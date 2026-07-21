ส่อพลิกข้าง! หมู่เกาะโซโลมอน 'มิตรรักจีน' จ่อเซ็นข้อตกลงให้ 'ยามฝั่งสหรัฐฯ' เข้ามาลาดตระเวนน่านน้ำ

นายกรัฐมนตรี แมทธิว เวล แห่งหมู่เกาะโซโลมอนกล่าวระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า หมู่เกาะโซโลมอนจะลงนามข้อตกลงให้หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ลาดตระเวนในน่านน้ำของตน โดยมีตำรวจท้องถิ่นอยู่บนเรือด้วย
หมู่เกาะโซโลมอนกลายเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนในแปซิฟิกใต้ หลังจากลงนามสนธิสัญญาความมั่นคงลับในปี 2022 ซึ่งขัดขวางไม่ให้เรือของหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ เข้าเทียบท่าในปีเดียวกัน
เวล ซึ่งให้คำมั่นว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับเลือกตั้งในเมื่อเดือน พ.ค. ได้พบกับพลเรือโท โทมัส อัลลัน รองผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ (20)
ถ้อยแถลงจากหมู่เกาะโซโลมอนระบุว่า จะมีการลงนาม "ข้อตกลงผู้ตรวจการณ์บนเรือ" ในเมืองหลวงโฮนิอาราในสัปดาห์หน้า เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังทางทะเล
คำแถลงระบุเพิ่มเติมว่า "นายกรัฐมนตรี เวล เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับความมั่นคงทั่วภูมิภาคแปซิฟิก โดยสังเกตเห็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไม่มีการควบคุม"
หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ได้ขยายการลาดตระเวนในแปซิฟิกใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยให้ความช่วยเหลือ "ผู้ตรวจการณ์บนเรือ" ซึ่งเป็นตำรวจท้องถิ่นในแปซิฟิก ในการตรวจสอบพื้นที่มหาสมุทรหลายล้านกิโลเมตรเพื่อตรวจจับกองเรือประมงที่ผิดกฎหมาย
ในปี 2024 เจ้าหน้าที่จากเรือยามฝั่งสหรัฐฯ ขึ้นไปตรวจค้นเรือประมงจีนในวานูอาตูและคิริบาติ ทำให้เจ้าหน้าที่จีนออกมาประท้วงเมื่อพบว่าเรือบางลำทำการประมงอย่างผิดกฎหมาย
หมู่เกาะโซโลมอนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ถึง 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร และเช่นเดียวกับหลายประเทศในแปซิฟิกใต้ การประมงปลาทูน่าเป็นอุตสาหกรรมหลัก
เจมส์ แบทลีย์ อดีตนักการทูตออสเตรเลียประจำหมู่เกาะโซโลมอน กล่าวว่า ข้อตกลงกับเรือยามฝั่งสหรัฐฯ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ และแสดงให้เห็นว่า เวล กำลังทำตามคำมั่นสัญญาว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
“มีความวิตกกังวลอย่างมากในแถบแปซิฟิกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายยาเสพติดข้ามชาติ โดยมี ‘เรือดำน้ำขนยาเสพติด’ ปรากฏตัวแถวหมู่เกาะโซโลมอน ดังนั้นผมคิดว่าสหรัฐฯ สามารถยกเรื่องเหล่านี้มาโน้มน้าวใจได้” เขากล่าว
เวล ยังได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ แลนเดา เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนที่มีศักยภาพ รวมถึงท่าเรือบีนา ซึ่งหมู่เกาะโซโลมอนต้องการพัฒนาโรงงานแปรรูปปลาทูน่าเพื่อการส่งออก
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าจีนสนใจพัฒนาท่าเรือบีนา ซึ่งเคยสร้างความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพที่ท่าเรือแห่งนี้อาจถูกใช้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ทั้งทางทหารและพลเรือน
ที่มา: เอเอฟพี