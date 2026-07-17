อัยการยูกันดาสั่งไม่ฟ้องผู้หญิง 2 คนที่ถูกจับฐาน 'จูบกัน' ในที่สาธารณะ

อัยการของยูกันดาแถลงเมื่อวันศุกร์ (17 ก.ค.) ว่า พวกเขาได้ตัดสินใจไม่ดำเนินคดีกับผู้หญิงสองคนที่ถูกจับกุมในข้อหาจูบกันในที่สาธารณะ ภายใต้กฎหมายต่อต้านรักร่วมเพศของยูกันดาที่ถือว่าเข้มงวดเป็นอันดับต้นๆ ในโลก
กฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศปี 2023 ของยูกันดา กำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันโดยสมัครใจ ในขณะที่ "การรักร่วมเพศอย่างร้ายแรง" มีโทษถึงขั้นประหารชีวิต
หญิงทั้งสองคนซึ่งอายุประมาณ 20 ปี ถูกจับกุมในเดือน ก.พ. หลังถูกเพื่อนบ้านร้องเรียนที่เมืองอารัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ
เพื่อนบ้านถ่ายรูปพวกเธอไว้ และพวกเธอถูกสงสัยว่า "มีเซ็กส์หมู่กับเพศเดียวกัน" โจเซฟิน อังกูเซีย โฆษกตำรวจท้องถิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในขณะนั้น
ไอรีน นาคิมบูกเว รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวกับเอเอฟพีว่า "ดิฉันยืนยันว่า คดีนี้ถูกถอนออกจากศาลโดยอัยการสูงสุดแล้ว"
แฟรงค์ มูกิชา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน แสดงความยินดีกับการตัดสินใจยกเลิกคดีนี้ แต่กล่าวว่า "ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้มาถึงขั้นนี้เลย"
"การจูบไม่ใช่ความผิด และไม่มีใครควรถูกดำเนินคดีเพราะตัวตนหรือคนที่พวกเขารัก ผมหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนคดีที่คล้ายคลึงกันในวงกว้าง และหวังว่าการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดที่เกิดจากกฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศจะถูกยกเลิก" เขากล่าวกับเอเอฟพี พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูกันดายกเลิกกฎหมายดังกล่าว
กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่า กฎหมายนี้มักถูกนำมาใช้ในการข่มขู่และรีดไถชุมชน LGBT ในยูกันดา ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกที่ยังคงความเป็นอนุรักษนิยม และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์
กฎหมายดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน และถูกประณามจากองค์การสหประชาชาติและประเทศตะวันตก และธนาคารโลกได้ระงับการให้เงินทุนแก่ยูกันดา แม้ว่าจะกลับมาให้เงินทุนอีกครั้งในช่วงกลางปี 2025 ก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์