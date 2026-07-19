ชาวเวนิซนับร้อยปะทะตำรวจปราบจลาลไม่ต้อนรับ “ทูตทรัมป์” มาพร้อมเรือยอร์ชขนาดมหึมา 450 ล้านดอลลาร์สูงกว่าบ้านจอดเทียบท่าบังวิวชาวบ้านร่วมงานเฟสติวัลประจำปี

เอพี/เอเจนซีส์ - ผู้ประท้วงชาวเวนิซร่วม 300 คนปะทะตำรวจปราบจลาจลอิตาลีค่ำวันศุกร์(17 ก.ค) ต้านการเดินทางมาเยือนทางน้ำของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯของทรัมป์พร้อมเรือยอร์ชขนาดใหญ่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ ตัวเรือสูงกว่าบ้านใกล้ชายฝั่ง
เอพีรายงานวันเสาร์(19 ก.ค)ว่า นักเคลื่อนไหวที่เข้าร่วมประท้วงกล่าวถึงการมาเยือนงานประจำปีเฟสติวัล Redentore ของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯที่เป็นเพื่อนทรัมป์ว่า “ไม่ต้อนรับ”
พร้อมชี้ว่าเป็นการแสดงโอ้อวดความมั่งคั่งของอเมริกาในช่วงเวลาที่มีชาวอิตาลีมากมายมองว่ารัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เปลี่ยนระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทิลแมน เฟอร์ติตตา (Tilman Fertitta )เดินทางมาที่เวนิซพร้อมกับเรือยอร์ชสุดหรูขนาด 117 เมตรราคา 450 ล้านดอลลาร์ที่มีความที่จอดเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง 2 ลำและมีความสูงกว่าบ้านชาวเวนิซริมฝั่งเสียอีก
หนึ่งในผู้ประท้วง ทอมมาโซ คัคเซียรี (Tommaso Cacciari) แสดงความเห็นถึงเรือยอร์ชขนาดใหญ่ที่บดบังสายตาว่า “มันน่าเกลียด”
อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯพบว่า ผู้ประท้วงที่ต่อต้านการเดินทางมาของทูตสหรัฐฯมีราว 300 คน
บรรดาผู้ประท้วงต่างถือของเล่นเป่าลมที่ลอยน้ำได้และบอลายหาดพร้อมข้อความต่อต้านเป็นภาษาอิตาลีว่า “เวนิซไม่ได้มีเพื่อถูกใช้” พร้อมกับคำว่า USA ขนาดใหญ่
คนเหล่านั้นชูแขนขึ้นมาเพื่อแสดงการประท้วงอย่างสงบระหว่างกำลังเดินหน้าเข้าหาตำรวจปราบจลาจลอิตาลีที่ตั้งแถว 2 ชั้นรอเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นเข้าใกล้เรือยอร์ชทูต
เอพีรายงานว่า ตำรวจปราบจลาจลใช้โล่ผลักดันกลุ่มผู้ประท้วงที่ปฎิเสธไม่ยอมถอยก่อนใช้ของเล่นเป่าลมในมือโยนออกไปเป็นสัญลักษ์แสดงความไม่เห็นด้วย
หลังปะทะบรรดาผู้ประท้วงชาวเวนิซต่างตะโกนว่า “น่าละอาย” ใส่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ นายกเทศมนตรีเวนิซ และตำรวจปราบจลาจล
เอพีรายงานว่า เฟอร์ติตาเดินทางมาที่เวนิซเมื่อช่วงต้นของวันศุกร์(17)และเขาจะยังคงอยู่ที่เวนิซมาจนถึงวันเสาร์(18)เป็นอย่างน้อย เขาจอดเรือยอร์ชที่อ้างว่าซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว เป็นการล่องเรือเรียบชายฝั่งฉลองวันชาติสหรัฐฯครบรอบ 250 ปี
เอพีรายงานว่า มีเรือตำรวจประจำล้อมรอบเรือยอร์ชของเขา
พร้อมกับกำลังตำรวจจำนวนมากประกบฝูงชนที่มาประท้วงที่มาพร้อมป้ายข้อความ “Make America Read Again” หรือ “ทำให้อเมริกาอ่านออกอีกครั้ง” ล้อเลียนสโลแกน “Make America Great Again” ของประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์
ข้อความประท้วงยังเรียกทูตสหรัฐฯซึ่งเป็นมหาเศรษฐีและผู้บริจาคให้ทรัมป์ว่า “โอลิกัคในซาดีนส์อิตาลี”
อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯ เฟอร์ติตตานั้นถูกนิตยสารฟอร์บส์จัดลำดับความมั่งคั่งไว้ต่ำกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ เขาเป็นเจ้าของคาสิโน ทีมกีฬา และภัตตาคารต่างๆในสหรัฐฯ
ทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำอิตาลีไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยต่อการประท้วง ทว่า โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิตาลีกล่าวว่า การทูตล่องเรือใกล้ชายฝั่งนี้มันได้ผล
CNN รายงานว่า เรือยอร์ชสุดหรูลำดังกล่าวพบว่าเคยถูกใช้เป็นที่พักของทูตอเมริกันและครอบครัวอาศัยเมื่อหน้าร้อนปีก่อนหน้าระหว่างที่พำนักทางการทูตอย่างเป็นทางการี่กรุงโรมอยู่ระหว่างการปรับปรุง