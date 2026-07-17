ไม่ง้อไทย!กัมพูชาหันไปพึ่งสิงคโปร์โดยเฉพาะ'น้ำมัน' ยอดนำเข้าพุ่ง231%

ตัวเลขนำเข้าจากสิงคโปร์ของกัมพูชา แตะระดับ 1,195 ล้านดอลลาร์(ราว 40,000 ล้านบาท) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นถึง 231% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลักๆสืบเนื่องจากการนำเข้าพลังงาน ตามข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา
กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา ระบุว่าการค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างกัมพูชาและสิงคโปร์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน แตะระดับ 1,237 ล้านดอลลาร์(ราว 41,00 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น จากระดับ 391 ล้านดอลลาร์(ราว 13,000 ล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2025
การส่งออกของกัมพูชาไปยังสิงคโปร์ ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับเกือบ 42 ล้านดอลลาร์(ราว 1,400 ล้านบาท) ในครึ่งปีแรกของปี 2026 จากเดิมที่อยู่ในระดับ 30 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
ลิม เฮง รองประธานหอการค้ากัมพูชา ระบุว่าปัจจัยที่สนับสนุนการนำเข้าจากสิงคโปร์ คือการปิดชายแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งบีบให้พวกผู้ส่งออกต้องเบี่ยงการจัดซื้อของพวกเขาจากไทยไปยังสิงคโปร์แทน
เขาเน้นว่ารายการสินค้าหลักๆที่นำเข้าจากสิงคโปร์ มีทั้งเชื้อเพลิง, อุุปกรณ์ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด พร้อมบอกว่าบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กระจายสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้น
(ที่มา:เฟรชนิวส์)