สหรัฐฯ ออกกฎใหม่! จำกัดระยะเวลาพำนักของ 'นักศึกษาต่างชาติ-นักข่าวต่างประเทศ'

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สรุปกฎระเบียบใหม่ในวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) ที่กำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่นักศึกษาและนักข่าวต่างชาติจะสามารถพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดในการควบคุมคนเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายในประเทศ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดในเดือน ก.ย. บุคคลต่างชาติที่ถือวีซ่านักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
ผู้สื่อข่าวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้เพียง 240 วัน หรือประมาณ 8 เดือน แต่สามารถยื่นขอต่ออายุได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่ชาวจีนจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้เพียง 90 วัน และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 90 วัน
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามการเข้าเมืองที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่ง ทรัมป์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในสมัยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี โดยครอบคลุมถึงปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเมืองใหญ่ๆ และข้อจำกัดใหม่ๆ เกี่ยวกับช่องทางทางกฎหมายในการขอสัญชาติ
กลุ่มสิทธิมนุษยชนด้านสื่อได้ออกมาประณามกฎใหม่นี้ โดยองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (RSF) บอกสำนักข่าวเอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดี (16) ว่า พวกเขารู้สึก "โกรธแค้น" ต่อข้อจำกัดดังกล่าว
"การเปลี่ยนแปลงนี้บ่อนทำลายความสามารถของนักข่าวต่างประเทศในการรายงานข่าวจากสหรัฐฯ และทำให้สำนักข่าวต่างประเทศดำเนินงานในสหรัฐฯ ได้ยากมาก" เบน กราซดา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของ RSF อเมริกาเหนือกล่าวเตือน
กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้สภาคองเกรสสหรัฐฯ ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า นักข่าวต่างชาติจะสามารถทำงานได้อย่างอิสระในสหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวเรียกการกระทำนี้ว่า "พฤติกรรมของประชาธิปไตยที่ถดถอย" และเป็น "รูปแบบล่าสุดของการละเมิดเสรีภาพสื่อที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากรัฐบาลชุดนี้"
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) เคยได้รับความคิดเห็นจากประชาชนเกือบ 22,000 รายการหลังจากเสนอข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาและนักข่าวในเดือน ส.ค. ปี 2025 แต่สุดท้ายก็สรุปข้อกำหนดดังกล่าวโดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
เมื่อครั้งที่ DHS เสนอกฎดังกล่าว กระทรวงฯ ได้กล่าวหาว่าชาวต่างชาติกำลังต่ออายุการศึกษาอย่างไม่มีกำหนดเพื่อให้พวกเขาสามารถพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ในฐานะ "นักศึกษาตลอดกาล"
กระทรวงฯ ชี้ว่า ระบบที่ไม่มีกำหนดสิ้นสุดซึ่งใช้กับนักศึกษามาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 นั้น บั่นทอนความสามารถในการตรวจสอบผู้ถือวีซ่า
สหรัฐอเมริกาต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1.1 ล้านคนในปีการศึกษา 2023-24 มากกว่าประเทศอื่นใด และมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้ประณามข้อเสนอดังกล่าวว่าเป็นอุปสรรคทางราชการที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะขัดขวางนักเรียนที่มีความสามารถ โดยกลุ่มพันธมิตรประธานาธิบดีด้านอุดมศึกษาและการเข้าเมือง (Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration) ได้เตือนว่า "มันจะบั่นทอนความสามารถของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถระดับสูง"
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รายงานจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลดลงแล้วหลังจากรัฐบาล ทรัมป์ ดำเนินการต่างๆ ก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่านักศึกษาหลายพันราย และการระงับเงินทุนวิจัยของรัฐบาลกลางหลายพันล้านดอลลาร์
ที่มา: เอเอฟพี