น้ำมันขึ้นหลังสงครามลามถึงซาอุฯ หุ้นสหรัฐฯปิดลบและทองคำขยับลง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1% ในวันจันทร์(20ก.ค.) หลังพวกฮูตีในเยเมน ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย ส่อแววซ้ำเติมวิกฤตอุปทานพลังงานโลก อย่างไรก็ตามวอลล์สตรีทและทองคำปิดลบเล็กน้อย นักลงทุนจับตาความพยายามคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 74 เซนต์ ปิดที่ 83.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 1.12 ดอลลาร์ ปิดที่ 89.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ หลังสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีอิหร่านคืนที่ 9 ติดต่อกัน ส่วนบรรดาพันธมิตรของอเมริกาอย่างคูเวตและบาห์เรนรายงานว่าพวกเขาถูกอิหร่านโจมตีแก้แค้น
ขณะเดียวกันพวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่าน ประกาศในวันจันทร์(20ก.ค.) จะใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลเล่นงานซาอุดีอาระเบีย ในความเป็นไปได้ที่จะเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐฯ ที่กำลังทำศึกสงครามกับเตหะราน เพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานโลกและการค้า ให้ลุกลามบานปลายออกไปนอกอ่าวเปอร์เซีย
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบไม่มากนักในวันจันทร์(20ก.ค.) นักลงทุนจับตาไปที่ความพยายามลดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และเฝ้ารอรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ที่มีกำหนดเผยแพร่ออกมาในช่วงปลายสัปดาห์
ดาวโจนส์ ลดลง 307.16 จุด (0.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,839.26 เอสแอนด์พี ลดลง 14.41 จุด (0.19 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,443.28 จุด แนสแดค ลดลง 12.17 จุด (0.05 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,508.07 จุด
รายงายผลประกอบการไตรมาส 2 จะมีการทยอยเผยแพร่ออกมามากขึ้นในสัปดาห์นี้ ในนั้นรวมถึงจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง อัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกล, เทสลาและอินเทล จะที่ให้ภาพรวมของสถานะการทำธุรกิจของเหล่าบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ
วอลล์สตรีทถูกกดดันจากความเคลื่อนไหวของพวกฮูตี ที่ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่ง เปิดเผยว่าเหล่าชาติคนกลางได้ส่งข้อเสนอหนึ่ง สำหรับลดความตึงเครียดกับสหรัฐฯ มายังเตหะราน ซึ่งเสนอหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน เปิดทางกอบกู้ข้อตกลงชั่วคราวที่บรรลุกันเมื่อเดือนที่แล้ว
ด้านราคาทองคำปรับลดในวันจันทร์(20ก.ค.) สถานการณ์ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านผลักราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และก่ออิทธิพลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของอเมริกา โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 1.0 % ปิดที่ 4,015.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)