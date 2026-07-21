ไม่ได้ขู่เล่นๆ! 'ทรัมป์' สั่งรีดภาษี 50% สินค้านำเข้าจาก 'แคนาดา' รวมมูลค่าเกือบ $20,000 ล้าน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 50% สำหรับสินค้าหลากหลายประเภทจากแคนาดา เพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐฯ เรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับรถยนต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในอเมริกา ในท่าทีคุกคามที่เสี่ยงก่อให้เกิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลก
ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าตั้งแต่ไวน์ไปจนถึงซีเมนต์และอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็ง ทรัมป์ ได้อ้างถึงมาตรา 338 ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี 1930 ซึ่งอนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถเรียกเก็บภาษีลงโทษได้สูงสุดถึง 50% กับคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติกับสินค้าของสหรัฐฯ นี่ถือเป็นการใช้กฎหมายนี้ครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษ
ภาษีใหม่นี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 30 วัน จะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์นม สระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์ คันเบ็ดตกปลา เมล็ดพันธุ์ เสื้อผ้า และวิกผม รวมถึงสินค้าอื่นๆ ด้วย
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวว่า ภาษีนี้จะครอบคลุมการนำเข้าจากแคนาดามูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 5.2% ของสินค้ามูลค่า 382,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐฯ นำเข้าจากแคนาดาในปี 2025 ตามข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ
“ในขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมและต่างตอบแทนกับคู่ค้าของเรา แคนาดาแตกต่างจากพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆ ที่ยังคงตอบโต้สหรัฐฯ สำหรับความพยายามในการปรับสมดุลทางการค้าและปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อความมั่นคงของชาติ” เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ระบุในคำแถลง
มาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้ยื่นข้อเสนอที่ครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับวอชิงตัน โดยยืนยันว่าภาษีนำเข้าของ ทรัมป์ ในอดีตละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือ
“ข้อพิพาททางการค้านี้ได้เพิ่มต้นทุนให้กับครอบครัว โดยเฉพาะในสหรัฐฯ” เขากล่าว “แคนาดาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่กับสหรัฐฯ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของเรา”
รัฐบาล ทรัมป์ บ่นมานานแล้วว่าแคนาดาและจีนใช้มาตรการตอบโต้ภาษีที่ ทรัมป์ พยายามจะเรียกเก็บตั้งแต่กลับมาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวเมื่อปีที่แล้ว
กรีเออร์ จงใจไม่เชิญแคนาดาเข้าร่วมการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่กับเม็กซิโกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สหรัฐฯ ต้องการในข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) โดยเขาได้มีการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับ USMCA ในกรุงเม็กซิโกซิตีในสัปดาห์นี้
เมื่อ ทรัมป์ และ คาร์นีย์ พบกันที่การแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันอาทิตย์ (19) ผู้นำสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ คาร์นีย์ เร่งดำเนินการเพื่อควบคุมไฟป่าที่ส่งควันเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ เขายังขู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเพิ่ม "ต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้" ในการจัดการกับมลพิษเข้าไปในภาษีที่มีอยู่แล้วสำหรับสินค้าแคนาดา
กฎหมายภาษีศุลกากรปี 1930 และมาตรา 338 เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการเพิ่มภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ และการตอบโต้ที่ตามมา ซึ่งนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกล่าวว่า ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษ 1930 เลวร้ายลง
จอห์น เวโรโน เจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ซึ่งได้ทำการวิจัยกฎหมายฉบับนี้อย่างละเอียด กล่าวว่ามาตรา 338 มีจุดประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศต่างๆ จะใช้อัตราภาษีศุลกากรอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่ให้สิทธิพิเศษแก่บางประเทศจนมาตัดทอนภาคการส่งออกของสหรัฐฯ
ที่มา: รอยเตอร์