดลี และมีการตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อชะลอการจราจร

“เราต้องยุติการประท้วงเมื่อวานนี้ เพราะเราไม่ต้องการให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น” อภิจีต ดิปเก ผู้ก่อตั้ง CJP ระบุในการแถลงข่าว

“เราจะไม่เดินขบวนอีก เพราะมันจะทำให้ตำรวจทำร้ายเยาวชนอีก” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าผู้ประท้วงมากกว่า 150 คนกำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้

สำหรับขบวนการม็อบแมลงสาบนั้นมีที่มาจากคำพูดของ สุริยา กันต์ (Surya Kant) ประธานศาลฎีกาอินเดีย (Chief Justice of India) ซึ่งได้กล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อเดือน พ.ค. โดยเปรียบเทียบกลุ่มเยาวชนที่ว่างงานและพวกนักเคลื่อนไหวว่าเป็นเหมือน "แมลงสาบ" และ "กาฝากของสังคม"

ต่อมา อภิจีต ดิปเก นักยุทธศาสตร์การสื่อสารการเมืองวัย 30 ปี ได้นำคำดูถูกดังกล่าวมาดัดแปลงและประชดประชัน ด้วยการประกาศตั้ง "พรรคประชาชนแมลงสาบ" (CJP) บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการล้อเลียนชื่อพรรครัฐบาลภารติยะชนตะ (BJP) ของนเรนทรา โมดี

CJP เปิดตัวด้วยสโลแกนอย่าง "เสียงของคนขี้เกียจและคนว่างงาน" โดยเปิดรับสมัครทุกคนที่ถูกระบบหลงลืมหรือโดนมองข้าม

ที่มา: รอยเตอร์, MGROnline








ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ
ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ
ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ
ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ
ม็อบ 'แมลงสาบ' อินเดียประกาศเลิกเดินขบวน ซัดตำรวจ 'ทำร้ายเยาวชน' บาดเจ็บอื้อ