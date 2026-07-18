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โดนอีกแล้ว! อิหร่านยิงโจมตี 'เรือไทย' อีกลำ อ้างพยายามล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาต-ไม่ฟังคำเตือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) ว่า เรือสัญชาติไทยลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากพยายามแล่นผ่านเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC)

ทัสนิมอ้างแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า เรือลำดังกล่าวถูกโจมตีหลังจาก "พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ฟังคำเตือน และไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของ IRGC"

แหล่งข่าวเผยด้วยว่า เรือลำดังกล่าวถูกสกัดกั้นไม่ให้แล่นผ่านช่องแคบก่อนที่จะถูกโจมตี

ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือ หรือผู้บาดเจ็บ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทางการไทยยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ ในทันที

ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือน ก.พ. เมื่อสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านร่วมกัน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ

อิหร่านและสหรัฐฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ปากีสถานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งและบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ โดยทั้งสองฝ่ายต่างโจมตีซึ่งกันและกัน

ที่มา: Anadolu