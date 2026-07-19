มีที่มาที่ไป!แฉไทเปเดือดตัด'ฟรีวีซ่า'กัมพูชา สับ'ฮุนมาเนต'ประจบจีน เท่ากับหนุนใช้กำลังยึดไต้หวัน

กัมพูชาจะถูกถอดออกจากโครงการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าทั้ง 2 โครงการของไต้หวัน ยกเลิกมาตรการอนุญาตให้เข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษทั้งหมด ซึ่งเคยผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการเดินทางแก่ชาวกัมพูชา ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจาก ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พบปะกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเน้นย้ำว่า กัมพูชา ยึดถือนโยบาย "จีนเดียว" ในประเด็นไต้หวัน
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ผู้ถือพาสปอร์ตกัมพูชาจะไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปในโครงการ Guanhong Project ซึ่งเป็นโครงการที่ลดข้อจำกัดด้านวีซ่าแก่กรุ๊ปทัวร์บางกลุ่มอย่างเจาะจง เช่นเดียวกับโครงการออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้เดินทาง( Travel Authorization Certificate) ซึ่งอนุญาตให้เข้าเมืองโดยไม่ต้องใช้วีซ่าแบบมีเงื่อนไข ตามรายงานของโฟกัสนิวส์และซีเอ็นเอ เมื่อวันศุกร์(17ก.ค.)
กัมพูชาอยู่ในโครงการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าทั้ง 2 โครงการของไต้หวันมาตั้งแต่ปี 2018 และการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าใดๆในอนาคต จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกัมพูชาที่มีต่อไต้หวัน
การตัดสิทธิ์กัมพูชานี้ มีขึ้นในขณะที่ไต้หวันขยายมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับพลเมืองไทย บรูไนและฟิลิปปินส์ ไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2027 ส่วนพลเมืองจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่าและลาว จะยังคงมีคุณสมบัติอยู่ในโครงการ Guanhong Project และ Travel Authorization Certificate ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2027
เจ้าหน้าที่ไต้หวัน เน้นย้ำว่า "กัมพูชาล้มเหลวในการตอบแทนไมตรีจิตของไต้หวันของไต้หวัน และกลับไปกล่าวในทำนองเดียวกับจีน ในถ้อยแถลงต่างๆที่บ่อนทำลายอธิปไตยของไต้หวัน" พร้อมกล่าวหากัมพูชา "ดูเหมือนจะสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ปักกิ่งจะใช้กำลังในการหาทางรวมชาติกับไต้หวัน"
การตัดสินใจดังกล่าวของไต้หวัน ประจวบเหมาะกับการที่ ฮุน มาเนต เดินทางเยือนจีน ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม ถึง 17 กรกฏาคม ที่ผ่านมา เพื่อร่วมประชุมสัมมนา 2026 World AI ที่เซี่ยงไฮ้
นายกรัฐมนตรีรายนี้เน้นย้ำจุดยืนของกัมพูชาต่อ "นโยบายจีนเดียว" ที่รับรองว่า ไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ของดินแดนจีน พร้อมเน้นว่า กัมพูชา คัดค้านความพยายามใดๆในการแทรกแซงกิจการภายในของจีน อ้างว่าประเด็นทางภูมิศาสตร์ต่างๆนานา ในเรื่องเกี่ยวกับฮ่องกง, ไต้หวัน, ซินเจียงและซีจ้าง เป็นกิจการภายในของจีนล้วนๆ
ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว สื่อมวลชนแห่งรัฐของจีน ทางประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำความสำคัญของการเดินหน้าความเป็นมิตรที่เข้มแข็งระหว่างจีนกับกัมพูชา ระหว่างที่เขาพบปะกับนายกรัฐมตรีฮุน มาเนต
ส่วน ฮุน มาเนต แสดงความขอบคุณรู้สำนึกจีน สำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของกัมพูชา "อย่างไม่เห็นแก่ตัว" โดยจีน ตลอดหลายปีที่่ผ่านมา พร้อมรับปากทำงานร่วมกับจีน ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเมือง เพิ่มการค้าทวิภาคี สานต่อความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับความเข้มแข็งในการต่อต้านการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)