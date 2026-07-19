ยับเลย!อิหร่านแก้แค้นที่โดนมะกันโจมตี7คืนติด ถล่มทั่วตอ.กลางเด็ดหัวทหารUS2นายในจอร์แดน เครื่องบินเสียหายหลายลำ

กองทัพสหรัฐฯเปิดเผยในวันเสาร์(18ก.ค.)เปิดเผยว่ามีบุคลากรเสียชีวิต 2 รายในจอร์แดน อีกคนสูญหายและอากาศยานเสียหายหลายลำ ตามหลังโดนอิหร่านโจมตีแก้แค้นทั่วตะวันออกกลาง ขณะที่ผู้นำสูงสุดเตหะรานประกาศกร้าวว่าวอชิงตันจะต้องชดใช้ "สำหรับการเสาะหายั่วยุสงคราม" ตามหลังอเมริกาปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่าน 7 คืนติดต่อกัน
สหรัฐฯและอิหร่านยกระดับโจมตีเข้าใส่กัน นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อเดือนก่อน พังครืนลงในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มความเป็นไปได้ของการกลับสู่สงครามเต็มรูปแบบ
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุว่าผู้เสียชีวิต 2 รายเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์(10ก.ค.) และกำลังพลอเมริกาอีกนายสูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คำแถลงที่ทำให้มีทหารสหรัฐฯเสียชีวิตรวมเป็น 16 ราย นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 420 นาย
พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า "ขอพระเจ้าอวยพร วีรบุรุษทั้งหลาย การเสียสละของพวกเขายิ่งทำให้เรามุ่งมั่นมากขึ้น"
ทั้งนี้ปฏิบัติการของอิหร่านเป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯที่ล็อคเป้าถล่มสะพาน, โรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ และดูเหมือนจะเล็งเป้าอย่างเจาะจงไปที่ซาอุดีอาระเบีย เช่นเดียวกับพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียอื่นๆของอเมริกา รวมถึงจอร์แดน ในวันเสาร์(18ก.ค.)
ในถ้อยแถลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่บนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของผู้นำสูงสุดอิหร่านและสื่อมวลชนแห่งรัฐ ทาง มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด เน้นย้ำว่าการละเมิดข้อตกลงชั่วคราวโดยอเมริกา เป็นการตอกย้ำว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น "ไร้ค่าและปราศจากความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง"
"เวลานี้ศัตรูอเมริกากำลังหาทางยกระดับความขัดแย้ง พวกเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่หนักกว่าเดิมและได้รับความอับอายขายหน้ามากยิ่งขึ้น พวกเขาควรทราบว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทรงเกียรติและแนวร่วมต่อต้าน เก็บบทเรียนที่ไม่เคยลืมเลือนเกี่ยวกับสหรัฐฯเอาไว้" คอเมเนอีระบุในถ้อยแถลง ในขณะที่แหล่งที่อยู่ของเขายังคงถูกปิดเป็นความลับ
ในวันเสาร์(18ก.ค.) คูเวตตกอยู่ภายใต้การโจมตีของอิหร่าน โดยทางกองทัพเผยว่าได้สกัดขีปนาวุธและโดรนของเตหะรานหลายชุด มีนักดับเพลิงและคนงานภาคอุตสาหกรรมน้ำมันได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ระหว่างตอบสนองต่อเหตุโจมตี
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เผยว่าได้โจมตีศูนย์กลางสนับสนุนทหารสหรัฐฯ ณ ค่านอาริฟจาน ของคูเวต และทำลายที่ตั้งเรดาร์ ณ ฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ต่อมาทาง คูเวต ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน บอกว่าหนึ่งในที่ตั้งน้ำมันของพวกเขาถูกอิหร่านโจมตีซ้ำๆ ก่อความเสียหายร้ายแรงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบางส่วน
เช่นเดียวกับคูเวต กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านยังพุ่งเป้าเล่นงานที่ตั้งแหงหน่งในบาห์เรน บริเวณที่รวมตัวของอากาศยานสู้รบของสหรัฐฯ ณ ฐานทัพอากาศชีคอิซา และศูนย์ข่าวกรองแห่งหนึ่ง ตามรายงานของสื่อมวลชนเตหะราน
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ยังได้ทำลายเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐฯอย่างน้อย 2 ลำและอากาศยานอื่นๆ ระหว่างยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งและใช้โดรนโจมตีเล่นงานฐานทัพของสหรัฐฯ ในอัล อัซรัก ในจอร์แดน ในวันเสาร์(11ก.ค.)
ซาอุดีอาระเบียเผยว่าระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า ได้ทำการแต้งเตือนในตอนเช้าวันเสาร์(1ก.ค.) เร่งเร้าประชาชนในเมืองอัล-คาร์จและยานบู หาที่หลบภัย ทั้งนี้เมืองอัล-คาร์จ อยู่ทางตะวันออกของริยาด เป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีทหารสหรัฐฯปะจำการอยู่ ส่วนเมืองยานบู ในแถบทะเลแดง เป็นสถานีส่งออกน้ำมันที่สำคัญ
แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ 2 ราย เปิดเผยกับรอยเตอร์ส ว่าการโจมตีของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการเล่นงานซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 เดือน ได้กระตุ้นให้มีการประกาศเตือนภัย อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนแห่งรัฐไม่ได้ระบุว่าอะไรที่กระตุ้นการแจ้งเตือน และหน่วยงานสื่อสารมวลชนของรัฐไม่ยอมตอบคำถามในเรื่องนี้ ขณะที่ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ก็ไม่ได้พาดพิงถึงการโจมตีใส่ซาอุดีอาระเบีย
ก่อนหน้านี้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯแถลงว่าได้สิ้นสุดปฏิบัติการโจมตี 7 วันติดต่อกัน ที่เล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งด้านการตรวจการณ์ของอิหร่าน เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์, คลังอาวุธใต้ดินและศักยภาพทางทะเลของเตหะราน
ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯในวันเสาร์(18ก.ค.) สังหารผู้คนไป 3 รายและมีคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บ 8 คน ในจังหวัดฮอร์มอซกัน ทางใต้ของประเทศ ซึ่งมีเขตแดนติดกับช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกันก็มีสะพาน 2 แห่งและอุโมงค์ถนน 1 แห่งได้รับความเสียหาย
สหรัฐฯยังได้ปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมในจังหวัดเดียวกันในบ่ายวันเสาร์(18ก.ค.) ตามรายงานของฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนกึ่งรัฐ แต่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลเรือนใดๆ
กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่าน ระบุในวันเสาร์(18ก.ค.) ว่ามีผู้ถูกสังหารแล้วกว่า 50 รายและบาดเจ็บอีกกว่า 500 คน ในปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯเล่นงานประเทศของพวกเขา ในช่วง 3 สัปดาห์หลังสุด
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯ กำลังหาทางควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งปกติแล้วเป็นเส้นทางผ่านช่องการขนส่งน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 20%ของอุปทานโลก
ทั้ง 2 ฝ่ายเล็งเป้าหมายเล่นงานไปที่การขนส่งสินค้า สหรัฐฯใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลจำกัดการเข้าถึงและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ส่วนเตหะรานเล่นงานเรือต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมายของพวกเขา ในการล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)