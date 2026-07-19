'ฮุนมาเนต'งอแง!ฉวยจังหวะเยือนจีนฟ้องต่อหน้า'สี จิ้นผิง' กล่าวหา'ไทย'ล่วงล้ำดินแดนกัมพูชา

ระหว่างพบปะกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ทางฮุน มาเนต ผู้นำกัมพูชา หยิบยกประเด็นพิพาทด้านชายแดนกัมพูชาและไทยขึ้นมาพูดคุย กล่าวหา ไทย ล่วงล้ำลึกเข้าไปในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา ในนั้นรวมถึงการทำลายบ้านเรือนประชาชนเขมร จากการเปิดเผยของ ฌอง ฟรังซัวส์ ตัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฝ่ายกิจการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา
ระหว่างแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์(17ก.ค.) ตามหลัง ฮุน มาเนต เดินทางเยือนจีน ทาง ฌอง ฟรังซัวส์ ตัน เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรายนี้ หยิบยกประเด็นความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ขึ้นมาพูดคุยระหว่างพบปะกับ สี และ หลี่
เขาเผยว่า ฮุน มาเนต บอกกับผู้นำจีนว่า ทหารไทยล่วงล้ำเข้าสู่ดินแดนของกัมพูชาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังคงละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาในหลายๆโอกาส ทำลายบ้านเรือนและขัดขวางชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนจากการกลับสู่ชุมชนของตนเอง
ตัน บอกว่า ฮุน มาเนต ยังได้บอกกับผู้นำจีนด้วยว่า เหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และกัมพูชาจะไม่มีทางยอมรับมัน
อย่างไรก็ตามขแมร์ไทม์ส อ้างว่า ฮุน มาเนต ได้ยืนยันกับพวกผู้นำจีน เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของกัมพูชา ที่จะคลี่คลายข้อพิพาทด้านชายแดนด้วยสันติวิธี บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นไปตามอนุสัญญา สนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระหว่าง 2 ประเทศ
ในเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล ตัน อธิบายว่า ฮุน มาเนต ได้ชี้แจงลงรายละเอียด ว่าทำไมเมื่อเร็วๆนี้กัมพูชาถึงได้ตัดสินใจเสาะหากลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล(UNCLOS)
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)