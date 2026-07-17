'สี จิ้นผิง' ท้าชนสหรัฐฯ ยก 'จีน' เป็นผู้นำระเบียบโลกด้านเอไอ หนุนเทคโนโลยีโอเพนซอร์สให้ทุกชาติเข้าถึงเอไออย่างเท่าเทียม

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้ประกาศสถานะความเป็นผู้นำระเบียบโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) รูปแบบใหม่ในวันนี้ (17 ก.ค.) โดยใช้การประชุมเทคโนโลยีระดับแถวหน้าของจีนเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส และท้าทายอิทธิพลของสหรัฐฯ ในการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ควบคุมภาคส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้
ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก (WAIC) ที่นครเซี่ยงไฮ้ สี จิ้นผิง เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ "คว้าโอกาสอันหายากและเป็นประวัติศาสตร์" ของเอไอแบบโอเพนซอร์ส และให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างขีดความสามารถด้านเอไอ พร้อมทั้งเตือนถึงการเกิดขึ้นของ "ความอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่" จากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
คำกล่าวนี้ถือเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดของสี จิ้นผิง เกี่ยวกับความทะเยอทะยานของจีนในการกำหนดทิศทางการกำกับดูแลเอไอระดับโลก โดยวางกรอบโมเดลโอเพนซอร์สของตนว่าเป็นสินค้าสาธารณะระดับสากล และวางตำแหน่งปักกิ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากสหรัฐฯ ในช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
สี จิ้นผิง เปรียบเทียบความสำคัญของเอไอกับการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำและไฟฟ้า พร้อมทั้งกล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่จีนจะแบ่งปันเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านเอไอกับประเทศต่างๆ ใน Global South ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการสร้างมาตรฐานควบคุมเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่นี้
สุนทรพจน์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า กลุ่มพันธมิตรเอไอของจีนเป็นคู่แข่งกับโครงการริเริ่มระหว่างประเทศ "Pax Silica" ที่นำโดยสหรัฐฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเอไอและแร่ธาตุสำคัญระดับโลก แม้ว่าสี จิ้นผิง จะหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อวอชิงตันก็ตาม
ความคิดเห็นของ สี เกิดขึ้นในขณะที่โมเดลเอไอแบบเปิดของจีนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสหรัฐฯ เช่น OpenAI และ Anthropic
บริษัทสตาร์ทอัพ Moonshot AI ในปักกิ่งเปิดตัว Kimi K3 ในวันศุกร์ (17) ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นโมเดลเอไอแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อนับจำนวนพารามิเตอร์ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ถอนโมเดลเอไอระดับแนวหน้าของ Anthropic ออกไปอย่างกะทันหันเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ สี จิ้นผิงยังเรียกร้องให้ระบบเอไอยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ และกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ จัดตั้งกลไกการเตือนภัยล่วงหน้า และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากเอไอ ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ชัดเจนที่สุดของเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเอไอจนถึงปัจจุบัน
เขายังเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันสถานการณ์ที่เอไอสูญเสียการควบคุม โดยเตือนถึงอันตรายที่เกิดจากระบบเอไออัตโนมัติที่อาจหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลและการควบคุมของมนุษย์ได้
สี จิ้นผิง กล่าวว่า องค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลก (WAICO) ที่จีนก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีรัฐสมาชิก 29 ประเทศลงนามเมื่อวันพฤหัสบดี (16) ที่ผ่านมา ถือเป็น "ก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของโลก" และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากประเทศ Global South ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น
สี จิ้นผิง กล่าวเพิ่มเติมว่า จีนจะให้การฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์และพัฒนาศูนย์ความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับกลุ่มประเทศ BRICS อาเซียน ละตินอเมริกา และสหภาพแอฟริกา โดยเป็นการประสานนโยบายทางการทูตด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนกับกลุ่มประเทศ Global South ที่สำคัญ ซึ่งจีนมีอิทธิพลอย่างมากอยู่แล้ว
"ข้อความของ สี จิ้นผิง ชัดเจน: จีนจะไม่ตามใครในด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ แต่จีนจะนำโลกในทั้งสองด้าน" จอร์จ เฉิน ประธานฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัลของ The Asia Group บริษัทที่ปรึกษา กล่าว
"ข้อความของ สี จิ้นผิง เป็นทั้งคำแถลงและคำเตือน — จีนจะไม่ยอมให้ใครมาบอกจีนว่าควรทำอย่างไรกับปัญญาประดิษฐ์"
การประชุมระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค. นี้ เกิดขึ้นในขณะที่วอชิงตันและปักกิ่งกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาระดับรัฐบาลครั้งแรกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งยกระดับการประชุม WAIC จากการแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไปสู่การทดสอบเบื้องต้นว่า จีนวางแผนที่จะแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือกฎระเบียบระดับโลกที่ควบคุมเอไอ อย่างไร
ทั้งสองมหาอำนาจได้นำเสนอวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันในการประชุมเอไอของสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ โต้แย้งว่า กฎระเบียบที่มากเกินไปอาจขัดขวางนวัตกรรม ในขณะที่จีนส่งเสริมโมเดลโอเพนซอร์สต้นทุนต่ำของตนเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทั่วโลกในการเข้าถึงเอไอ
นอกจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนแล้ว ผู้ทีาเข้าร่วมการประชุม WAIC ยังรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตียร์เรส ประธานาธิบดี คัสซิม-โจมาร์ท โทคาเยฟ แห่งคาซัคสถาน และนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย
ที่มา:รอยเตอร์