อเมริกาไล่บอมบ์ล้างแค้นทหารดับ 2 นาย เตหะรานสวนกลับถล่มยับฐานทัพที่คูเวต

รอยเตอร์/เอเอฟพี - อเมริกาโจมตีอิหร่านต่อเนื่องคืนที่ 8 หลังเปิดเผยว่า ทหารอเมริกันเสียชีวิต 2 นายในจอร์แดนและสูญหายอีก 1 นาย ขณะที่เตหะรานสวนกลับด้วยการถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวตเมื่อเช้าวันอาทิตย์ (19 ก.ค.) นอกจากนั้นมอจตาบายังออกแถลงการณ์ชี้การกระทำของวอชิงตันฟ้องว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจของทรัมป์ไร้ค่าและปราศจากความน่าเชื่อถือ เตือนอเมริกาจะได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมลง
กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงว่า การโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 18.00 น. วันเสาร์ (18 ก.ค.) ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อบ่อนทำลายความสามารถของเตหะรานในการคุกคามการขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ รวมทั้งเพื่อลงโทษกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ที่โจมตีฐานทัพอเมริกันในจอร์แดนเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.)
แถลงการณ์แจงว่า มีการโจมตีระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง ระบบป้องกันภัยทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานด้านลอจิสติกส์ทางทหาร คลังอาวุธใต้ดิน และปฏิบัติการทางทะเลของอิหร่าน
CENTCOM ยังระบุว่า ทหารอเมริกันเสียชีวิต 2 นายเมื่อวันศุกร์ และสูญหายอีก 1 นาย ส่งผลให้จำนวนทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามอิหร่านเพิ่มเป็น 16 นาย และบาดเจ็บกว่า 420 นาย
ทางด้านสำนักข่าวเมห์รของอิหร่านรายงานว่า อเมริกาโจมตีใกล้เมืองซิริกทางตอนใต้ แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บล้มตายหรือโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย ขณะที่สำนักข่าวทาสนิมรายงานว่า กองทัพอเมริกาโจมตีเป้าหมายใกล้เมืองชาเดแกนที่อยู่ใกล้ชายแดนติดกับอิรัก
ขณะเดียวกัน สถานีทีวีของทางการอิหร่านรายงานว่า การโจมตีทางอากาศของอเมริกาเมื่อเช้าวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 คนและบาดเจ็บ 8 คนในจังหวัดฮอร์มอซกันทางใต้ที่อยู่ติดกับฮอร์มุซ ขณะที่สะพาน 2 แห่งและอุโมงค์สำหรับรถยนต์แห่งหนึ่งได้รับความเสียหาย
กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านแถลงในวันเสาร์ว่า การโจมตีของอเมริกาในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต 50 คน และบาดเจ็บกว่า 500 คน
ต่อมาเมื่อเช้าวันอาทิตย์ สถานีทีวีของทางการอิหร่านรายงานว่า กองทัพได้ตอบโต้ด้วยการส่งโดรนโจมตีทรัพย์สินและอุปกรณ์ทางทหารของอเมริกาในค่ายอัล-อดิรี ศูนย์สนับสนุนทางทหารในค่ายอาริฟจาน และทำลายสถานีเรดาร์ในฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเล็มในคูเวต
ด้านกองทัพคูเวตเผยว่า สกัดขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรนของอิหร่าน และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมทั้งพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำมันบางส่วนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นคูเวต ปิโตรเลียม คอร์เปอเรชันระบุว่า โรงงานผลิตน้ำมันแห่งหนึ่งถูกโจมตีหลายระลอกและได้รับความเสียหายหนัก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
IRGC ยังโจมตีฐานทัพอากาศชีค อิซาที่จัดเก็บเครื่องบินรบของอเมริกา และศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาห์เรน รวมทั้งทำลายเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาอย่างน้อย 2 ลำ และเครื่องบินอื่นๆ อีก 2 ลำระหว่างการโจมตีฐานทัพอเมริกันในอัล อัซรากของจอร์แดน ด้วยขีปนาวุธและโดรนเมื่อเช้าวันเสาร์
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้น ระบบเตือนภัยของซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณเตือนประชาชนในเมืองอัล-คาร์จและยานบูให้หาที่หลบภัย ทั้งนี้ อัล-คาร์จที่อยู่ทางตะวันออกของกรุงริยาด เป็นที่ตั้งฐานทัพที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่ ส่วนยานบูที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดง มีคลังน้ำมันสำหรับส่งออก
แหล่งข่าววงในสองคนเผยว่า เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 เดือนที่มีการเตือนภัยการโจมตีในซาอุดีอาระเบีย และการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียระลอกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สะพาน โรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของอิหร่านถูกอเมริกาโจมตี
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคำเตือนการเดินทางทั่วโลกสำหรับคนอเมริกันที่อยู่นอกประเทศ โดยอ้างอิงสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจบานปลายเกินความคาดหมาย และระบุว่า การเดินทางอาจติดขัดจากการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าเป็นระยะ
เมื่อวันเสาร์ อยาตอลลาห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับจากรับตำแหน่ง ออกแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของผู้นำสูงสุดและสื่อของทางการ ประกาศว่า การกระทำของอเมริกาฟ้องว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจของทรัมป์ไร้ค่าและปราศจากความน่าเชื่อถือ พร้อมเตือนว่า อเมริกาจะได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมลง
พลเอกโมห์เซน เรซาอี ที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของคอเมเนอี สำทับว่า เตหะรานจะฟื้นปฏิบัติการรบเต็มรูปแบบ ถ้าอเมริกายังไม่เลิกโจมตีอิหร่าน