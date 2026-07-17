'ทรัมป์' ปราศรัยไพรม์ไทม์อ้าง 'จีน' แทรกแซงศึกเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ ปี 2020

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมากล่าวปราศรัยที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) โดยอ้างถึงข้อมูลลับซึ่งเขายืนยันว่าแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงของ 'จีน' ในการเลือกตั้งสหรัฐฯ และเป็นการจุดชนวนการโจมตีเรื่องความปลอดภัยของการเลือกตั้งอีกครั้ง แม้ผลการประเมินข่าวกรองของสหรัฐฯ เองจะไม่พบหลักฐานว่าปักกิ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งปี 2020 ที่ ทรัมป์ พ่ายแพ้ก็ตาม
การปราศรัยในช่วงเวลาไพรม์ไทม์นาน 25 นาทีนี้เน้นย้ำถึงความพยายามของ ทรัมป์ ที่จะทำให้ความปลอดภัยการเลือกตั้งเป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญ ก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย. ซึ่งพรรครีพับลิกันของเขาจะต้องปกป้องเสียงข้างมากในสภาคองเกรสที่พวกเขามีอยู่เพียงเล็กน้อย
ทรัมป์ ใช้โอกาสนี้กดดันพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสอีกครั้งให้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการแสดงตนและสัญชาติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แม้จะมีข้อค้นพบมานานแล้วว่า การทุจริตเลือกตั้งในสหรัฐฯ นั้นเกิดขึ้นได้ยาก ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวหยุดชะงักอยู่ในชั้นวุฒิสภาท่ามกลางกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากพรรคเดโมแครต
ทรัมป์ กล่าวว่า เอกสารที่เปิดเผยออกมาจะแสดงให้เห็น "ช่องโหว่ที่น่าตกใจในโครงสร้างพื้นฐานการเลือกตั้งของเรา" ทว่าหลายเอกสารที่เขาอ้างดูเหมือนจะแสดงให้เห็นในทางตรงกันข้าม หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เลย
คำปราศรัยนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายทางการเมืองสำหรับ ทรัมป์ และพรรครีพับลิกัน เนื่องจากคะแนนนิยมของเขาตกต่ำลงจากสงครามอิหร่านที่ไม่เป็นที่นิยมและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทรัมป์ กล่าวถึงสงครามเพียงสั้นๆ ในตอนต้น โดยบอกว่าสหรัฐฯ กำลัง "ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่" พร้อมอ้างถึงความสำเร็จภายในประเทศหลายประการ รวมถึงการลดภาษีและการปราบปรามผู้อพยพ ก่อนที่จะหันไปพูดถึงความปลอดภัยของการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า เขากำลังเปิดเผยข้อมูลลับที่แสดงให้เห็นว่าจีนได้เข้าถึงไฟล์ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสหรัฐฯ จำนวน 220 ล้านคนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนเลือกตั้ง
เขายืนยันว่า สมาชิกของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ จงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของกิจกรรมของจีน
ข้อกล่าวหาของเขาขัดแย้งกับการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ในปี 2021 ที่ไม่ได้จัดเป็นความลับ ซึ่งพบว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ว่า ผู้กระทำการต่างชาติพยายามเปลี่ยนแปลงหรือประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง "แง่มุมทางเทคนิคใดๆ" ของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 รวมถึงการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัตรลงคะแนน การนับคะแนน หรือผลการเลือกตั้ง
การประเมินดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การดูแลของจอห์น แรตคลิฟฟ์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของทรัมป์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลาง (CIA)
รายงานยังพบว่า จีนได้พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ความคิดเห็นสาธารณะ พรรคการเมือง ผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2008 เป็นอย่างน้อย โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำนายผลการเลือกตั้ง
บุคคลสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่จีนได้รับนั้น 'ไม่ใช่ข้อมูลลับ' – ไฟล์ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมักถูกซื้อโดยที่ปรึกษาทางการเมือง – และไม่สามารถถูกบิดเบือนได้
ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางคนแสดงความกังวลว่า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจีนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ตามที่แหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์
ถ้อยคำที่รุนแรงของ ทรัมป์ เกี่ยวกับจีนยังอาจกระทบความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นภายหลังสงครามการค้าที่สร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ หวังที่จะพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนอีกครั้งในเดือน ก.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้า
ก่อนที่ทรัมป์จะเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ หลิว ชาง โฆษกสถานทูตจีน ตอบคำขอความคิดเห็นจากสื่อว่า "จีนไม่เคยและจะไม่มีวันแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ"
ทรัมป์ ใช้เวลาหลายปีในการกระพือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง โดยกล่าวอ้างเท็จว่าการพ่ายแพ้ของเขาต่อ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตเมื่อปี 2020 นั้นเกิดจากการโกง เขายังกล่าวอ้างเท็จอื่นๆ อีก เช่น การลงคะแนนทางไปรษณีย์มีการฉ้อโกง เครื่องลงคะแนนมีความเปราะบาง และมีการลงคะแนนโดยผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ อย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตาม การไต่สวนของศาลและการนับคะแนนใหม่หลายครั้งไม่พบหลักฐานการฉ้อโกงในวงกว้างในศึกเลือกตั้งปี 2020
ทรัมป์ กล่าวว่าเอกสารเหล่านั้นจะเผยจุดอ่อนร้ายแรงในด้านความปลอดภัยการเลือกตั้ง ทว่าเอกสารหลายฉบับดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของเขา หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการเลือกตั้งของสหรัฐฯ:
• เอกสารของ CIA ฉบับหนึ่งที่จัดทำขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว เกี่ยวกับการเลือกตั้งของเวเนซุเอลา ไม่ใช่ของอเมริกา
• "เราประเมินว่าระบบการนับคะแนนเสียงนั้นยากที่จะถูกบิดเบือนในวงกว้างจนทำให้ผลการเลือกตั้งเสียหาย" เอกสารอีกฉบับหนึ่งกล่าว
• เอกสารฉบับที่สาม ซึ่งจัดทำโดย CIA ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของสายลับจีนในการโจมตีแคมเปญหาเสียงของไบเดน และระบุว่าปักกิ่ง "ในขณะนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะแทรกแซงอย่างลับๆ เพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง" แม้ว่าจะกล่าวว่าจีนอาจตัดสินใจทำเช่นนั้นในภายหลังก็ตาม
"คำกล่าวอ้างที่น่าตกใจของ ทรัมป์ เกี่ยวกับจีนนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด" ส.ว. มาร์ค วอร์เนอร์ รองประธานคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภา ระบุในคำแถลงระหว่างการปราศรัย "ข้อเท็จจริงก็คือหน่วยงานข่าวกรองของเราเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า จีนไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแม้แต่คะแนนเสียงเดียวในการเลือกตั้งปี 2020"
ที่มา: รอยเตอร์