แต่ไทยปล่อยยึดเกาะ!มาเลเซียไม่เผาผีคนอิสราเอล อันวาร์ย้ำคำสั่งพบตัวเมื่อไหร่เนรเทศทันที

อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย แถลงว่าถ้าพบตัวพลเมืองอิสราเอลในประเทศ คนเหล่านั้นจะถูกเนรเทศทันที เพราะว่ามาเลเซียไม่ยอมรับรัฐบาลอิสราเอล ตามรายงานของสื่อมวลชนโลกอาหรับและสื่อมวลชนท้องถิ่นแดนเสือเหลือง
สำนักข่าว ABNA รายงานอ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น "มาเลย์เมล" ระบุ อันวาร์ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับรายงานข่าวที่อ้างว่า มีชาวอิสราเอลบางส่วนเดินทางเข้ามาเลเซีย โดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศอื่นหรือถือสองสัญชาติ ซึ่งอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง
ในเรื่องนี้ อันวาร์ ตอบว่าหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดในประเทศได้เปิดการสืบสวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างนี้แล้ว "เรากำลังสืบสวนประเด็นนี้และจะไม่ยอมให้สถานการณ์ดังกล่าวมีอยู่ต่อไป ถ้ามีพลเมืองอิสราเอลในประเทศของเรา พวกเขาจะถูกเนรเทศในทันที เพราะว่าเราไม่รับรองอิสราเอล"
เสียงเน้นย้ำของอันวาร์ มีขึ้นตามหลังสื่อมวลชนรายงานอ้างว่าพบพลเมืองอิสราเอลจำนวนหนึ่งเข้ามาใช้ชีวิตในรัฐยะโฮร์ โดยใช้เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือสองสัญชาติ และมีชาวอิสราเอลเหล่านี้บางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ Network School โครงการชุมชนสำหรับ Digital Nomad (ผู้เร่ร่อนดิจิทัล หรือกลุ่มคนที่ทำงานทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลัก) ในรัฐยะโฮร์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของนักพัฒนา นักลงทุน และผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากกว่า 70 ประเท อย่างไรก็ตามเวลานี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซีย กำลังทำการตรวจสอบข้อกล่าวหาบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีอิสราเอลแฝงตัวเข้ามา แม้รัฐบาลยืนยันนโยบายไม่อนุญาตให่บุคคลสัญชาติอิสราเอลเข้ามาในประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ได้ตรวจสอบชาวต่างชาติในพื้นที่แล้วพบว่าเอกสารการเดินทางถูกต้องทั้งหมดและยังไม่พบหลักฐานว่ามีชาวอิสราเอลร่วมโครงการ
อย่างไรก็ตามแม้เอกสารจะผ่านการตรวจสอบ แต่ทางผู้ก่อตั้งได้ประกาศระงับการลงทุนไว้ชั่วคราว และต้องการเข้าหารือกับสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการต่อ
มาเลเซียมีจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างชัดเจน โดยปฏิเสธการรับรองรัฐอิสราเอลและไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล
ภายใต้กฎหมายของมาเลเซีย ผู้ถือพาสปอร์ตของอิสราเอลไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาเลเซีย โดยปราศจากหนังสืออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของกระทรวงมหาดไทย
ขณะเดียวกัน พลเมืองมาเลเซียไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังมาเลเซีย และพาสปอร์ตของมาเลเซีย มีข้อความจารึกไว้ว่า "พาสปอร์ตนี้ใช้ได้กับทุกประเทศ ยกเว้นอิสราเอล"
อนึ่งจุดยืนดังกล่าวสวนทางโดยสิ้นเชิงกับไทย แม้ ไทย รับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ต่อกรณีปล่อยให้ ชาวอิสราเอลจำนวนมากเดินทางมายังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหลบหนีภัยสงคราม จนเกิดข้อถกเถียงและข้อกังวลจากผู้ประกอบการท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการครอบครองธุรกิจ การใช้คนไทยเป็นตัวแทน (นอมินี) ถือครองอสังหาริมทรัพย์
(ที่มา:แอบนา/mgronline)