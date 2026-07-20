“เทลอาวีฟ” อ้างผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน “มอจตาบา คาเมเนอี” ไม่ได้อยู่ในประเทศ

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่เทลอาวีฟออกมาเปิดเผยว่ามีรายงานว่าผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ที่ไม่ได้ออกมาแสดงตัวต่อสาธารณะตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีเตหะรานแท้จริงไม่ได้อยู่ในอิหร่าน
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวานนี้(19 ก.ค)ว่า แหล่งข่าวความมั่นคงเทลอาวีฟตามการรายงานของสื่ออัล-ฮาดัธ ของซาอุดีอาระเบียในวันอาทิตย์(19)ออกมาเปิดเผยว่า มีรายงานว่าบุตรชายของอดีตผู้นำจิตวิญญาณอิหร่านคนเก่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพพ่อนั้นแท้จริงแล้ว เขาไม่ได้อยู่ในอิหร่าน
ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนปัจจุบัน มอจตาบา คาเมเนอี ตั้งแต่รับตำแหน่งใช้วิธีสื่อสารเป็นรายลักษ์อักษรเท่านั้นเพื่อติดต่อโลกภายนอก
แหล่งข่าวอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับอัล-ฮาดัธอ้างว่า สารของคาเมเนอีแท้จริงแล้วเขียนโดยผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC และสมาชิกอื่นๆของ IRGC
แหล่งข่าวอ้างว่า “แผนกภายในอิหร่านนั้นอยู่ลึกและคุกคามการมีอยู่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม” แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวความมั่นคงเทลอาวีฟยังอ้างว่า สหรัฐฯไม่ต้องการให้อิสราเอลเข้าร่วมในการโจมตีอิหร่านแม้ในกรณีที่เตหะรานโจมตีอิสราเอลก็ตาม
ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี แถลงวันอาทิตย์(19)ว่า ข่าวกรองรั่วที่ยังคงเป็นอยู่เปิดทางให้ “อิสราเอล” สามารถลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อาลี คาเมเนอี
และในการให้สัมภาษณ์ในภาษาเปอร์เซีย อารักชีกล่าวว่า เขาได้แจ้งประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน ในเช้าวันที่ 28 ก.พ ที่เป็นวันลอบสังหารว่า “เป็นบรรยากาศของสงคราม”
และอารักชีได้พบ อาลี อัสการ์ เมอร์ ฮียาซี (Ali Asghar Mir Hijazi) ผู้ช่วยคาเมเนอีผู้พ่อ เมื่อเวลาราว 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 28 ก.พ เกิดขึ้นไม่นานหลังกรุงเตหะรานถูกอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมระดับสูง
อารักชีเปิดเผยว่าในเวลานั้นคาเมเนอีอยู่ในออฟฟิศของเขา สภาที่ปรึกษาทางยุทศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังประชุมประจำสัปดาห์และสภากลาโหมอิหร่านเปิดการประชุมในเวลาเดียวกัน
“การประชุมหลายวงพร้อมกันนั้นไม่เป็นเรื่องปกติในช่วงเวลานั้น” รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแถลง และเสริมว่า “แต่การที่ศัตรูรู้เรื่องการประชุมเหล่านั้นเป็นผลมาข้อมูลรั่วที่คาดว่ายังคงเป็นอยู่”
ทั้งนี้อารักชียังเปิดเผยว่า เขายังไม่ได้มีโอกาสพบกับผู้นำสูงสุดจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี พร้อมชี้ว่า “มีแค่ไม่กี่คนที่มีโอกาสพบเขา”