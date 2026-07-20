ขอมีแสง! สื่อนอกแซะ 'ทรัมป์' มัวเอ้อระเหยไม่ลงจากเวที หลังมอบถ้วยแชมป์ 'ฟุตบอลโลก' ให้สเปน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้รับความสนใจอย่างมากในศึกชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อวันอาทิตย์ (19 ก.ค.) โดยยืนอยู่บนเวทีกับทีมชาติสเปนที่คว้าแชมป์ ขณะที่พวกเขาชูถ้วยรางวัลขึ้นหลังจากเอาชนะอาร์เจนตินา
แม้จะเผชิญกับเสียงโห่ไล่ขณะเดินลงสนามพร้อมกับจานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า แต่ ทรัมป์ ก็ดื่มด่ำกับความสนใจที่ได้รับในตอนท้ายของการแข่งขันที่เขาเรียกว่า "อาจเป็นเหตุการณ์กีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก"
ทรัมป์ ยังคงเอ้อระเหยอยู่บนเวทีครู่หนึ่ง โดยมี อินฟานติโน ที่พยายามพาเขาออกไป ขณะที่ทีมชาติสเปนชูถ้วยรางวัลขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ผู้นำสหรัฐฯ วัย 80 ปี ถึงกับพยายามโชว์ท่าเต้นประจำตัว "ทรัมป์แดนซ์" แบบสั้นๆ ต่อหน้าผู้เล่นชาวสเปนด้วยซ้ำ
ทรัมป์ เดินทางไปถึงสนามกีฬานิวยอร์ก-นิวเจอร์ซีย์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ Marine One เพื่อชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินา
ระหว่างการแข่งขัน เขาได้นั่งข้างๆ อินฟานติโน และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมลาเนีย ทรัมป์ และยืนตรงทำความเคารพเพลงชาติสหรัฐฯ
ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทรัมป์ กล่าวว่าเขาคิดว่าซูเปอร์สตาร์อย่าง ลีโอเนล เมสซี จะทำให้อาร์เจนตินาได้เปรียบ พร้อมเสริมว่าประธานาธิบดี ฮาเวียร์ มิเลย์ ผู้นำฝ่ายขวาของอาร์เจนตินาซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากความเชื่อเรื่องโชคลางนั้น เป็น "เพื่อนของผม เขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม"
ผู้นำสหรัฐฯ ยังนั่งอยู่ใกล้ๆ กับประธานาธิบดี คลอเดีย เชนบาม แห่งเม็กซิโก และนายกรัฐมนตรี มาร์กคาร์นีย์ แห่งแคนาดา ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับเขา
ทรัมป์ ได้หารือสั้นๆ กับเหล่าผู้นำของประเทศเจ้าภาพร่วมของการแข่งขัน
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17) ทรัมป์ ขู่จะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดา หลังควันไฟป่าที่ลุกลามอย่างรุนแรงลอยเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ
ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเม็กซิโกกับวอชิงตันก็ยังคงตึงเครียด เนื่องจากการปราบปรามผู้อพยพครั้งใหญ่ของทรัมป์ และการขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อผู้ค้ายาเสพติด
ทรัมป์ ยังได้จับมือกับ เปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน แม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้เขาจะตำหนิมาดริดที่ไม่ให้ความช่วยเหลือในสงครามอิหร่าน และจ่ายเงินให้นาโตน้อยเกินไปก็ตาม
แมตช์นี้เป็นแมตช์ฟุตบอลโลกนัดแรกที่ ทรัมป์ เข้าร่วม ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับผู้นำวัย 80 ปีที่ชื่นชอบการเข้าร่วมงานสาธารณะ
แต่มันก็ไม่ใช่การแทรกแซงกิจกรรมครั้งแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้
เมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ได้โทรศัพท์ไปหา อินฟานติโน เพื่อขอให้ฟีฟ่าระงับใบแดงของ โฟลาริน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐฯ เพื่อให้เขาสามารถลงเล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายกับเบลเยียมได้
แม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความยุติธรรมและอิทธิพลตามมา แต่ ทรัมป์ ก็ยกย่องการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ว่าเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
“นี่อาจเป็นงานกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มันน่าทึ่งมาก” ทรัมป์ กล่าวในงานเลี้ยงรับรองของฟีฟ่าที่จัดขึ้นร่วมกับ อินฟานติโน ณ ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ (17)
ที่มา: เอเอฟพี