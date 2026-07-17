ไหนว่าเล็งเป้าหมายทหาร!สหรัฐฯโจมตีเดือดทั้งสนามบิน สะพานและสถานีรถไฟ ไม่สนอิหร่านกร้าว'ทั่วภูมิภาคต้องชดใช้'

ปฏิบัติการโจมตีนองเลือดของสหรัฐฯเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เล็งเป้าเล่นงานทั้งสนามบิน สถานีรถไฟในเมืองท่าบันดาร์ อับบาส และสะพาน 2 แห่งทางใต้ของอิหร่าน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐเตหะรานในวันศุกร์(17ก.ค.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นแม้อิหร่านส่งเสียงเตือนว่าสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายเพิ่มเติมใดๆ จะก่อผลสนองไปทั่วภูมิภาค
"ได้ยินเสียงระเบิด 3 ระลอกดังขึ้นแถวๆสนามบินและมีจรวดของอเมริกาผู้เป็นศัตรูอย่างน้อย 1 ลูก พุ่งโดนสนามบินอิหร่านชาห์ร ทางตะวันออกเฉียงใต้" สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐไออาร์ไอบี เขียนบนเทเลแกรม
ส่วนสำนักข่าวเมห์ร รายงานบนเทเลแกรม เสริมว่า "ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ สถานีชุมทางรถไฟบันดาร์อับบาส ตกเป็นเป้าโจมตีของศัตรู และตามข้อมูลข่าวที่ได้รับ มีชาวอิหร่าน 2 คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี"
บันดาร์ อับบาส เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของอิหร่าน และเป็นที่ตั้งของฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพเรือและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ในช่องแคบฮอร์มุซ
ด้านไออาร์เอ็นอ รายงานอ้างเจ้าหน้าที่รายหนึ่งพูดถึงเหตุโจมตีทางอากาศสะพาน 2 แห่งในจังหวัดฮอร์มอซกัน และบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 4 คน
สหรัฐฯและอิหร่านยกระดับโจมตีตอบโต้กันไปมาหนักหน่วงขึ้นในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) ในสถานการณ์ลุกลามบานปลายที่ยืดเยื้อมาแล้ว 1 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้ว ต้องพังครืนลงเป็นส่วนใหญ่
กองทัพสหรัฐฯบอกว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่านเป็นคืนที่ 6 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) เพื่อลดศักยภาพทางทหารของอิหร่านให้ลดน้อยถอยลงไปอีก
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้น 1 วัน หลังจากสหรัฐฯได้ทำการโจมตีทางอากาศเล่นงานอิหร่านระลอกใหญ่ 2 รอบวันเดียวเมื่อวันพุธ(15ก.ค.) ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในบันทึกความเข้าใจหยุดการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนใหญ่เล็งเป้าเล่นงานชายฝั่งทางใต้ของอิหร่าน
ส่วน เตหะราน ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนเล่นงานฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในบรรดาชาติเพื่อนบ้าน ในนั้นรวมถึงได้ขยายขอบเขตโจมตีถึงฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในจอร์แดนเมื่อเร็วๆนี้ ที่ทาง อิหร่าน ชี้ว่าถูกใช้ในปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯ ที่เล่นงานโรงพยาบาลมะเร็งในเด็ก เมื่อค่ำคืนวันพุธ(15ก.ค.)
อิหร่าน ยังได้กลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนใหญ่ หลังจากการโจมตีทวีความรุนแรงกลับมาอีกระลอก ส่วนทางสหรัฐฯก็กลับมาปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเช่นกัน
ขณะเดียวกัน อิหร่าน ส่งสัญญาณว่าพวกเขาอาจกระตุ้นให้พันธมิตรฮูตีในเยเมน ปิดอีกหนึ่งช่องแคบ ได้แก่ช่องแคบบับ อัล-มันเดบ ณ บริเวณปากทะเลแดง ถ้าหากวอชิงตันโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เตหะราน ได้โจมตีเรือที่พยายามล่องผ่านเส้นทางหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซ โดยไม่ได้รับอนุญาต
การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐฯที่เล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน ในนั้นรวมถึงสนามบิน สถานีรถไฟและสะพานทั่วอิหร่าน มีขึ้นแม้เตหะรานเตือนว่าการยกระดับความรุนแรงเพิ่มเติมใดๆ อาจก่อผลสนองไปทั่วภูมิภาค
"ในระหว่างสงครามบั่นทอนกำลังฝ่ายตรงข้าม ถ้าศัตรูหาทางโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านหรือทำการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งหลายอีก ทั่วภูมิภาคจะต้องชดใช้" เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงรายหนึ่งของเตหะรานบอกกับอาร์ทีนิวส์ในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.)
"อิหร่านจะปลดล่อยสงครามภูมิภาคเต็มรูปแบบ ที่สหรัฐฯจะต้องตกตะลึงและพิสูจน์ให้ทรัมป์ เห็นว่าสิ่งที่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล คาดหวังและประเมินนั้น ไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง" เจ้าหน้าที่กล่าว "แผนของอิหร่านในการยกระดับสงครามจะเต็มไปด้วยความประหลาดใจ และต่างจากความวุ่นวายทางการเมืองในทำเนียบขาว ที่นี่มีความเป็นเอกฉันท์ขั้นสูงสุดในเตหะราน ต่อการปฏิบัติตามแผนการนี้"
(ที่มา:เอเอฟพี/ชาแนลนิวส์เอเชีย/อาร์ทีนิวส์)