ยาวแน่! สหรัฐฯ เตรียมส่งบินเติมเชื้อเพลิงเข้าไปประจำการเพิ่มในอิสราเอล หนุนภารกิจขยี้ 'อิหร่าน'

เจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (19 ก.ค.) ว่า อิสราเอลกำลังเตรียมรับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม ขณะที่ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
สหรัฐฯ และอิหร่านได้ยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วง นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามเมื่อเดือนที่แล้วล่มสลาย ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ ทว่าอิสราเอลยังไม่ได้เข้าร่วมในการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่า สหรัฐฯ ได้ "ตัดสินใจปรับท่าทีของกำลังทหารในภูมิภาค" และ "เสริมกำลังฝูงบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศซึ่งประจำการอยู่ในอิสราเอล โดยจะส่งเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเข้ามาเพิ่มเติม"
เจ้าหน้าที่อาวุโสอีกคนของอิสราเอลระบุว่า คาดว่าจะมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ อีก "หลายสิบลำ" เดินทางมายังอิสราเอล
สถานทูตสหรัฐฯ ในเยรูซาเลมยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในทันที ทว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นด้วยการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ. สหรัฐฯ ก็ได้ส่งเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงหลายสิบลำเข้าไปประจำการในรัฐยิว
สำนักข่าว Axios รายงานเมื่อวันศุกร์ (17) โดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิสราเอล 3 คนว่า รัฐบาล ทรัมป์ ได้แจ้งอิสราเอลว่ากำลังส่งเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงอีกหลายสิบลำเข้าไป เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านที่อาจเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลระบุว่า เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศของพลเรือน และพิจารณาจากเหตุผลด้านปฏิบัติการและโลจิสติก สหรัฐฯ "เลือกที่จะประจำการเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงบางส่วนที่ฐานทัพอากาศอิสราเอล" รวมถึงสนามบินพาณิชย์ด้วย
ในเดือน พ.ค. ชารอน เคดมี ผู้อำนวยการทั่วไปของหน่วยงานดังกล่าว กล่าวว่า 70% ของกิจกรรมที่สนามบินเบนกูเรียนซึ่งเป็นประตูทางอากาศหลักของอิสราเอลถูกจำกัด เนื่องจากพื้นที่และทรัพยากรถูกใช้ไปกับกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ตั้งแต่นั้นมา สหรัฐฯ ตกลงที่จะย้ายเครื่องบินบางส่วนไปยังฐานทัพอากาศอิสราเอล ตามคำกล่าวของโฆษกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มิริ เรเกฟ
โฆษกกล่าวว่า ณ วันที่ 25 มิ.ย. มีเครื่องบินทหารของสหรัฐฯ อยู่ในอิสราเอลรวมทั้งหมด 98 ลำ
ที่มา: รอยเตอร์