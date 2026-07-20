ลุยเดี่ยวชักไม่ไหว? 'รูบิโอ' ซัดอิหร่านใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือต่อรอง วอนประเทศอื่นๆ 'เพิ่มบทบาท' กดดัน

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (19 ก.ค.) ว่า อิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือต่อรองในความขัดแย้งตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆ ช่วยเพิ่มแรงกดดันเพื่อปกป้องการขนส่งทางทะเลทั่วโลก
“เป็นที่ชัดเจนว่าอิหร่าน -- อย่างน้อยก็บางคนในอิหร่าน -- ต้องการควบคุมช่องแคบและใช้มันเป็นเครื่องมือต่อรองกับทั่วโลก” รูบิโอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
“สหรัฐฯ จะทำ และจะทำต่อไปในสิ่งที่จำเป็น เพื่อปกป้องการขนส่งทางทะเลทั่วโลก แต่ประเทศอื่นๆ จำเป็นต้องเริ่มเพิ่มแรงกดดันและให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์หรือด้านการเงิน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนั้น” เขากล่าวต่อ
เมื่อถูกถามว่า ยังมีทางออกทางการทูตสำหรับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ รูบิโอตอบว่า “ผมคิดว่าเราเปิดรับการเจรจาทางการทูตเสมอ มันต้องเป็นเรื่องจริง มันต้องเป็นข้อตกลงที่พวกเขายินดีที่จะปฏิบัติตาม”
การหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ พังทลายลง หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งใช้ขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราวๆ 1 ใน 5 ของโลกก่อนเกิดสงคราม
“พวกเขาไม่อาจมีบันทึกความเข้าใจที่มีผลบังคับใช้ได้ หากพวกเขายังละเมิดเงื่อนไขของมัน” รูบิโอ กล่าว
"สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ สหรัฐฯ ยังคงเปิดกว้างสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาทางการทูตเสมอ เราได้พยายามหลายครั้งกับอิหร่านแล้ว และเราจะพยายามต่อไป"
ที่มา: เอเอฟพี