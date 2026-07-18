โดนอีกแล้ว! อิหร่านยิงโจมตี 'เรือไทย' อีกลำ อ้างพยายามล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาต-ไม่ฟังคำเตือน

สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) ว่า เรือสัญชาติไทยลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากพยายามแล่นผ่านเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC)
ทัสนิมอ้างแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า เรือลำดังกล่าวถูกโจมตีหลังจาก "พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ฟังคำเตือน และไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือของ IRGC"
แหล่งข่าวเผยด้วยว่า เรือลำดังกล่าวถูกสกัดกั้นไม่ให้แล่นผ่านช่องแคบก่อนที่จะถูกโจมตี
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือ หรือผู้บาดเจ็บ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทางการไทยยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ ในทันที
ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือน ก.พ. เมื่อสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านร่วมกัน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ
อิหร่านและสหรัฐฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ปากีสถานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งและบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ โดยทั้งสองฝ่ายต่างโจมตีซึ่งกันและกัน
ที่มา: Anadolu
Iran says the Revolutionary Guard's navy targeted a Thai-flagged ship in the Strait of Hormuz on Friday after the vessel "ignored warnings and attempted to transit without obtaining permission."— Iran International English (@IranIntl_En) July 17, 2026
A video published by IRGC-affiliated media appeared to show damage to the vessel. pic.twitter.com/69HjOMpK0H