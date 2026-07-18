ยอดตายแผ่นดินไหวเวเนฯ พุ่งทะลุ 5,000 ศพ IMF อนุมัติเงินทุนฟื้นฟูประเทศ

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 2 ครั้งที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วพุ่งสูงกว่า5,000 คน ขณะที่รัฐบาลประกาศว่าได้รับเงินช่วยเหลือหลายร้อยล้านดอลลาร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อการฟื้นฟู
แผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดที่เกิดขึ้นห่างกันเพียง 1 นาทีในวันที่ 24 มิ.ย. สร้างความเสียหายอย่างหนักกับรัฐลากวยราซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงการากัส
ฮอร์เก โรดริเกซ ประธานสภาแห่งชาติ โพสต์ข้อความบนเทเลแกรม ว่าภัยพิบัติครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนไป 5,069 คน โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่ง
จำนวนผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่ 16,740 ราย โดยผู้นำรัฐสภาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ต่อมาในวันศุกร์ (17) เดลซี โรดริเกซ ประธานาธิบดีรักษาการ ยืนยันว่าเวเนซุเอลาได้รับเงิน 346 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว
คริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยืนยันการปล่อยเงินทุน โดยกล่าวผ่าน X ว่าทางสถาบันได้ "ทำงานร่วมกับหน่วยงานสำคัญๆ เพื่อช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรของตนเองในกองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วน" พร้อมเสริมว่าเงินทุนดังกล่าวถูกดึงมา "จากส่วนสำรองของกองทุน"
ประชาชนประมาณ 20,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวยังคงอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่แออัด ซึ่งหลายแห่งขาดแคลนน้ำและระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม
เวเนซุเอลาถือครองสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs) จำนวน 3,568 ล้านหน่วยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งเทียบเท่ากับเม็ดเงินประมาณ 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิทธิพิเศษดังกล่าวเคยถูกระงับไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก IMF ไม่ยอมรับ นิโคลัส มาดูโรเป็นประธานาธิบดี
IMF และธนาคารโลกประกาศในเดือน เม.ย. ว่า ทางสถาบันกลับมาสานสัมพันธ์กับเวเนซุเอลาอีกครั้ง หลังจากที่สหรัฐฯ โค่นล้ม มาดูโร ด้วยการรุกรานทางทหารในเดือน ม.ค. ความสัมพันธ์กับสถาบันเหล่านี้ถูกระงับไว้ตั้งแต่ปี 2019
ที่มา: เอเอฟพี