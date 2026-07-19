“จีน” จับผู้เชี่ยวชาญนักแผ่นดินไหวอเมริกันตรวจจับทดสอบ "นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ" ขังยาวตั้งแต่ปี 2024

เอเจนซีส์ - นักแผ่นดินไหววิทยาอเมริกันเชื้อสายจีน ยู่ลิน เฉิน(Youlin Chen) ถูกจีนตั้งข้อหาจารกรรมลับโดนจับกุมเมื่อปี 2024 ระหว่างอยู่ที่สนามบินปักกิ่งเตรียมเดินทางกลับอเมริกาหลังเดินทางไปบรรยายด้านแผ่นดินไหววิทยาและเยี่ยมญาติที่จีน เคยทำงานให้รัฐบาลสหรัฐฯศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดจากการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินของเกาหลีเหนือ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เคยยกคดีนี้กับผู้นำจีนระหว่างเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(15 ก.ค)ว่า นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ยูลิน เฉิน (Youlin Chen) วัย 54 ปี ถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมเมื่อวันที่ 5 พ.ย ปี 2024 ระหว่างกำลังรอไฟลท์เที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับบ้านที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ หลังจากเขาเดินทางมาจีนเพื่อบรรยายวิชาแผ่นดินไหวและเยี่ยมเยียนญาติที่จีน
และหลังจากนั้นเขาถูกส่งเข้าเรือนจำและโดนข้อหาจารกรรมลับเมื่อวันที่ 1 มี.ค ปี 2025
สว. เอ็ดเวิร์ด มาร์คีย์ (Edward Markey) กล่าวผ่านแถลงการณ์วันอังคาร(14) ว่า เฉินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวสหรัฐฯถูกควบคุมตัวอย่างไม่ชอบธรรมมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี 2024
CNN รายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เคยออกมาร้องขออิสรภาพของเขาจากผู้นำจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ด้วยตัวเองระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา อ้างอิงจากกลุ่มเอ็นจีโอ Global Reach ที่ทำงานร่วมกับครอบครัวของเฉินเพื่อปล่อยตัวเขาเป็นอิสระ
Global Reach แถลงว่า มีข้อสงสัยว่าการที่ปักกิ่งควบคุมตัวเฉินนี้เชื่อมโยงกับการเพิ่มความสามารถทางนิวเคลียร์ของปักกิ่งเมื่อไม่นานมานี้ รวมถึงการที่ทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินเมื่อปี 2020 แต่ปักกิ่งออกมาปฎิเสธการทดสอบนี้
การศึกษาของเฉินนั้นพุ่งเป้าไปที่การใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวเพื่อปรับปรุงวิธีการเพื่อบ่งชี้และเฝ้าตรวจจับการทดสอบนิวเคลียร์ รวมไปถึงการศึกษาการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินของเกาหลีเหนือ
CNN รายงานว่าการวิจัยของเฉินนั้นได้เงินทุนจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯและศูนย์ห้องวิจัยวิทยาศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ
ภรรยาของเขาที่พยายามร้องรัฐบาลสหรัฐฯให้ยื่นมือช่วยให้เฉินเป็นอิสระเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันเดินทางไปเยี่ยมเฉินไม่กี่ครั้ง แต่ทว่าเจ้าหน้าที่จีนมักจะอยู่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้สามีของเธอสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นการส่วนตัว
ทั้งนี้ภรรยานักวิทยาศาสตร์จีนกล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่จีนได้สอบปากคำสามีของเธอไม่ต่ำกว่า 100 ครั้งเกี่ยวกับการวิจัยแผ่นดินไหวการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ