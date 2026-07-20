แดนผู้ดีได้ผู้นำคนใหม่ “แอนดี เบอร์แนม” เข้าเฝ้า "คิงชาร์ลส์" รับตำแหน่ง “นายกฯอังกฤษ” ยืนยัน “ทรัมป์-เซเลนสกี” เป็นผู้นำต่างชาติแรกที่จะยกหูโทรหา

เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – แอนดี เบอร์แนม (Andy Burnham) ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่วันจันทร์(20 ก.ค)หลังเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ที่วังบักกิงแฮม เปิดใจผู้นำต่างชาติแรกที่จะต่อสายหา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เพื่อแสดงให้เห็นว่าอังกฤษการสนับสนุนยูเครนรบรัสเซียอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เอเอฟพีรายงานวันนี้(20 ก.ค)ว่า อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษในวันจันทร์(20) ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือลาออกจากตำแหน่งก่อนที่ "แอนดี เบอร์แนม" (Andy Burnham) จะเข้าเฝ้าตามกระบวนการเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนที่ 7 และรัฐบาลลอนดอนชุดใหม่ท่ามกลางความโกลาหลทางการเมืองแดนผู้ดีในรอบ 10 ปี
สตาร์เมอร์เดินทางออกจากทำเนียบถนนดาวนิงในเช้าวันจันทร์(20)ยืนยันในสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายว่า ภายใต้บังเหียนของตัวเองใน 2 ปีที่ผ่านมาเขาได้ทำให้อังกฤษดีขึ้น
“ผมมั่นใจว่าอังกฤษเวลานี้มีความแข็งแกร่งขึ้นและมีความยุติธรรมมากขึ้นกว่า 2 ปีก่อนหน้า”
พร้อมเสริมว่า “ผมจะจากไปพร้อมความสง่างามที่ดี ผมจะจากไปพร้อมกับรอยยิ้ม และผมจะจากไปด้วยความภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่พวกเราได้ประสบความสำเร็จ”
เอเอฟพีรายงานว่า ผู้นำอังกฤษคนใหม่ แอนดี เบอร์แนม เข้ารับตำแหน่งท่ามกลางความท้าทายในช่วงเวลาที่เหลือ
โดยในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทม์สของอังกฤษที่ได้ตีพิมพ์ในค่ำวันอาทิตย์(19) เขาต้องการขีดเส้นใต้ช่วงวิกฤตทางการเมือง 10 ปีของแดนผู้ดีที่ผ่านมา
“ผมจะพยายามและทำทุกสิ่งในวิถีทางที่ต่างออกไป” เบอร์แนมกล่าว
และในสุนทรพจน์แรกในฐานะนายกรัฐมนตรีอังกฤษจากพรรคแรงงาน เขาจะให้ความสำคัญไปที่การนำความเชื่อมั่นกลับคืนสู่รัฐบาลและให้อังกฤษสามารถหายใจได้มากขึ้นท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่ถาโถม
รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่า นายกฯเบอร์แนมเปิดเผย เขาต้องการที่จะต่อสายโทรศัพท์หาบรรดาผู้นำชาติสำคัญแรกทั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี
โดยย้ำว่า อังกฤษจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
โดยคลิปที่ถูกบันทึกล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งแต่เผยแพร่ต่อสาธารณะหลังจากขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งที่ถนนดาวนิงนั้น นายกฯอังกฤษคนใหม่ถูกตั้งคำถามว่า เขาจะติดต่อหาใครเป็นคนแรกหรือว่าจะโทรศัพท์เพื่อติดต่อหาประธานาธิบดีทรัมป์ ประธานาธิบดีเซเลนสกี หรือผู้นำโลกคนอื่นๆหรือไม่
เบอร์แนมตอบกลับไปว่า ผู้นำทั้งสองจะอยู่ในกลุ่มที่เขาจะโทรศัพท์หาเป็นครั้งแรก
นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ยังกล่าวว่า เขาจะแสดงความชัดเจนกับผู้นำยูเครนว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนเคียฟที่กำลังรบทำในการสงครามกับรัสเซีย
ซึ่งก่อนการลงจากตำแหน่งอดีตนายกฯสตาร์เมอร์เดินทางเข้ากรุงเคียฟ ยูเครน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า สตาร์เมอร์เดินทางเข้ากรุงเคียฟเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำอังกฤษในวันพฤหัสบดี(16) และพบประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี
สตาร์เมอร์เปิดเผยต่อสกายนิวส์ของอังกฤษในการให้สัมภาษณอย่างเชื่อมั่นว่า “เคียฟจะชนะในสงครามนี้”
ทั้งนี้เขายังประกาศแพกเก็จความช่วยเหลือยูเครน 300 ล้านยูโรในการส่งเครื่องบินรบกริพเพนสุดล้ำของสวีเดนจำนวน 16 ลำไปให้ยูเครนภายในปี 2029