ถามยิวหรือยัง! สื่อเผย 'ทรัมป์' จ่อไฟเขียวให้ซาอุฯ มี 'โครงการนิวเคลียร์' เสริมสมรรถนะยูเรเนียมในประเทศ

สื่อ CNN รายงานโดยอ้างเอกสารฉบับร่างและแหล่งข่าวที่ระบุว่า สหรัฐฯ ตกลงที่จะอนุญาตให้ซาอุดีอาระเบียมีโครงการนิวเคลียร์ของตนเองและเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้ โดยรายงานชี้ว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวได้เจรจากันเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังรอเพียงการลงนามจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
แหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า สงครามที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่านซึ่ง ทรัมป์ อ้างว่าจำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เตหะรานใช้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ มีส่วนทำให้ ทรัมป์ ชะลอการลงนามข้อตกลงกับริยาด นอกจากนี้ แหล่งข่าวรายหนึ่งยังกล่าวว่า สมาชิกสภาคองเกรสบางคนเชื่อว่าฝ่ายบริหาร ทรัมป์ ชะลอการลงนามเพราะเกรงว่าจะเผชิญมติคัดค้านจากทั้งสองพรรค ซึ่งจะทำให้ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้
ตามรายงาน ข้อตกลงนี้จะไม่ต้องใช้มาตรการคุ้มครองที่เข้มงวดขึ้นขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) หรือที่รู้จักกันในชื่อพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ตรวจสอบในการเข้าถึงโรงงานนิวเคลียร์ได้กว้างขึ้น และออกแบบมาเพื่อช่วยตรวจจับกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ไม่ได้ประกาศไว้
รายงานระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ซาอุดีอาระเบียเข้าถึงเทคโนโลยีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบเดียวกันกับที่เป็นประเด็นสำคัญในข้อพิพาทระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกมานานหลายทศวรรษ
สหรัฐฯ และอิสราเอลโต้แย้งมานานแล้วว่า โครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเตหะรานสามารถนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ และอ้างถึงข้อกังวลดังกล่าวเมื่อทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อต้นปีนี้
ฝ่ายเตหะรานยืนยันมาโดยตลอดว่า โครงการนิวเคลียร์ของตนมีจุดประสงค์เพื่อสันติเท่านั้น และในฐานะภาคีของสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) อิหร่านย่อมมี “สิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้” ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อวัตถุประสงค์ทางพลเรือน อิหร่านยังได้นำพิธีสารเพิ่มเติมของ IAEA มาใช้เป็นการชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงได้กว้างกว่าที่กำหนดไว้ภายใต้มาตรการคุ้มครองมาตรฐาน
ซาอุดีอาระเบียพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์มานานแล้ว โดยอธิบายว่าต้องการพัฒนาทรัพยากรยูเรเนียมภายในประเทศ กระจายแหล่งพลังงาน เพิ่มปริมาณน้ำมันดิบสำหรับการส่งออก และใช้พลังงานสำหรับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการผลิตน้ำจืด ริยาดได้โต้แย้งเช่นกันว่า ในฐานะผู้ลงนามใน NPT ตนก็มีสิทธิเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสันติ
ข้อตกลงที่รายงานออกมานี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทาง "มาตรฐานทองคำ" (gold standard) ที่วอชิงตันยึดถือมายาวนานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านนิวเคลียร์พลเรือน ในปี 2009 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สละสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและการแปรรูปพลูโทเนียมอย่างถาวร เพื่อแลกกับการได้รับความร่วมมือด้านนิวเคลียร์จากสหรัฐฯ นับตั้งแต่นั้นมา ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการส่งเสริมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หลายสมัยในฐานะแบบอย่างสำหรับความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ในตะวันออกกลาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาวุธที่ CNN อ้างถึงเตือนว่า การอนุญาตให้ซาอุดีอาระเบียเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอาจทำให้ “มาตรฐานทองคำ” อ่อนแอลง และกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแสวงหาสิทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน พวกเขายังโต้แย้งว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในประเทศจะเท่ากับทำให้ประเทศนั้นมีศักยภาพในการผลิตอาวุธโดยปริยาย เนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็สามารถผลิตยูเรเนียมเกรดอาวุธได้เช่นกัน หากการเสริมสมรรถนะยังคงดำเนินต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
ที่มา: CNN, RT