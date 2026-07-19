ไม่เคยเห็นอาจได้เห็น!พิธีกรคนดังเตือน'ทรัมป์'อาจโดนลุกฮือปฏิวัติ วางประเทศอื่นอยู่เหนือผลประโยชน์ชาติ

สหรัฐฯอยู่บนเส้นทางของการปฏิวัติ เพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทรยศคนอเมริกา ด้วยการวางผลประโยชน์ของต่างชาติ อยู่เหนือผลประโยชน์ของประเทศตนเอง จากคำเตือนของ ทัคเคอร์ คาร์ลสัน อดีตพิธีกรคนดัง
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์ก ที่ออกอากาศในวันศุกร์(17ก.ค.) ผู้สัดทันกรณีรายนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนตัวยงของทรัมป์ กล่าวหาปะธานาธิบดีว่า "ไม่ภักดีต่อสหรัฐฯเลยแม้แต่นิด" และบอกว่า ทรัมป์ "ร่วมกับมหาอำนาจต่างชาติหนึ่งๆ โกงอเมริกา"
"มันคือเหตุผลว่าทำไมประเทศต่างๆถึงมีเหตุลุกฮือปฏิวัติ" คาร์ลสันระบุ พร้อมบอกว่า "ผมไม่อยากเห็นการปฏิวัติ แต่เรากำลังจะมีการปฏิวัติ ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไป"
อดีตพิธีกรคนดังของฟ็อกซ์นิวส์รายนี้ เคยให้การสนับสนุนแคมเปญรณรงค์หาเสียงกลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยของทรัมป์ ในศึกเลือกตั้ง 2024 ก่อนตัดขาดกับเขาในประเด็นเห็นต่างเกี่ยวกับอิหร่าน
คาร์ลสันชี้ว่าคนอเมริกาจำนวนมากไม่เชื่อในระบบการเมืองที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพวกเขาอีกต่อไป รีพับลิกันไม่ทำตามคำมั่นสัญญาว่าจะรื้อถอน "รัฐพันลึก(deep state) อ้างถึงกรณีการจัดการคดีแฟ้มลับจเฟฟรีย์ เอปสตีน เป็นหลักฐานว่าผู้สนับสนุนจำนวนมากได้สูญเสียศรัทธาที่มีต่อพรรคนี้ไปแล้ว
ทั้งนี้ คาร์ลสัน กลายมาเป็นผู้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ต่อกรณีที่สหรัฐฯให้การสนับสนุนสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซา และเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้ ทรัมป์ อย่าได้โจมตีอิหร่าน ครั้งที่ อิสราเอล เปิดศึกกับเตหะราน ในสงคราม 12 วัน เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน
ความขัดแย้งระหว่างทั้ง 2 หนักหน่วงขึ้น หลังสหรัฐฯเข้าร่วมกับอิสราเอล โจมตีอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย คาร์ลสัน กล่าวหา ทรัมป์ วางผลประโยชน์ของอิสราเอลอยู่เหนือผลประโยชน์ของอเมริกา
"ทรัมป์ปล่อยให้รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกคุมบังเหียนโดยสิ้นเชิงโดยอิสราเอล ประเทศเล็กๆในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลเสียอย่างร้ายแรงแก่เรา" คาร์ลสันกล่าวกับบลูมเบิร์ก พร้อมระบุว่าเขาเคยโต้แย้งโดยตรงคัดค้านแนวทางนี้ของทรัมป์ แต่ก็ไม่เป็นผลใดๆ "และจากนั้นเราก็ต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามกับอิหร่าน ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหรัฐฯ"
คำสัมภาษณ์ของคาร์ลสัน มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน หลังจาก ทรัมป์ ขู่ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและสะพานของอิหร่าน ทางอิหร่านตอบโติด้วยการปล่อยโดรนและยิงขีปนาวุธเข้าใส่ที่ตั้งของกองทัพสหรัฐฯทั่วภูมิภาค และเตือนว่าการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วภูมิภาคอาจต้องสะดุดลง
ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซ จะถูกปิดตายจนกว่าวอชิงตันจะยุติการแทรกแซงทางทหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)