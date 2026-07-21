ผวาโดนเอาคืน!สหรัฐฯยกระดับเตือนพลเมืองอเมริกา'ทั่วโลก' กลัวโดนกลุ่มหนุนอิหร่านล็อคเป้าแก้แค้น

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯออกคำเตือนถึงพลเมืองอเมริกาที่พำนักอยู่ทั่วโลก ให้เพิ่มความระมัดระวัง อ้างถึงความตึงเครียดขั้นสูงในตะวันออกกลางและความเสี่ยงของสถานการณ์ลุกลามบานปลาย
ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯระบุว่า อเมริกันชนที่ปัจจุบันอยู่ในตะวันออกกลาง "ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพิ่มความระแวดระวังและควรเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ของการยกเลิกเที่ยวบิน การปิดน่านฟ้าประปรายและความเป็นไปได้ของความปั่นป่วนด้านการสัญจรทางอากาศ"
นอกจากนี้แล้ว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯยังเรียกร้องพลเมืองอเมริกาที่อยู่นอกตะวันออกกลาง ให้ทบทวนการเดินทางไปยังภูมิภาคแห่งนี้ โดยที่ทางกระทรวงฯเตือนว่า อิหร่านและกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนเตหะราน อาจเล็งเป้าเล่นงานผลประโยชน์และที่ตั้งทางการทูตของสหรัฐฯ รวมถึงสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกาในต่างแดน
(ที่มา:อัลจาซีราห์)