'สหรัฐฯ-อิหร่าน' เปิดศึกยิงตอบโต้เป็นคืนที่ 7 พุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐาน เรือในช่องแคบฮอร์มุซตกเป็นเหยื่อมากขึ้น

สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่ 7 ติดต่อกันในวันศุกร์. (17 ก.ค.) ซึ่งอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่การขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซก็ตกเป็นเป้าหมายมากขึ้น
หน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ได้บุกขึ้นไปบนเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สื่ออิหร่านรายงานโดยอ้างหน่วยพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำระเบิดและเกิดไฟไหม้ หลังจากแล่นผ่านเส้นทางวางทุ่นระเบิดทางทิศใต้ของช่องแคบ ทว่ากองทัพสหรัฐฯ ระบุว่ารายงานดังกล่าวเป็นเท็จ
กลุ่มติดอาวุธได้ยึดเรืออีกลำหนึ่งนอกชายฝั่งเยเมน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตะวันออกกลางสำหรับการขนส่งน้ำมันที่ปากทะเลแดง
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านอ้างคำแถลงของ IRGC ว่า การส่งออกปุ๋ยเคมีหรือแม้แต่ "น้ำมันและก๊าซเพียงหยดเดียว" จากภูมิภาคนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้ จนกว่า "การรุกราน" ของสหรัฐฯ จะยุติลง
ต่อมากองกำลัง IRGC ระบุว่า เรือ 4 ลำที่ "ละเมิด" ข้อตกลง และพยายามแล่นผ่านช่องแคบในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ถูกสกัดกั้นด้วยปฏิบัติการขีปนาวุธและโดรนร่วมกัน
วอชิงตันและเตหะรานกำลังทดสอบขีดจำกัดของการยกระดับความตึงเครียดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงล่มสลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ
หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการยกระดับความตึงเครียดในวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงพุ่งขึ้น 3% และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม สร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งสภาคองเกรสในเดือน พ.ย.
ทรัมป์ ขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศอย่างกว้างขวางต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน และยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะโจมตีทางบกต่อชายฝั่งหรือเกาะต่างๆ ของอิหร่าน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า การโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านมีจุดประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อให้ ทรัมป์ มีทางเลือก
การกระทำเช่นนี้เสี่ยงที่จะกระตุ้นให้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียที่เปราะบาง หรืออาจทำให้พันธมิตรของอิหร่านในเยเมนขัดขวางการจัดหาพลังงานทั่วโลกต่อไป โดยการโจมตีเรือขนส่งสินค้าจากทะเลแดง
สื่ออิหร่านรายงานว่า มีการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามในช่วงเช้าวันเสาร์ (18) ที่จังหวัดฮอร์โมซกันทางชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซฝั่งอิหร่าน สถานีโทรทัศน์ของรัฐระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 8 คน ขณะที่สะพาน 2 แห่งและอุโมงค์ถนนได้รับความเสียหาย
โมห์เซน เรซาอี ที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เตือนเมื่อวันศุกร์ (17) ถึงการยกระดับความขัดแย้งของสหรัฐฯ หรือความพยายามใดๆ ในการยึดครองดินแดนอิหร่าน
"หากการโจมตีของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายวัน เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติการโจมตีเต็มรูปแบบ" เรซาอี อดีตผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลัง IRGC กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐ
ก่อนหน้านี้ สื่อของรัฐอิหร่านระบุว่า สะพานอย่างน้อย 5 แห่งถูกโจมตีทางตอนใต้โดยสหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันศุกร์ (17) มีรายงานผู้เสียชีวิต 7 รายจากการโจมตีสะพานในเมืองท่าบันดาร์คามีร์ทางตอนใต้ของอิหร่าน ซึ่งสถานีรถไฟก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานการโจมตีสนามบินในเมืองอิรันชาห์ทางตะวันออก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับปากีสถาน
อิหร่านประกาศโจมตีประเทศในอ่าวเปอร์เซียอันเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ได้แก่ บาห์เรน กาตาร์ และคูเวต รวมถึงเรือของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือด้วย
ทางการคูเวตแถลงว่า โรงไฟฟ้าและสถานีผลิตน้ำจืดแห่งหนึ่งของประเทศถูกโจมตีโดยอิหร่าน ทำให้เกิดความเสียหาย ไฟไหม้ และหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวนมากหยุดชะงัก
ต่อมา กองทัพคูเวตระบุว่า พวกเขากำลังตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนของอิหร่าน
IRGC ยังอ้างว่า ได้โจมตีคลังเก็บโดรนของสหรัฐฯ ในบาห์เรน และทำลายศูนย์ปัญญาประดิษฐ์หลักของบาห์เรนด้วยขีปนาวุธและโดรน
อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงความกังวลต่อการยกระดับความรุนแรงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในอิหร่านและทั่วภูมิภาค” ตามคำแถลงของโฆษก UN
กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า เป้าหมายของพวกเขารวมถึง “โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกทางทหาร” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์
เมื่อวันศุกร์ (17) CENTCOM เผยว่าได้เริ่มการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเป็นคืนที่ 7 ติดต่อกัน โดยการโจมตีเกิดขึ้นเวลา 15.00 น. ตามเวลา EDT (1900 GMT) หรือ 22.30 น. ในกรุงเตหะราน
“การโจมตีเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งของผู้บัญชาการสูงสุด” แถลงการณ์บน X กล่าว
หลังจากนั้นไม่นาน สื่ออิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหรือการโจมตีเกิดขึ้นในเมืองซีริก อาห์วาซ และยาซด์
สำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันศุกร์ (17) ว่า กองทัพเรืออิหร่านยิงขีปนาวุธร่อนจากฝั่งสู่ทะเลไปยังเรือของสหรัฐฯ ที่เป็นศัตรูในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ กองทัพอิหร่านกล่าวว่าการยิงขีปนาวุธดังกล่าวทำให้เกิด "ความหวาดกลัวและตื่นตระหนก" และบังคับให้เรือลำนั้นต้องเคลื่อนตัวออกไปนอกระยะโจมตีของกองทัพเรืออิหร่าน
หน่วยป้องกันพลเรือนของซาอุดีอาระเบียออกคำเตือนล่วงหน้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนในอย่างน้อย 2 แห่ง แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ ก่อนหน้านี้ในสงคราม อิหร่านเคยได้โจมตีโครงสร้างพลังงานบางแห่งของราชอาณาจักรที่ร่ำรวยน้ำมันแห่งนี้
ที่มา: รอยเตอร์