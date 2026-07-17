คนถือทองอ่วม!ล่าสุดหลุด$4,000-หุ้นสหรัฐฯปิดผสม น้ำมันลงแม้สงครามอิหร่านลุกลาม

ราคาน้ำมันขยับลงราว 1% ในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) แตะยังคงอยู่ใกล้ๆระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน หลังสงครามอิหร่านลุกลามบานปลาย ปัจจัยนี้ฉุดทองคำปรับลดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน แม้ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในแง่บวกโดยทั่วไปของสหรัฐฯและรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 65 เซนต์ ปิดที่ 78.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 72 เซนต์ ปิดที่ 84.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
"การปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเริ่มชะลอตัวลง หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ในขณะที่พวกเทรดเดอร์ปรับสถานะการลงทุนใหม่" เอ็ด เฮย์เดน บริฟเฟตต์ วิเคราะห์น้ำมันจากสถาบันเดอะออฟฟิเชียลกล่าว
ความเคลื่อนไหวในแดนลบในตลาดน้ำมัน มีขึ้นแม้มีข่าวว่า อิหร่าน ขอให้พวกกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปิดเส้นทางลำเลียงน้ำมันทะเลแดง ถ้าสหรัฐฯโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ซ้ำๆว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานต่างๆในอิหร่าน
สถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายในตะวันออกกลาง ผลักราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดีดตัวขึ้น รวมถึงกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) อาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป ปัจจัยนี้เองที่ฉุดทองคำปรับลดอย่างต่อเนื่อง และในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
ราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 59.70 ดอลลาร์ หรือ 1.5 % ปิดที่ 3,992.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) หุ้นกลุ่มชิปฉุดแนสแดคและเอสแอนด์พี500 แม้ตลาดมีข่าวดีเกี่ยวกับข้อมูลบวกทางเศรษฐกิจของอเมริกาและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหลายบริษัท ในช่วงต้นของฤดูกาลรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 105.67 จุด (0.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,552.97 เอสแอนด์พี ลดลง 38.63 จุด (0.51 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,533.77 จุด แนสแดค ลดลง 387.28 จุด (1.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,881.95 จุด
ข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆนานาที่เผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดี(16ก.ค.) พบตัวเลขค้าปลีกหลักแข็งแกร่ง ยอดผู้เข้ารับวัสดิการคนว่างงานลดลงและกิจกรรมการผลิตดีดตัวขึ้นในนอร์ทอีสต์
อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายลดลงมากกว่าที่คาดหมายไว้ และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการสร้างบ้านที่ถดถอยลง สะท้อนต้นทุนการกู้ยืมในระดับสูงและเป็นภาระด้านกำลังซื้อที่หนักหน่วงสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน
(ที่มา:รอยเตอร์ส)