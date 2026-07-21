ซัดกันเดือด! ฟิลิปปินส์โวย 'ยามฝั่งจีน' เอากระบองตีหัวลูกเรือเจ็บ ระหว่างปะทะกันที่สันดอนพิพาททะเลจีนใต้

จีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวหาซึ่งกันและกัน หลังเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากันระหว่างเรือของทั้ง 2 ฝ่ายในน่านน้ำพิพาททะเลจีนใต้เมื่อวานนี้ (20) โดยฟิลิปปินส์อ้างว่าเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของตนถูก "ตีที่ศีรษะ" ขณะที่ปักกิ่งชี้ว่ามะนิลาเป็นฝ่ายกระทำการยั่วยุ
ทางการฟิลิปปินส์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยามฝั่งจีนได้ใช้กระบองไม้ตีศีรษะเจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์อย่างรุนแรง ระหว่างการเผชิญหน้ากันที่สันดอนโทมัสที่สอง (Second Thomas Shoal) เมื่อวันจันทร์ (20) ซึ่งเรือยางของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหาย
รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะประชุมกันที่มะนิลาในสัปดาห์นี้ โดยมีหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเข้าร่วมด้วย คาดว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้จะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือ
กองทัพฟิลิปปินส์ระบุว่า เรือยางท้องแข็งของยามฝั่งจีนที่มีเจ้าหน้าที่ 8 นาย เข้าใกล้เรือรบที่เกยตื้นของฟิลิปปินส์ที่สันดอนโทมัสที่สอง ก่อนจะทำการถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ
เมื่อเรือของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ 2 ลำเคลื่อนตัวเพื่อขับไล่เรือจีน แต่เจ้าหน้าที่ของจีน "ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและก้าวร้าว โดยใช้กระบองตีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์"
ในคลิปวิดีโอความยาว 25 วินาทีที่เผยแพร่โดยกองทัพฟิลิปปินส์ ปรากฏภาพลูกเรือจีน 1 ใน 8 คนกำลังทำร้ายลูกเรือกองทัพเรือในเรือยางที่อยู่ใกล้กับเรือของจีน
"เราเรียกร้องให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งจีน รวมถึงกองกำลังติดอาวุธทางทะเลของพวกเขา ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมาย บีบบังคับ ก้าวร้าว และหลอกลวงในทะเลจีนใต้ และปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการปี 2016 ที่ยืนยันสิทธิทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ" กองทัพฟิลิปปินส์กล่าว
ในขณะเดียวกัน หน่วยยามฝั่งจีนกล่าวหาเรือของฟิลิปปินส์ว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่า เข้าใกล้และพุ่งชนเรือลาดตระเวนของจีนอย่างอันตราย และกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายโจมตีก่อน
คำแถลงระบุว่า "เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายใช้ไม้พาย ไม้ค้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ โจมตีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนอย่างดุดันก่อน" โดยระบุว่า กองกำลังจีนใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในการจัดการสถานการณ์ ด้วยการออกคำเตือน ดำเนินการหลบหลีกรอบเรือ และใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสม
หน่วยยามฝั่งของจีนยังกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง และกล่าวหาจีนอย่างเป็นเท็จเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ "ยุติการละเมิด การยั่วยุ และการสร้างกระแสเท็จโดยทันที"
ในคลิปวิดีโอความยาว 49 วินาทีที่เผยแพร่เมื่อคืนวันจันทร์ (20) โดยหนังสือพิมพ์แทบลอยด์โกลบอลไทม์สซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เจ้าหน้าที่จีนได้ตะโกนว่า "นี่คือหน่วยยามฝั่งของจีน โปรดออกไปโดยทันที" ขณะที่เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายต่างถือไม้พายและกระบองระหว่างการเผชิญหน้ากัน
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประณามสิ่งที่อธิบายว่าเป็น "การกระทำที่อันตรายและก้าวร้าว" ของจีนต่อเจ้าหน้าที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์ที่สันดอนโทมัสที่สองในทะเลจีนใต้
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในระบุว่า "รูปแบบการยั่วยุที่น่ากังวลของจีนต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของฟิลิปปินส์ บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และขัดแย้งโดยตรงกับคำมั่นสัญญาของจีนที่ให้ไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ"
สันดอนดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของฟิลิปปินส์ และอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของจีน 1,300 กิโลเมตร (808 ไมล์) ซึ่งจีนเรียกแนวปะการังนี้ว่า "เหรินอ้ายเจียว"
ฟิลิปปินส์กล่าวหาจีนว่าขัดขวางภารกิจส่งเสบียงให้แก่ทหารบนเรือรบ BRP Sierra Madre ที่มะนิลาจงใจเอาไปเกยตื้นไว้ที่สันดอนโทมัสที่สองในปี 1999 เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหาร เหตุการณ์ในเดือน มิ.ย. ปี 2024 ยังบานปลายจนเกิดความรุนแรง โดยมีลูกเรือชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งสูญเสียนิ้วหัวแม่มือ
การเผชิญหน้าในปี 2024 นำไปสู่ความเข้าใจเบื้องต้นกับจีนในภายหลัง โดยอนุญาตให้มีการส่งเสบียงให้แก่เรือรบที่เกยตื้นได้
จีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวระหว่างการเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้ และกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่ารุกล้ำน่านน้ำของตน
ที่มา: รอยเตอร์