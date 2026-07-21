เพิ่งรู้ตัวอยู่ในดงศัตรู!อิหร่านขอบคุณชาวบ้าน-ทหารจอร์แดน ช่วยชี้เป้าถล่มยับที่ตั้งทหารและอากาศยานสหรัฐฯ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ขอบคุณพลเรือนและบุคลากรทางทหารของจอร์แดน ต่อการมอบ "ข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำ" สำหรับใช้ในการโจมตีกองกำลังและอากาศยานของสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในจอร์แดน
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวทาสนิมเมื่อวันจันทร์(20ก.ค.) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) อ้างว่าได้เล็งเป้าเล่นงานเครื่องบินลำเลียง US C-17 ของกองทัพสหรัฐฯ เช่นเดียวกับเครื่องบินควบคุมและสั่งการ P-8 ที่ฐานทัพอากาบา ทางใต้ของจอร์แดน ระหว่างการโจมตีแก้แค้นในวันอาทิตย์(19ก.ค.) ผลก็คือเครื่องบินได้รับความเสียหายร้ายแรงหลายลำ
IRGC ยังยกความดีความชอบแก่พวกชาวบ้านจอร์แดนผู้ให้ข้อมูล ที่ช่วยอิหร่านเล็งเป้าถล่มโรงเก็บเครื่องบิน 20 โรงของกองกำลังสหรัฐฯ ในพื้นที่อัล-อัซรัก ระหว่างการโจมตีก่อนหน้านี้ พวกเขาอ้างว่าที่ตั้งดังกล่าวหลายแห่งถูกทำลายและบุคลากรสหรัฐฯเสียชีวิตนับสิบคน พร้อมบ่งชี้ว่าแม้กระทั่งหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของวอชิงตันในภูมิภาค ก็ไม่ใช่ฐานที่มั่นแนวหลังที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว
ในถ้อยแถลง IRGC แสดงความขอบคุณในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "ประชาชนผู้มีเกียรติและบุคลากรทางทหารที่กล้าหาญของจอร์แดน ต่อความร่วมมือที่จริงใจและข้อมูลที่แม่นยำ" ที่ช่วยให้กองกำลังอิหร่านระบุเป้าหมายทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐฯอย่างแม่นยำ
ถ้อยแถลงปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้คนมุสลิมสังหารบุคลากรทางทหารอเมริกา ไม่ว่าใครก็ตามที่พวกเขาเผชิญหน้าด้วย โดยกล่าวหากองกำลังสหรัฐฯรุกลามชาติมุสลิมมากกว่า 10 ประเทศ เข่นฆ่าผู้คนไปหลายล้านราย และสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ "ไซออนิสต์" ในกาซาและเวสต์แบงก์
สหรัฐฯยอมรับอิหร่านโจมตีที่ตั้งทางทหารแห่งหนึ่งของพวกเขาในจอร์แดนเมื่อวันศุกร์(17ก.ค.) ส่งผลให้กำลังพลอเมริกาเสียชีวิต 2 นายและอีกรายสูญหาย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามวอชิงตันไม่ยืนยันความเสียหายใดๆ ณ สนามบินอากาบา หรือจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงกว่านี้ ตามคำกล่าวอ้างของอิหร่าน
อิหร่าน เน้นย้ำคำกล่าวอ้างว่าได้ทำลายเครื่องบินกองทัพสหรัฐฯและยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆระหว่างการโจมตีฐานทัพต่างๆในจอร์แดน ขณะที่สื่อมวลชนอเมริการายงานว่าการถูกโจมตีต่อเนื่องหลายวัน ทำให้มีกำลังผลได้รับบาดเจ็บหลายสิบนายและเฮลิคอปเตอร์เสียหายหลายลำ
นอกจากนี้แล้ว หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สและวอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แสดงความกังวลว่าขีปนาวุธของอิหร่าน เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆในการเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอเมริกา สืบเนื่องจากความเร็วของขีปนาวุธเหล่านั้นและศักยภาพการบินหลบหลีก
ก่อนความขัดแย้งรอบใหม่ปะทุขึ้น มีรายงานว่าเพนตากอนได้โยกย้ายกำลังพลและเครื่องบินบางส่วนจากกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังจอร์แดนและอิสราเอล ซึ่งถูกมองว่ามีความอ่อนแอน้อยกว่า สืบเนื่องจากมีระยะห่างจากอิหร่านมากกว่า
อย่างไรก็ตาม อิหร่าน ทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนแทบทุกวัน พุ่งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางทหารของสหรัฐฯ ทั่วจอร์แดน, คูเวต, บาห์เรน, กาตาร์, โอมาน, อิรัก และ ซีเรีย ในการแค้นแก้สงครามปราศจากการยั่วยุที่เริ่มโดยสหรัฐฯและอิสราเอล ที่กลับมาเปิดศึกกันอีกรอบ หลังข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวพังครืนลงในเดือนนี้
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)