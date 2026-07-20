งานหิน “แอนดี เบอร์แนม” ผู้นำใหม่อังกฤษ ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ-สกัดพรรครีฟอร์มยูเค

เอเอฟพี – แอนดี เบอร์แนม เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของอังกฤษในรอบทศวรรษเมื่อวันจันทร์ (20 ก.ค.) พร้อมภารกิจท้าทายมากมายที่เขี่ยผู้นำหลายคนพ้นเก้าอี้มาแล้ว ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและค่าครองชีพ และการสกัดพรรคยูเค รีฟอร์มที่กำลังมาแรง
แอนดี เบอร์แนม จะเข้ารับตำแหน่งต่อจากเคียร์ สตาร์เมอร์ ที่คนอังกฤษไม่ปลื้ม หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดผู้นี้เพิ่งพาพรรคแรงงานกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งถล่มทลายเมื่อสองปีที่แล้ว และปิดฉากรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมที่ผูกขาดอำนาจมายาวนาน 14 ปี
หลังจากได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และหลังจากสตาร์เมอร์กล่าวอำลาตำแหน่ง เบอร์แนม วัย 56 ปี จะปราศรัยครั้งแรกที่บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ซึ่งเป็นทั้งทำเนียบรัฐบาลและบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
นอกจากนั้นยังคาดว่า จะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกอาวุโสในคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์เช่นเดียวกัน โดยตำแหน่งที่ถูกจับจ้องมากที่สุดคือ รัฐมนตรีคลัง ที่เดิมเป็นของราเชล รีฟส์
เบอร์แนม อดีตนายกเทศมนตรีเกรทเตอร์แมนเชสเตอร์ที่ถูกขนานนามว่า “ราชาแห่งแดนเหนือ” ได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานหลังจากสตาร์เมอร์ประกาศลาออกเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากบรรดาสมาชิกพรรคมองว่า เขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสกัดพรรครีฟอร์ม ยูเค ที่มีจุดยืนต่อต้านคนเข้าเมืองของไนเจล ฟาราจ
ในบรรดาภารกิจที่ท้าทายและเร่งด่วนที่สุดของเบอร์แนมคือ เศรษฐกิจที่ซึมเซา ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลพุ่งสูง งบประมาณด้านสวัสดิการที่เบ่งบาน และผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เดินทางมาด้วยเรือขนาดเล็ก ซึ่งยิ่งทำให้กระแสสนับสนุนพรรครีฟอร์มแรงขึ้น
ราคาพลังงานที่คาดเดาไม่ได้อันเนื่องมาจากสงครามในอิหร่าน และผู้นำสหรัฐฯ ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อาจสร้างปัญหาต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเบอร์แนมได้เช่นเดียวกัน
ลูซี พาวเวลล์ รองหัวหน้าพรรคแรงงาน ให้สัมภาษณ์บีบีซี เทเลวิชันว่า นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่รวมศูนย์มากเกินไป และโมเดลเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าประชาชน
ทั้งนี้ สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานเมื่อปลายเดือนมิ.ย. หลังจากเผชิญเรื่องอื้อฉาวหลายอย่าง ดำเนินการผิดพลาด และกลับลำนโยบายหลายครั้งจนบั่นทอนภาวะผู้นำของตนเอง
เบอร์แนมที่เพิ่งกลับเข้าสู่รัฐสภาเมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว มีช่องทางน้อยมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางภาวะการเติบโตชะงักงัน หนี้สาธารณะพุ่งสูง และกฎระเบียบทางการเงินที่เคร่งครัด ซึ่งบีบให้เขาต้องรักษาสมดุลระหว่างรายจ่ายของรัฐบาลกับรายได้จากภาษี
เบอร์แนมเป็นสมาชิกรัฐสภาระหว่างปี 2001-2017 และเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของโทนี่ แบลร์ และกอร์ดอน บราวน์
นับจากนั้นเขาเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนของประชาชน ด้วยการผสมผสานระหว่างบุคลิกสบายๆ และเป็นกันเอง เข้ากับวิดีโอโซเชียลมีเดียที่ผลิตแบบมืออาชีพ
อย่างไรก็ตาม เบอร์แนมมีเวลาเพียง 3 ปีในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ขณะที่โพลล์ชี้ว่า พรรครีฟอร์มมีแนวโน้มชนะการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่คาดว่า จะมีขึ้นในปี 2029
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 ก.ค.) เบอร์แนมประกาศกับผู้สนับสนุนว่า การเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานของตนเป็นโอกาสสุดท้ายที่พรรคจะทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลของสตาร์เมอร์ถูกกล่าวหาว่า ไม่มีความพร้อมในการขึ้นสู่อำนาจหลังจากที่เขาได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือน ก.ค. 2024 แต่สำหรับเบอร์แนม เขายืนยันว่าเตรียมแผนการมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดคำถามว่า เขาจะผลักดันเป้าหมายให้บรรลุผลได้หรือไม่
เบอร์แนมประกาศนโยบายแรกเมื่อวันเสาร์ (18 ก.ค.) ด้วยการยกเลิกโครงการบัตรประชาชนดิจิทัลของสตาร์เมอร์ ซึ่งคาดว่า มีค่าใช้จ่าย 1,800 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 3 ปี
โฆษกของเบอร์แนมระบุว่า รัฐบาลจะนำเวลาและทรัพยากรจากโครงการดังกล่าวไปจัดสรรให้กับส่วนที่จำเป็นที่สุดแทน เช่น การแก้ไขวิกฤตค่าครองชีพ