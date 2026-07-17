สะเทือนทั้งโลก!อิหร่านขอนักรบฮูตีเตรียมปิดเส้นทางขนส่งน้ำมัน'ทะเลแดง' เอาคืนถ้าสหรัฐฯโจมตีโครงสร้างพลังงาน

อิหร่านขอให้ขบวนการเคลื่อนไหวฮูตีในเยเมน เตรียมพร้อมสำหรับปิดเส้นทางขนส่งน้ำมัน "ทะเลแดง" ถ้าสหรัฐฯโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน ตามรายงานของรอยเตอร์สอ้างอิงแหล่งข่าว 3 รายในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) ก่อความเสี่ยงรอบใหม่ต่ออุปทานพลังงานโลก
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน 2 คนและแหล่งข่าวในภูมิภาคที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้อีก 1 คน ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สโดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันภายใน ในระดับผู้นำของอิหร่าน และได้มีการถ่ายทอดสารดังกล่าวไปยังฮูตี พันธมิตรของเตหะราน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้แหล่งข่าวเผยต่อว่า ฮูตี ได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำร้องขอของอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวอย่างไร รวมถึงมันมีขึ้นก่อนหรือหลังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่โจมตีโคงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่านเมื่อวันอังคาร(14ก.ค.)
รอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับฮูตี ระบุว่าทาวกลุ่มเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมสำหรับโจมตีเรือด้วยขีปนาวุธและโดรนใกล้ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ แล้ว และกำลังรอคำสั่งให้เริ่มลงมือ
ภัยคุกคามใดๆที่มีต่อทะเลแดงและช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ที่เป็นประตูทางเข้าของทะเลแดง ก่อความเสี่ยงใหญ่หลวงที่จะซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่โหมกระพือขึ้นจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ และตอกย้ำถึงความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงปะทุขึ้น อันเนื่องมาจากสงครามระลอกใหม่
ด้วยที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การโจมตีรอบใดๆของพวกฮูตีต่อเรือหรือท่าเรือต่างๆในทะเลแดง จะทำให้เส้นทางการส่งออกน้ำมันหลัก 2 เส้นทางของตะวันออกกลาง เกิดความวุ่นวายพร้อมๆกัน ซึ่งแน่นอนว่ามันจะโหมกระพือวิกฤตพลังงารอบใหม่ และถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านให้ขยายวงกว้างกว่าเดิม
เวลานี้ตัวแทนจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้เข้าไปอยู่ในเยเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับฮูตีเปิดเผยกับรอยเตอร์ส
ในสัญญาณว่าความตึงเครียดในภูมิภาคกำลังขยายวงกว้างขึ้น พวกฮูตียิงขีปนาวุธเข้าใส่ซาอุดีอาระเบียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังกล่าวหาริยาดทิ้งบอมบ์ใส่สนามบินแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาเมื่อวันจันทร์(13ก.ค.) ถือเป็นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างซาอุดีอาระเบียกับฮูตี ที่ได้รับการยึดถือมานานกว่า 4 ปี
แหล่งข่าวในภูมิภาค 2 คนที่มีความใกล้ชิดกับริยาด เปิดเผยกับรอยเตอร์ส ว่าซาอุดีอาระเบียจริงจังมากกับภัยคุกคามจากอิหร่านและพวกฮูตี พร้อมระบุริยาดทราบว่าพวกนักรบเยเมนกลุ่มนี้ เวลานี้กำลังประสานงานใกล้ชิดกับอิหร่าน เกี่ยวกับทะเลแดง
ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ครั้งที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน กระตุ้นให้เตหะรานปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นการตอบโต้ ขณะที่ช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานหลักในช่วงก่อนสงคราม คิดเป็น 20% ของอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโลก
สถานการณ์ความตึงเครียดโหมกระพือขึ้นนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางเดือนมิถุนายน ระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน พังครืนลง รื้อฟื้นความกังวลเกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบและความปั่นป่วนของกระแสพลังงานที่ไหลผ่านช่องแคบแห่งนี้
นับตั้งแต่สงครามปะทะขึ้น กระแสน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียจำนวนมาก ได้ถูกเบี่ยงสู่ทะเลแดงผ่านท่อลำเลียงหนึ่งของซาอุดีอาระเบีย และเวลานี้น่านน้ำดังกล่าว กลายเป็นเส้นทางขนส่งคิดเป็นสัดส่วน 70% ของอุปทานพลังงานโลก
ด้วยที่ซาอุดีอาระเบียเอง ได้เบี่ยงเส้นทางการส่งออกน้ำมันในสัดส่วน 70% ไปยังทะเลแดงผ่านท่าเรือยานบู ดังนั้นการถูกโจมตีโดยตรงใดๆ มันจะก่อปัญหาใหญ่แก่ตลาดพลังงาน
แหล่งข่าวระดับภูมิภาครายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์สว่า คณะผู้ปกครองทางศาสนาของอิหร่าน กำลังหาทางถาโถมแรงกดดันใส่สหรัฐฯ ด้วยความพยายามเพิ่มต้นทุนเศรษฐกิจโลก คุกคามการเดินเรือในทะเลแดงและกระแสการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในน่านน้ำแห่งนี้
ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุด้วยว่า "การปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ จะไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถยิงปืนไรเพิลขัดขวางการเดินเรือ คุณไม่จำเป็นต้องมีขีปนาวุธล้ำสมัยในการสกัดการเดินเรือ"
อิหร่านมองฮูตีเป็นส่วนหนึ่งของ "อักษะฝ่ายต่อต้าน" พันธมิตรในภูมิภาค ที่รวมไปถึงฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและพวกกลุ่มติดอาวุธชิอะห์ของอิรัก ซึ่งต่างเข้าร่วมในความขัดแย้งระดับภูมิภาค ระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับ ฮูตี พวกเขายังไม่เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)