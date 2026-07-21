โลกเสี่ยงเจอวิกฤตพลังงาน!ฮูตีพันธมิตรอิหร่านเปิดแนบรบใหม่กับUS ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย

พวกนักรบฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ในวันจันทร์(20ก.ค.) ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย ความเป็นไปได้ในการเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐฯ ที่กำลังทำศึกสงครามกับอิหร่าน และเพิ่มความเสี่ยงที่มันจะก่อภัยคุกคามต่อการค้าและอุปทานพลังงานโลก ลุกลามออกไปนอกภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
ความเคลื่อนไหวของพวกฮูตีมีขึ้นแม้มีสัญญาณต่างๆนานาว่า เตหะรานและวอชิงตัน ต้องการคืนสู่หนทางด้านการทูตที่หยุดชะงักไป ท่ามกลางวงจรการโจมตีตอบโต้กันไปมาที่เลวร้ายลงเรื่อยๆและบ่อนทำลายข้อตกลงชั่วคราวอันเปราะบางที่ทั้ง 2 ฝายลงนามกันเมื่อเดือนก่อน
แนวร่วมของซาอุดีอาระเบียในเยเมน ประกาศกร้าวเช่นกันว่า จะตอบโต้ภัยคุกคามจากพวกฮูตี ที่มีต่อการเดินเรือ ด้วย "การใช้กำลัง" คำแถลงที่เป็นการสวนกลับพวกฮูตี กลุ่มนักรบพันธมิตรของอิหร่าน ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะปิดล้อมทางทะเลเล่นงานซาอุดีอาระเบีย
ที่ผ่านมา อิหร่านกดดันให้ฮูตีปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ประตูที่มุ่งหน้าสู่ทะเลแดง หากว่าสหรัฐฯยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน
การปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ โดยสมบูรณ์ จะลดอุปทานน้ำมันโลกลง 7% ขณะเดียวกันก็ทำให้การส่งออกน้ำมันส่วนใหญ่ของซาอุดีอาระเบียไม่สามารถออกไปนอกภูมิภาคได้ ความปั่นป่วนนี้จะลดกระแสอุปทานน้ำมันลงอย่างมาก ท่ามกลางสงครามในอ่าวเปอร์เซีย ที่ทำให้การส่งออกอุปทานพลังงานโลกลดลงอยู่ก่อนแล้วกว่า 10%
ในถ้อยแถลง กองกำลังติดอาวุธของฮูตี ประกาศจะทำการปิดล้อมทางทะเลกับศัตรูอาชญากรซาอุดีอาระเบีย บนพื้นฐานตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลในทันที เพื่อตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและกดขี่ข่มเหงเยเมน" โดยซาอุดีอาระเบีย
อย่างไรก็ตามท่ามกลางความตึงเครียดที่ดูเหมือนทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าคณะผู้แทนของบรรดาชาติคนกลาง ได้นำเสนอข้อเสนอมายังเตหะราน เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดกับสหรัฐฯ โดยมันเป็นข้อเสนอหยุดยิง 10 วัน เพื่อ เปิดทางกอบกู้ข้อตกลงชั่วคราวที่บรรลุกันเมื่อเดือนที่แล้ว ความเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังติดต่อทางการทูตอย่างกระตือรือร้น
กระนั้นท่ามกลางความพยายามทางการทูต สหรัฐฯได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของอิหร่านเป็นคืนที่ 9 ติดต่อกัน กระตุ้นให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน เอาคืนด้วยการเล่นงานทรัพย์สินต่างๆของกองทัพอเมริกาทั่วภูมิภาค
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองหนักหน่วงขึ้นในอเมริกา สืบเนื่องจากราคาเบนซินดีดตัวขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นและอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเขาออกมาปกป้องการโจมตีเล่นงานอิหร่านรอบล่าสุด โดยบอกว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลสหรัฐฯ 3 นาย ที่เสียชีวิตในเหตุโจมตีของอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำเกิดระเบิด เนื่องจากพยายามล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในเส้นทางที่ไม่ปลอดภัย หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(19ก.ค.) พวกเขาบอกว่ามีเรือ 2 ลำ ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์หนึ่งในพื้นที่เดียวกันนี้ อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทั้ง 2 เหตุการณ์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่
ในอีกเหตุการณ์หนึ่งแยกกัน เรือลำหนึ่งถูกเล่นงานโดยจรวดลูกหนึ่งนอกชายฝั่งโอมาน ที่มองเห็นช่องแคบฮอร์มุซ จากการเปิดเผยของ สำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร(UKMTO)
ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐฯเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่านคืนที่ 9 ติดต่อกัน มีเป้าหมายเพื่อก่อความอ่อนแอแก่ศักยภาพการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมอ้างว่าได้เบี่ยงเส้นทางเรือสินค้า 7 ลำและก่อความเสียหายอีก 1 ลำ ส่วนหนึ่งในมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ที่สกัดเรือเข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่าน
ในอิหร่าน มีรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดในเมืองทาบริซ, ชาบาฮาร์, โคนารัค, บันดาร์ มาห์ชาห์ร และ บันดาร์ อิหม่าม โคเมนี โดยมีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บหลายคนในเมืองทาบริซ ทางตะวันตกเฉียงใต้
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เผยว่าพวกเขายิงขีปนาวุธเล่นงานอากาศยานของสหรัฐฯ ณ สนามบินอากาบาของจอร์แดน เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางทหารที่ค่ายอัล-อาดิริ และฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ในคูเวต รวมถึงฐานที่มั่นต่างๆในซีเรีย นอกจากนี้ยังได้ยินเสียงไซเรนดังระงมในบาห์เรนตลอดทั้งวันจันทร์(20ก.ค.)
ทางกองทัพคูเวตเผยว่าพวกเขาต้องดำเนินการสกัดโดรนของอิหร่านอีกครั้ง หลังจากทางรัฐบาลเผยว่าโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่งถูกโจมตีเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันอาทิตย์(19ก.ค.) จนเกิดไฟลุกไหม้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)