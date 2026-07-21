สหรัฐฯเปิดฉากโจมตีคืนที่ 10 ติดต่อหลังตัวเลขทหารUSดับพุ่ง 3 หนึ่งในนั้นจวนรับปริญญาโท MBA “เพนตากอน” โดนโวยปิดข้อมูลทหารบาดเจ็บเฉียด 100

เอพี/เอเจนซีส์ – กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM แถลงคืนดึกวันจันทร์(20 ก.ค)ว่า เสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านนาน 5 ชั่วโมงเป็นคืนที่ 10 ติดต่อกัน หลังยอดเสียชีวิตทหารอเมริกันล่าสุดเพิ่มเป็น 3 นายพร้อมเปิดเผยชื่อ นิวยอร์กไทม์สแฉทหารบาดเจ็บเกือบ 100 นายในรอบ 2 สัปดาห์ เพนตากอนรีบออกมาโต้ไม่ได้ปกปิดข้อมูล
เอพีรายงานวันอังคาร(21 ก.ค)ว่า อิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อช่วงต้นของนี้(21) ส่งผลทำให้ลูกเรือต้องสละเรือทิ้งหนีเอาตัวรอด ระหว่างสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีอิหร่านนาน 5 ชั่วโมงเป็นคืนที่ 10 ติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามทั้งเอพีและเดอะการ์เดียนของอังกฤษชี้ว่า การโจมตีทางอากาศนาน 10 คืนของอเมริกายังไม่สามารถทำให้อิหร่านคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญทางการขนส่งพลังงานโลกลงไปได้
ความพยายามที่จะลดต้นทุนที่ทำให้เกิดการติดขัดต่อการค้าโลกและราคาน้ำมันนั้นยังซับซ้อนต่อไปในวันจันทร์
(20) หลังกบฏฮูตีของเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศจะปิดกั้นทางน้ำต่อซาอุดีอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก
เอพีรายงานว่า สถานการณ์เกิดขึ้นพร้อมไปกับการแถลงจากกระทรวงการสงครามสหรัฐฯในวันจันทร์(20) เปิดเผยชื่อของทหารอเมริกัน 2 นายที่เสียชีวิตในจอร์แดนเมื่อวันหยุดหลังโดนมิสไซล์อิหร่านโจมตี ส่งผลทำให้ยอดตัวเลขเสียชีวิตทหารอเมริกันล่าสุดเพิ่มเป็น 3 นายหลังรายที่ 3 เสียชีวิตในอิรักแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อ
เอพีชี้ว่า เป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันครั้งแรกที่มาจากการโจมตีตรงจากอิหร่านนับตั้งแต่สงครามเริ่มเปิดฉาก
ไทเลอร์ เจมส์ ฟรีแฮน (Tyler James Feehan) วัย 25 ปีจากรัฐฮาวาย และอิซาเบลลา กอนซาเลซ ( Isabella Gonzales) วัย 19 ปีจากรัฐเทกซัส
ทั้งสองประจำหน่วยกองบัญชาการมิสไซล์สหรัฐฯ( Army missile defense commands) โดยกอนซาเลซถูกสังหารวันศุกร์(17) และฟีแฮนถูกสังหารวันเสาร์(18) แต่เพนตากอนไม่เปิดเผยลักษณะการเสียชีวิตของคนเหล่านั้น
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯแถลงว่าทหารทั้งสองนายเป็นส่วนหนึ่งของปฎิบัติการต่อต้านก่อการร้าย ISIS ใน Operation Inherent Resolve ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2014
NBC News ของสหรัฐฯที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันชี้ว่า ทั้งคู่ในทางเทคนิกไม่ได้ร่วมในปฎิบัติการ Operation Epic Fury ที่ทำสงครามกับอิหร่าน
เอพีชี้ว่า ฟีแฮนนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์กำลังจะได้รับปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัย Southern Utah University ซึ่งทางมหาวิทลัยแถลงจะมอบปริญญาบัตรให้ผู้ตายภายหลัง
กองทัพสหรัฐฯล่าสุดแถลงยืนยันการเสียชีวิตทหารอเมริกันรายที่ 3 ในอิรักวันเสาร์(18) ระหว่างการจุดระเบิดแบบควบคุมเพื่อสกัดโดรนอิหร่าน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาแถลงวันจันทร์(20) ผ่านโซเชียลมีเดียเตือนว่า
“ทุกครั้งที่อิหร่านสังหารทหารอเมริกัน พวกเขาต้องชดใช้สำหรับการสังหารในจำนวนครั้งที่มากมายกว่า!”
ขณะเดียวกันเพนตากอนโดนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สตีพิมพ์วานนี้(20)กล่าวหาว่า แอบปกปิดข้อมูลการบาดเจ็บของทหารอเมริกันที่มีสูงเกือบ 100 นายในระยะเวลาราว 2 สัปดาห์หรือเมื่อตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม 96% ของทั้งหมดสามารถกลับไปทำหน้าที่ต่อได้
เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯไม่กี่คนออกมาแสดงความวิตกถึงการบาดเจ็บของทหารสหรัฐฯที่ไม่ถูกรายงานและเฮลิคอปเตอร์ไม่กี่ลำที่เสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านที่จอร์แดน
เอพีรายงานต่อว่า โฆษกเพนตากอน ณอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell)ออกมาโต้ผ่านแพลตฟอร์ม X วันจันทร์(20)ว่า “การบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บแค่เล็กน้อย”
พร้อมกันนี้ยังปฎิเสธว่าเพนตากอนไม่ได้ปกปิดข้อมูลการบาดเจ็บทหารแต่อย่างใด
ด้านแกนนำระดับสูงพรรคเดโมแครตนั่งในคณะกรรมาธิการข่าวกรองและกองทัพสหรัฐฯประจำสภาล่างสหรัฐฯออกมาผลักดันรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้เปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน CBS News รายงาน
ส.ส รัฐคอนเนกติกัต จิม ไฮมส์ (Jim Himes) แถลงกับนักข่าวว่า “แก๊ง 8 คน” หรือ Gang of Eight ที่ประกอบไปด้วยระดับนำของสภาสูงสหรัฐฯและสภาล่างสหรัฐฯและผู้นำคณะกรรมาธิการข่าวกรองสหรัฐฯจากทั้ง 2 พรรคได้แก่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมาจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาหลายเดือนถึงความก้าวหน้าในสงครามอิหร่านและรวมไปถึงการเสียชีวิตที่นั่น
ซึ่งเอพีกล่าวว่า การเสียชีวิตได้สะท้อนถึงความเป็นจริงที่ซับซ้อนที่ว่าทหารอเมริกันไม่จำเป็นต้องบุกภาคพื้นอิหร่านเนื่องมาจากเสี่ยงสูงถึงขั้นเสียชีวิตในสงครามที่มีโดรน มิสไซล์ และเครื่องบินรบ
เอพียังแสดงทัศนะว่า กองกำลังสหรัฐฯกระจายทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ชาติอื่นๆอาจตกเป็นเป้าของอิหร่านและพันธมิตรอิหร่านในระหว่างการสู้รบได้ยกระดับขึ้นหลังความล้มเหลวในการเจรจาสันติภาพตามที่ทรัมป์ชอบประกาศว่าใกล้ได้ดีลข้อตกลงแล้ว