อิหร่าน-สหรัฐฯเพิ่มระดับสาดโจมตีถล่มกัน ขณะ‘ทรัมป์’พยายามคุมโทน บอกเตหะรานยอมปล่อยตัวหญิงมะกัน ส่งสัญญาณมิตรไมตรี

เตหะรานกร้าว ประกาศวันพฤหัสฯ (16 ก.ค.) ฮอร์มุซคือเส้นแดงที่ละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด เตือนหากทรัมป์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในอ่าวเปอร์เซียจะเป็นเป้าหมายการตอบโต้อย่างรุนแรง กว้างขวาง และสร้างความเสียหายหนักหน่วงกว่าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง รายงานข่าวที่วาอิหร่านปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐฯผู้หนึ่งซึ่งคุมขังเอาไว้กว่า 1 ปี กำลังถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเส้นทางของการหลีกเลี่ยงไม่หวนกลับคืนสู่สงครามเต็มพิกัดอีกครั้ง
เป็นครั้งแรกภายหลังสหรัฐฯกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้ว สหรัฐฯได้เปิดการโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่ใส่อิหร่าน 2 ระลอกซ้อนในวันเดียวเมื่อวันพุธ (15) โดยส่วนใหญ่พุ่งเป้าที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางภาคใต้ของอิหร่าน
โดยที่ในคืนวันพุธ กองบัญชาการทหารด้านกลางกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงเรื่องถล่มอิหร่านเป็นคืนที่ 5 ซึ่งเป้าหมายที่มุ่งเล่นงานรวมถึงเมืองบันดาร์อับบาส ระบบป้องกันภัยบริเวณชายฝั่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และเป้าหมายอื่นๆ
CENTCOM เสริมว่า ได้ยิงเรือบรรทุกน้ำมันติดธงกูราเซา ที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมของอเมริกาและมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นฮับส่งออกน้ำมันของอิหร่าน
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ ซึ่งรวมถึงจังหวัดลอเรสถาน ทางภาคตะวันตก และจังหวัดเซนมานทางภาคเหนือ วึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตขีปนาวุธทิ้งตัวและโครงการอวกาศ นอกจากนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศในบางจุดของกรุงเตหะราน ก็ส่งสัญญาณปฏิบัติการ
หลังการโจมตีระลอกแรกของอเมริกาเมื่อคืนวันพุธ โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่าน ออกคำแถลงระบุว่า อิหร่านกำลังอยู่ในสงครามสู้รบกับอเมริกาเพื่อความอยู่รอด และย้ำว่า อิหร่านพร้อมเผชิญหน้าทางทหารเต็มรูปแบบ หากอเมริกาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงชั่วคราวในบันทึกความเข้าใจ
ต่อมาในวันพฤหัสฯ (16) พลจัตวาโมฮัมหมัด อัครามิเนีย โฆษกกองทัพอิหร่าน ประกาศว่า ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซ 20% ของทั่วโลกก่อนเกิดสงคราม คือ “เส้นแดง” ที่อิหร่านห้ามใครล่วงละเมิด และสำทับว่า อเมริกาคิดผิดว่า การโจมตีฐานทัพบางแห่งทางชายฝั่งด้านใต้ของอิหร่านจะทำให้สามารถเข้าควบคุมช่องแคบที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นี้ได้ เนื่องจากอิหร่านสามารถควบคุมเส้นทางนี้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 3 คนเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า การโจมตีของอเมริกาเพื่อเปิดฮอร์มุซ ยังเป็นการพุ่งเป้ากำจัดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่อเมริกาต้องการทำลายก่อนเริ่มปฏิบัติการที่ซับซ้อนขึ้น
โฆษกกองทัพอิหร่านเสริมว่า ทางเดียวในการเปิดฮอร์มุซคือ อเมริกาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 14 ข้อในบันทึกความเข้าใจ ที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้ว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎของอิหร่านในการเดินเรือผ่านช่องแคบนี้
อัครามิเนีย ยังเตือนว่า ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำตามที่ขู่ไว้เมื่อวันอังคาร (14) ว่า จะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานในอิหร่านให้แหลกลาญในสัปดาห์หน้า ยกเว้นเตหะรานจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจา กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เหลืออยู่ทั้งหมดในอ่าวเปอร์เซียอย่างรุนแรง กว้างขวาง และสร้างความเสียหายหนักหน่วงกว่าที่ผ่านมา
วันพฤหัสฯ กองทัพอิหร่านได้ออกคำแถลงว่า ได้ตอบโต้ฝ่ายอเมริกัน ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศอัล อัซรากของอเมริกาในจอร์แดน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ทำลายศูนย์สื่อสารผ่านดาวเทียมและสถานีเรดาร์ในฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม รวมถึงท่าเรือของกองทัพสหรัฐฯ ในเขตอัลชูไอบา ของคูเวต
กองทัพอิหร่านยังเตือนประเทศเพื่อนบ้านว่า การยอมให้อเมริกาใช้ดินแดนและฐานทัพเพื่อโจมตีอิหร่านจะต้องถูกตอบโต้
ทั้งนี้ในบาห์เรน ตอนช่วงเช้าวันพฤหัสฯ มีเสียงไซเรนดังกึกก้อง และกระทรวงกลาโหม บาห์เรนเผยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดและทำลายการโจมตีทางอากาศของอิหร่านขณะที่คูเวตบอกว่า ได้ตอบโต้โดรนที่บุกเข้าไปในประเทศ
สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น และคำขู่ของเตหะรานในการปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันทั้งหมดจากตะวันออกกลาง รวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในภูมิภาคนี้ เพิ่มความเสี่ยงที่สงครามเต็มรูปแบบจะระเบิดขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังยืนยันว่า อิหร่านพร้อมทำข้อตกลงสันติภาพ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ นอกจากนั้นยังโพสต์บนทรูธโซเชียลว่า เตหะรานแสดงไมตรีจิตด้วยการปล่อย เดนา คารารี พลเมืองสัญชาติอเมริกัน-อิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นสายลับและถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนธ.ค. 2024
จาเร็ด เจนเซอร์ ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน เผยเพิ่มเติมกับรอยเตอร์ว่า คารารี “เวลานี้ปลอดภัย และกำลังเดินทางกลับสหรัฐฯแล้ว” ขณะที่ทางฝ่ายอิหร่านยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ ในเรื่องนี้
ตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีของการเผชิญหน้ากัน การปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐฯที่ถูกคุมขังอยู่ในอิห่าน จะเป็นการดำเนินการผ่านการติดต่อสื่อสารกันหลังฉาก สืบเนื่องจากสองประเทศไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกัน
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)