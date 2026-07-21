งามหน้า! สุนัขตำรวจพรมแดนสหรัฐฯ ตรวจพบกระเป๋าเดินทางจากไทยไป แอล.เอ.ซุกของเถื่อน ใบกระท่อม-ตัวเงินตัวทอง-เนื้อสัตว์-มะม่วง-หมูยอ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ตำรวจพรมแดนสหรัฐฯ CBP โพสต์วันนี้(20 ก.ค)โชว์ความสำเร็จของสุนัขดมกลิ่นสามารถสกัดของเถื่อนจากไทยที่ซุกอยู่ในกระเป๋าเดินทางเข้าลอสแอนเจลิส
เฟซบุ๊กของ CBP Office of Field Operations https://www.facebook.com/CBPFieldOps ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งในกรุงวอชิงตัน ดีซี โพสต์วันนี้(20 ก.ค.)ถึงความสำเร็จของสุนัข K9 ของหน่วยชื่อ Maisy ที่ค้นพบสิ่งของผิดกฎหมายจากกระเป๋าเดินทางมาจากประเทศไทย
CBP ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจควบคุมพรมแดนสหรัฐฯเปิดเผยว่า Maisy ซึ่งเป็นสุนัขดมกลิ่นได้แจ้งให้เอเจนต์เข้าตรวจกระเป๋าเดินทางใบดังกล่าว แต่กลับต้องตกตะลึงเพราะพบสิ่งของผิดกฎหมายสหรัฐฯมากมาย ตามการแถลงระบุว่าเป็นการค้นพบที่ลอสแอนเจลิส
CBP กล่าวว่าของด้านในจำนวนมาก พร้อมแสดงภาพสิ่งของที่ตรวจพบวางเรียงรายตั้งแต่เนื้อสัตว์ที่มีบางส่วนเป็นเนื้อสดหนัก 50 ปอนด์หรือราว 22 กิโลกรัม โดยในภาพมีทั้งหมูยอ ฮอทดอก และมะม่วง กระเทียม หน่อไม้และหน่อกล้วย รวม 33 ปอนด์หรือราว 13 กิโลกรัม
ที่น่าสนใจมีใบไม้กองทางซ้ายบนสุดอยู่ที่มีลักษณะคล้าย 'ใบกระท่อม' ที่เป็นยาเสพติดออกฤทธิ์ทางประสาทแต่ทว่าในคำแถลงไม่ได้ระบุลงไป
นอกจากนี้ CBP ยังแถลงต่อว่าหน่วยงานปกป้องสัตว์ป่าสหรัฐฯ U.S. Fish and Wildlife Service ได้ยึดตัวเงินตัวทอง (Bengal monitor lizard) น้ำหนัก 16 ปอนด์หรือราว 7 กิโลกรัมไปพร้อมกัน แต่ในคำแถลงไม่ได้ระบุว่าตัวเงินตัวทองที่เห็นเกลื่อนไทยนี้เข้าสหรัฐฯ ในสภาพใด
โพสต์การจับของเถื่อนล็อตใหญ่จากไทย CBP ยังล้อเอเจนต์ K9 บีเกิล Maisy ที่โพสต์พร้อมของกลางว่า “นี่ไม่ใช่ความสุขหรอกหรือหากคุณค้นพบกระเป๋าเดินทางเช่นนี้? ”
มีชาวอเมริกันได้ออกมาตั้งคำถามว่า กระเป๋าเดินทางต้องใหญ่มากเท่าใดถึงสามารถใส่ของทั้งหมดได้ ส่วนอีกรายตั้งคำถามถึงตัวเงินตัวทองว่าจับได้ในสภาพเป็นเนื้อเพื่อบริโภคหรือตัวเป็นๆ หลายเสียงแสดงความชื่นชมในความสามารถของ Maisy มีบางส่วนชี้ต้องมีการลงโทษให้หนักถึงขั้นปรับสูงลิ่วกว่า 10,000 ดอลลาร์ ส่งตัวเข้าเรือนจำและห้ามเดินทางเข้าอเมริกาเป็นต้น