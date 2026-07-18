'ทรัมป์' ขู่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจาก 'แคนาดา' ตอบโต้ทำควัน 'ไฟป่า' ปกคลุมทั่วสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวโทษแคนาดาเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) ว่าเป็นต้นเหตุของควันไฟป่าที่แผ่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา และกล่าวว่าเขาจะเพิ่ม "ค่าใช้จ่ายที่ประเมินค่าไม่ได้" ในการจัดการกับมลพิษนี้เข้าไปในภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาที่มีอยู่แล้ว
ควันหนาทึบจากไฟป่าหลายร้อยแห่งในแคนาดาปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพฤหัสบดี (16) และวันศุกร์ (17) ทำให้ ทางการต้องเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน
ทรัมป์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับนายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ กล่าวว่า เขาจะโทรศัพท์ไปหาผู้นำแคนาดาเพื่อสอบถามแผนการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ "ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง" นี้
"เราถือว่า แคนาดาต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้ดูแลรักษาป่าไม้ของตนอย่างเหมาะสม ... และสหรัฐอเมริกากำลังถูกรุกรานโดยไม่จำเป็นด้วยอากาศที่สกปรก ปนเปื้อน และไม่ดีต่อสุขภาพ" ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บน Truth Social
“นี่คือความประมาทเลินเล่อโดยเจตนา และกำลังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายจากมลพิษนี้จำเป็นต้องนำไปรวมกับภาษีศุลกากรที่แคนาดากำลังจ่ายอยู่”
เอลีนอร์ โอลเชฟสกี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูชุมชนของแคนาดา กล่าวว่า รัฐบาลได้ลงทุน 12,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาในด้านความยั่งยืนของป่าและการป้องกันไฟป่าตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอุ่นขึ้นเรื่อยๆ
เธอยังกล่าวถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาในการต่อสู้กับไฟป่าทั้งสองฝั่งพรมแดน
“ในขณะนี้ สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการปกป้องชาวแคนาดา และรักษาความปลอดภัยของชุมชน” โอลเชฟสกี กล่าวในถ้อยแถลง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศชี้ว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ไม้แห้งขึ้น และเกิดไฟป่ามากขึ้นในแคนาดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
“เมื่อสภาพภูมิอากาศของเราร้อนขึ้น เราก็เผชิญสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้น และเราจะได้เห็นไฟป่ามากขึ้น” ไมค์ แฟลนนิแกน ศาสตราจารย์ด้านไฟป่าแห่งมหาวิทยาลัยทอมป์สันริเวอร์ส ในบริติชโคลัมเบีย กล่าว
ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งในปี 2025 ทรัมป์ ได้กำหนดภาษีนำเข้าสินค้าสำคัญๆ หลายรายการจากแคนาดา
สำนักงานของ คาร์นีย์ ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับคำขู่ของ ทรัมป์ ในทันที คาร์นีย์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (16) ว่า สหรัฐฯ ควรทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นำไปสู่ภัยแล้งที่ยาวนานขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้นทั่วโลก
ทั้งสองมีแนวโน้มที่จะพบกันในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก FIFA ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันอาทิตย์นี้ (19)
ไฟป่าหลายแห่งในปีนี้เกิดขึ้นในรัฐออนแทรีโอ และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีประชากรเบาบางทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งการขนส่งเพียงอย่างเดียวคือทางอากาศ จนถึงขณะนี้พื้นที่ 650,000 เอเคอร์ (2,630 ตารางกิโลเมตร) ถูกไฟไหม้ไปแล้ว เทียบกับ 600,000 เอเคอร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และมีประชาชนหลายพันคนถูกอพยพ
ธันเดอร์เบย์ เมืองที่มีประชากรประมาณ 110,000 คน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบสุพีเรีย ห่างจากโตรอนโตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมากกว่า 1,300 กิโลเมตร (800 ไมล์) กำลังเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยจากไฟป่าที่อพยพมาจากทั่วทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทรีโอ
เมื่อวันศุกร์ (17) ดั๊ก ฟอร์ด นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐออนแทรีโอ กล่าวว่ารัฐจะซื้อเครื่องบินใหม่ 11 ลำเพื่อช่วยรับมือกับไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว และได้โต้แย้งนักการเมืองสหรัฐฯ ที่วิจารณ์ว่าโครงการนี้ไม่เพียงพอ
สหรัฐฯ ก็กำลังเผชิญกับปีที่มีไฟป่ารุนแรงกว่าปกติเช่นกัน โดยมีพื้นที่ถูกเผาไปแล้ว 3.7 ล้านเอเคอร์ในปี 2026
ที่มา : รอยเตอร์