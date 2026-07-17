เกมวัดใจ! ปักกิ่งขอไทยส่งตัวนักข่าวแฉคอร์รัปชั่นในจีน กลุ่มสิทธิฯ เตือนเสี่ยงถูกกลั่นแกล้งทรมาน

ปักกิ่งร้องขอให้ไทยส่งตัวผู้สื่อข่าวจีนรายหนึ่ง กลับประเทศในทันที แต่มีคำเตือนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายว่าผู้สื่อข่าวรายนี้เสี่ยงถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองและทรมานหากถูกตัวกลับมาตุภูมิ ต่อกรณีที่เขาตีข่าวเปิดโปงเรื่องราวคอรัปชันในบ้านเกิดเมืองนอน
ไป๋ เจ้าตง (Bai Zhaodong) เสี่ยงถูกเนรเทศ หลังจีนกำลังกดดันไทยอย่างหนัก ต่อกรณีที่เขารายงานข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลจีน ตามคำกล่าวอ้างขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดนและ Safeguard Defenders เอ็นจีโอนสิทธิมนุษยชนในเอเชีย ที่มีสำนักงานอยู่ในสเปน
ถ้อยแถลงของทั้ง 2 กลุ่ม เรียกร้อง ไทย อย่าได้เนรเทศ ไป๋ หลังจากเจ้าหน้าที่ไทย ควบคุมตัว ไป๋ มาตั้งแต่เดือนมกราคม ห้ามเขาเดินทางออกนอกประเทศและควบคุมตัวเขาไว้ที่ศูนย์กักกันคนเข้าเมืองแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
จีน ได้ยื่นคำร้องมายัง ไทย ขอให้ ไป๋ กลับประเทศในทันที ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรตอบกลับสำนักข่าวรอยเตอร์ส ระบว่า ไป๋ ต้องสงสัยกรรโชกทรัพย์และติดสินบนโดยผู้ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
"รัฐบาลจีนปกป้องเสรีภาพการแสดงออกของพลเรือนตามกฎหมาย" และความสำเร็จในการพัฒนาภาคสื่อมวลชนนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคน" ถ้อยแถลงระบุ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ส พร้อมระบุว่าคำขอนี้มีขึ้นในขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งมีกำหนดอยู่ในจีนจนถึงวันจันทร์(20ก.ค.) คาดหมายว่าจะพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ด้วย
กลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้ง 2 แห่งระบุว่า ไบ๋ ออกมาแฉเกี่ยวกับเครือข่ายการทุจริตและการฉ้อโกงทางการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งพัวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มันนำมาซึ่งการถูกตามประหัตประหารโดยพวกเจ้าหน้าที่ ในนั้นรวมถึงเฝ้าระวังจับตามองอย่างเข้มข้น ตั้งข้อหาทางอาญา สอบปากคำและควบคุมตัว
ตามข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้ง 2 พบว่า ไป๋ หลบหนีออกจากจีนในปี 2023 ก่อนในปีต่อมา ทางสำนักงานความมั่นคงสาธารณะในเมืองหยูหลิน ประเทศจีน จะออกหมายจับเขา
ลอรา ฮาร์ท ผู้อำนวยการ Safeguard Defenders ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ(15ก.ค.) "เจ้าหน้าที่ไทยต้องยืนหยัดรับมือกับแรงกดดันจากจีน ที่บีบให้ควบคุบและส่งตัวบุคคลต่างๆ ที่ตกเป็นเป้าหมายของการประหัตประหารทางการเมืองอย่างชัดเจนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน และต้องยึดถือพันธสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ ที่ห้ามทรมาน"
อเล็กซานดรา บีแยลัฟสกา ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดน เสริมว่า "ไป๋ไม่ควรถูกบีบบังคับกลับไปจีน ที่เขาจะต้องเผชิญ ไม่ใช่แค่การดำเนินคดี แต่เป็นความเสี่ยงใหญ่หลวงที่มีต่อความปลอดภัยส่วนตัวของเขา"
(ที่มารอยเตอร์ส)